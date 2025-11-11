Umjesto da kupujete skupe probiotike, isprobajte ovih pet jednostavnih zamjena u prehrani

Prelistajte društvene mreže ili bacite pogled na police supermarketa i vidjet ćete bezbroj proizvoda koji tvrde da poboljšavaju zdravlje vaših crijeva. Čini se da svi govore o brizi za mikrobiom – bilijune sićušnih organizama koji žive u našem probavnom sustavu i utječu na sve, od probave i imuniteta do raspoloženja i sna.

Prema savjetima liječnika dr. Xanda iz emisije "Morning Live", zdravlje crijeva svodi se na pravilnu ravnotežu bakterija i dovoljan unos hrane bogate vlaknima. Ključ za održavanje sretnih mikroba je hraniti ih pravom hranom, a to je lakše nego što mislite.

Umjesto da posežete za skupim probiotičkim napitcima ili grickalicama, dr. Xand preporučuje pet jednostavnih zamjena u prehrani kako biste potaknuli zdravlje svojih crijeva.

Zamijenite čips kokicama

Kokice su cjelovita žitarica, što znači da su prepune vlakana koja hrane dobre bakterije u crijevima. Osim toga, lakše su i znatno manje prerađene od vrećice čipsa.

Slatkiše zamijenite suhim voćem

Ovo može biti teška promjena za ljubitelje slatkiša, ali suhe marelice, grožđice ili datulje mogu zadovoljiti želju za slatkim, istovremeno pružajući vlakna, vitamine i prirodne šećere na kojima će vam crijeva i razina energije biti zahvalni.

Obogatite bolognese lećom ili slanutkom

Mahunarke poput leće i slanutka pune su prebiotičkih vlakana koja služe kao hrana za crijevne mikrobe. One mogu obogatiti vaše jelo, čineći ga izdašnijim, a istovremeno dodaju teksturu i biljne proteine. To je sjajan način da smanjite unos mesa bez osjećaja da vam nešto nedostaje.

Birajte obične orašaste plodove umjesto aromatiziranih

Aromatizirani orašasti plodovi često su krcati solju i šećerom. S druge strane, obični orašasti plodovi pružaju zdrave masti i vlakna bez aditiva koji vašim crijevima nisu potrebni, prenosi BBC.

Sladoled zamijenite smrznutim bobičastim voćem i kefirom

Iako sladoled može usrećiti vaše okusne pupoljke, kombinacija smrznutog bobičastog voća i kefira (fermentiranog mliječnog napitka) nudi prirodnu slatkoću, antioksidanse i žive kulture koje mogu pomoći u razvoju vašeg mikrobioma.

Trebate li se fokusirati na suplemente?

Naravno, postoje i druge namirnice koje možete konzumirati za poboljšanje zdravlja crijeva, poput pijenja kombuche ili jedenja fermentirane hrane kao što su kimchi ili kiseli kupus. Ipak, nije nužno previše se opterećivati time.

Najvažnija stvar za vaša crijeva i cjelokupno zdravlje je prehrana koja uključuje raznolike cjelovite namirnice bogate vlaknima, poput voća i povrća.

"Kada je riječ o suplementima i probioticima, moj je savjet isti – nema dokaza da će vam donijeti ikakvu korist. Proizvodi poput probiotičkih napitaka i prahova koji obećavaju čudesne rezultate mogu vas koštati stotine eura, što smatram bacanjem novca", zaključuje dr. Xand.

