Jačanjem trupa do dugovječnosti: Tri jednostavne vježbe za snagu u starijoj dobi
Instruktorica pilatesa donosi savjete za očuvanje kondicije i snage uz pomoć pokreta koje možete raditi kod kuće
Redovita tjelesna aktivnost u starijoj dobi ključna je za očuvanje neovisnosti, snage i opće dobrobiti. Održavanje forme pomaže u prevenciji padova, jača kosti i mišiće te poboljšava mentalno zdravlje.
Fitness influencerica i instruktorica pilatesa Eloise Skinner ističe da je za dugovječnost ključno usredotočiti se na mišiće trupa, odnosno na core.
"Snaga trupa iznimno je važna kako starimo, i za muškarce i za žene. Kada naučite tijelo aktivirati te duboke mišiće, oni postaju vaš zaštitni mehanizam", objasnila je za Fit&Well. "Ako se poskliznete ili spotaknete, tijelo će iskoristiti snagu trupa da vas stabilizira i zaštiti. Ako tijelo nije naviklo koristiti core da preuzme silu pokreta, tu će silu obično preusmjeriti negdje drugdje, primjerice u donji dio leđa ili neki drugi zglob."
Jačanje trupa pomaže i u drugim aspektima svakodnevnog života. Poboljšava mobilnost, ravnotežu i snagu potrebnu za uobičajene pokrete poput saginjanja, ustajanja i podizanja tereta.
Vježbe koje možete raditi kod kuće
Ako želite raditi na tome, poslušajte savjete Eloise Skinner i isprobajte ove tri vježbe.
1. Pretklon s dodirom tla
Ova vježba potiče fleksibilnost, a izvodi se na sljedeći način:
- Stanite uspravno sa stopalima u širini kukova i ramena.
- Aktivirajte mišiće trupa tako da lagano uvučete rebra i stisnete stražnjicu.
- Spustite bradu prema prsima i polako se počnite rolati prema dolje, kralježak po kralježak, dok vam ruke ne budu opušteno visjele.
- Kako biste se lakše spustili prema podu, lagano savijte koljena. To će vam pružiti dodatnu potporu.
- Kada rukama dotaknete pod, polako se, rolanjem prema gore, vratite u početni stojeći položaj.
Za najbolje rezultate, Eloise preporučuje da ovu vježbu ponovite tri puta tijekom treninga.
2. Vježba "Bird-dog"
Ovaj pokret testira ravnotežu i svjesnost o položaju tijela u prostoru.
- Započnite u položaju na sve četiri.
- Pazite da su vam koljena izravno ispod kukova, a dlanovi ispod ramena.
- Povucite zdjelicu prema unutra kako biste osigurali potpunu aktivaciju trupa.
- Polako ispružite jednu ruku prema naprijed, otprilike do visine ramena.
- Istovremeno, održavajući ravnotežu, ispružite suprotnu nogu prema natrag.
- Zadržite ovaj položaj sekundu ili dvije kako biste zaista testirali mišiće trupa.
- Nakon toga, polako vratite ruku i nogu u početni položaj.
Preporučuje se izvesti vježbu otprilike tri puta sa svake strane.
3. Plank na podlakticama
Prilagodbom ovog klasičnog pokreta dobit ćete slične benefite bez prevelikog opterećenja na zglobove.
- Započnite na koljenima te postavite laktove i podlaktice na pod. Trebali bi biti u ravnini s ramenima.
- Odgurnite se nožnim prstima kako biste podigli koljena s poda i doveli tijelo u ravnu liniju od glave do pete.
- Ne biste se trebali previše oslanjati na snagu nogu. Umjesto toga, aktivirajte trup kako biste održali ravnotežu.
Za početak, držite ovaj položaj u intervalima od deset do 20 sekundi. S vremenom, kako vam trup bude jačao, postupno povećavajte trajanje, piše Mirror.
Što o vježbanju u starijoj dobi kažu stručnjaci?
Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) naglašavaju važnost svakodnevne aktivnosti za starije osobe jer ona pomaže u poboljšanju zdravlja i smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara.
HZJZ savjetuje da se osobe starije od 65 godina pridržavaju sljedećeg:
- Budite tjelesno aktivni svaki dan, čak i ako se radi samo o laganoj aktivnosti.
- Najmanje dva puta tjedno provodite aktivnosti koje poboljšavaju snagu, ravnotežu i fleksibilnost.
- Tjedno odradite najmanje 150 minuta aktivnosti umjerenog intenziteta ili 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta (ili kombinaciju obojega).
- Smanjite vrijeme provedeno u sjedenju ili ležanju i prekidajte duga razdoblja neaktivnosti nekim oblikom kretanja.
Ako ste imali pad ili se brinete zbog mogućnosti pada, vježbe za snagu, ravnotežu i fleksibilnost pomoći će vam da se osjećate jače i sigurnije na nogama.
