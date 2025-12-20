Zanima vas tko je zainteresiran za vas? Ovi trikovi mogu ih razotkriti

U digitalnom dobu, kada je online prisutnost postala neodvojivi dio vašeg identiteta, pitanje tko pretražuje vaše ime na internetu postaje sve relevantnije.

Izravno otkrivanje identiteta svake osobe koja pretražuje određeno ime na internetu nije moguće zbog stroge zaštite privatnosti, no dostupne su brojne učinkovite i besplatne metode koje omogućuju uvid u digitalni otisak i identificiranje interesa drugih korisnika, piše Net Reputation.

Foto: Pexels

Alati za otkrivanje tko vas istražuje

Ovi alati omogućuju praćenje aktivnosti povezane s vašim imenom i profilima na internetu. Korištenjem njih moguće je dobiti uvid u to tko pokazuje interes za vaš online sadržaj i kako se vaš digitalni trag koristi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

1. Google Alerts

Jedan od najmoćnijih alata za praćenje spominjanja vašeg imena na internetu jest Google Alerts. Riječ je o besplatnoj usluzi koja funkcionira kao vaš osobni digitalni radar, skenirajući nepregledno prostranstvo weba u potrazi za novim sadržajem koji spominje ključne riječi koje ste postavili.

Postavljanje je iznimno jednostavno: nakon prijave svojim Google računom, upišete svoje ime i prezime, naziv tvrtke ili bilo koji drugi pojam koji želite pratiti.

Nakon toga, alat nudi detaljno prilagođavanje obavijesti. Možete birati učestalost primanja e-mailova, od obavijesti u stvarnom vremenu do dnevnih ili tjednih sažetaka. Također je moguće filtrirati izvore poput vijesti, blogova, foruma ili videozapisa te odrediti jezik i regiju pretrage. Ova je funkcionalnost neprocjenjiva za upravljanje osobnom i profesionalnom reputacijom jer vam omogućuje da odmah reagirate na nove spomene, bilo da se radi o pozitivnoj recenziji, novinskom članku ili raspravi na forumu.

2. LinkedIn

Dok Google Alerts pokriva široki spektar internetskog sadržaja, LinkedIn nudi jedinstven uvid u profesionalni interes. Kao vodeća poslovna društvena mreža, LinkedIn posjeduje značajku "Tko je pregledao vaš profil", koja je izuzetno korisna za praćenje tko se zanima za vašu karijeru. Korisnici s besplatnim računom mogu vidjeti ograničen broj posljednjih posjetitelja, pod uvjetom da i sami imaju javno vidljiv profil.

Međutim, premium pretplata otključava puni potencijal ove značajke, nudeći detaljan popis svih osoba koje su posjetile vaš profil u posljednjih devedeset dana, zajedno s informacijama o tome kako su vas pronašli. Ovi podaci mogu otkriti interes potencijalnih poslodavaca, poslovnih partnera ili klijenata, pružajući vam priliku za proaktivno umrežavanje i razvoj karijere.

3. Google Search Console

Najjednostavniji, ali često zanemaren korak jest redovita pretraga vlastitog imena na Googleu. Kako biste dobili precizne rezultate, ključno je koristiti navodnike, primjerice "Ivan Horvat". Na taj način tražilici nalažete da traži isključivo tu točnu frazu, filtrirajući irelevantne rezultate. Ova metoda pruža trenutačni uvid u to što je javno dostupno o vama i kakav dojam ostavlja vaš digitalni otisak.

Za one koji posjeduju osobnu web stranicu ili blog, Google Search Console predstavlja napredniji, ali i dalje besplatan alat. Iako ne otkriva identitet pojedinaca, ovaj servis pruža detaljnu analizu upita putem kojih posjetitelji dolaze na vašu stranicu. Ako primijetite da ljudi dolaze na vaš blog pretražujući vaše ime u kombinaciji s vašom strukom, dobivate jasan pokazatelj interesa za vaš profesionalni rad.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost objasnio kako spriječiti da kradljivci uhvate priliku za brzu zaradu