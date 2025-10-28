Nakon moždanog udara prehrana je ključna: Ovo su preporučene namirnice

Ako se oporavljate od moždanog udara prehrana je jadan od važnih segmenata. To vam daje energiju potrebnu da ostanete aktivni, za rehabilitacijsku terapiju te povratak svakodnevnim aktivnostima. Također, može smanjiti vjerojatnost od još jednog moždanog udara.

No, jedenje možda neće biti tako jednostavno kao što je bilo prije moždanog udara. Oštećenje mozga može otežati pomicanje mišića, učiniti vas osjetljivijima na bol i utjecati na vaš apetit i raspoloženje, piše webMD.

Prehrana nakon moždanog udara

Evo nekoliko načina na koje moždani udar može utjecati na normalno jedenje i što možete učiniti:

Problemi s gutanjem

Možete se gušiti, kašljati ili povraćati dok jedete. Ili, pak, primijetiti da vam tekućina izlazi iz nosa kada pokušavate gutati. To se obično s vremenom poboljšava, ali nekoliko savjeta može pomoći:

Držite se mekane hrane . Namirnice poput kuhanih žitarica, pire krumpira, juhe, svježeg sira i umaka od jabuka lakše je jesti. Ako želite isprobati tvrđu hranu, narežite je na male komadiće ili je usitnite u blenderu kako biste je lakše žvakali.

. Namirnice poput kuhanih žitarica, pire krumpira, juhe, svježeg sira i umaka od jabuka lakše je jesti. Ako želite isprobati tvrđu hranu, narežite je na male komadiće ili je usitnite u blenderu kako biste je lakše žvakali. Zgusnite tekućine. Važno je piti dovoljno tekućine kako biste izbjegli dehidraciju. No, voda i druge rijetke tekućine mogu završiti u pogrešnom smjeru. Pitajte svog liječnika trebate li zgusnuti pića tapiokom, krušnim mrvicama, kukuruznim škrobom ili pahuljicama banane ili krumpira.

Posjetite logopeda. On vas može voditi kroz vježbe za jačanje mišića jezika, usana, grla i usta, što će vam pomoći pri gutanju. Ako to ne pomogne, vaš terapeut može predložiti neuromuskularnu električnu stimulaciju, uređaj za slanje električnih impulsa živcima u grlu kako bi se ojačali mišići gutanja. Također vam može preporučiti lijekove na recept poput mišićnih relaksanata, koji mogu otvoriti grlo i olakšati gutanje.

Gubitak apetita

Nakon moždanog udara možda nećete osjećati glad kao inače. Ako ste depresivni, možda nećete imati želju za jelom. Ili je, pak, moždani udar oštetio dio mozga koji kontrolira vaša osjetila, što može utjecati na vaš osjet okusa ili mirisa. Kako biste potaknuli jači apetit, pokušajte:

Birati hranu s jakim okusima. Potražite opcije s niskim udjelom zasićenih masti i soli, poput agruma, začinskog bilja i začina.

Odlučite se za šarenu hranu poput lososa, mrkve i tamnozelenog povrća koje bi moglo izgledati primamljivije. Ove su namirnice također pune hranjivih tvari korisnih za srce koje će smanjiti rizik od ponovnog moždanog udara.

Prvo u obroku pojedite hranu bogatu kalorijama. Ako zaista niste gladni, pokušajte i s tekućim dodatkom prehrani za dodatnu energiju i hranjive tvari.

Lagano vježbajte, poput hodanja, kako biste potaknuli apetit. Provjerite svoje proteze. Ako ne pristaju dobro, mogu ozlijediti vaša usta, zbog čega ćete manje jesti. Posjetite svog stomatologa barem jednom godišnje.

Hrana za povratak snage nakon moždanog udara

Možda se osjećate preumorno i nemate energija da biste ustali iz kreveta, a kamoli otišli u trgovinu i pripremili kompletan obrok. Zdravu prehranu možete održati uz nekoliko pametnih koraka:

Neka vam doručak bude najveći obrok. Vjerojatno ćete imati najviše energije za kuhanje ujutro. Neka vam posljednji obrok bude jednostavan, poput sendviča ili žitarica. Ako vam je i to preteško, pokušajte sa šest malih obroka dnevno umjesto tri veća.

Kupujte prethodno narezano te prethodno oprano voće i povrće. To može olakšati pripremu i jedenje ove hranjive hrane.

Zamolite prijatelje i članove obitelji da vam pripreme jela koja možete zamrznuti i podgrijati za dane kada ste previše umorni za kuhanje.

Provjerite možete li se prijaviti za lokalni program dostave toplih obroka za starije i nemoćne.

Podijelite obroke s nekim. Bilo da se radi o večeri s voljenom osobom ili njegovateljem ili posjetu lokalnom centru za starije osobe na ručak, dobro je obroke pretvoriti u društvena događanja. Na taj način vaš pratitelj može se pobrinuti da pravilno jedete i pružiti vam svu potrebnu pomoć.

Prehrana za srce

Pri oporavku od moždanog udara može biti korisno znati koja je hrana korisna za srce, piše Healthline.

Vaša prehrana u cjelini najvažnija je kada je u pitanju prevencija bolesti, ali redovito konzumiranje sljedećih namirnica može koristiti zdravlju vašeg srca i potaknuti cjelokupno blagostanje:

Voće je bogato vlaknima, vitaminima, mineralima te antioksidativnim i protuupalnim spojevima koji štite srce. Agrumi, jabuke, kruške i bobičasto voće mogu biti posebno korisni.

Sve povrće je zdravo za srce, ali neke studije sugeriraju da luk, češnjak, kupusnjače, lisnato zeleno povrće i mrkva mogu ponuditi veće koristi.

Plodovi mora bogati su hranjivim tvarima poput omega-3 masti, koje koriste kardiovaskularnom zdravlju.

Mahunarke poput graha i leće puni su vlakana i minerala poput magnezija i kalija, koji su bitni za kardiovaskularno zdravlje.

Cjelovite žitarice poput kvinoje, smeđe riže i zobi bogate su vlaknima i drugim hranjivim tvarima povezanim s boljim zdravljem srca. Zamjena rafiniranih žitarica cjelovitim žitaricama može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Dodavanje izvora zdravih masti poput maslinovog ulja, maslina, orašastih plodova i sjemenki, masne ribe i avokada u prehranu može pomoći u poboljšanju zdravlja srca.

Istraživanja pokazuju da začini poput kurkume, češnjaka, šafrana i đumbira imaju snažne protuupalne učinke i mogu pomoći u smanjenju čimbenika rizika od srčanih bolesti.

