Hrvatska u znaku maškara: Vodič kroz najbolje fašničke provode u 2026. godini

Zima polako posustaje, a diljem Hrvatske zrakom se širi duh veselja, satire i neobuzdane zabave. Stiglo je vrijeme poklada, maškara ili fašnika, razdoblje u kojem svakodnevne brige padaju u zaborav, a ulice preuzimaju šarene povorke, zvončari i kreativne maske. Od Kvarnera do Slavonije, tradicija se isprepliće s modernim spektaklima, a i ove godine dva grada posebno prednjače u proslavama, svaki na svoj jedinstven način. Samobor slavi impresivnu dvjestotu obljetnicu fašnika, dok Rijeka još jednom potvrđuje status europske karnevalske metropole. Donosimo vam pregled najvažnijih događanja koja ne smijete propustiti.

Samobor slavi velikih 200 godina tradicije

Ove godine Samobor nije samo grad kremšnita, već i epicentar karnevalskih zbivanja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Pod simboličnim sloganom "Srakoslet za 200 let", Samoborski fašnik obilježava dva stoljeća neprekinute tradicije, što ga čini jednim od najstarijih i najprepoznatljivijih karnevala u ovom dijelu Europe. Proslava, koja započinje 6. veljače, traje sve do Pokladnog utorka, 17. veljače, a organizatori su pripremili dosad najambiciozniji program.

Sve počinje svečanom predajom ključeva grada, kada Samobor još jednom postaje Slobodna Fašnička Republika pod vlašću Princa Fašnika, Princeze Srake, Suca i Fiškala. Glavni gradski trg, preimenovan u Trg fašničkih velikana, i veliki Fašnički šator postat će pozornica za najveće glazbene zvijezde. Program će već prvog vikenda privui posjetitelje koncertima Severine i Željka Bebeka, dok se u narednim danima očekuju brojni zanimljivi koncerti i nastupi, a sve detalje pronađite ovdje.

Foto: Robert Anic/pixsell

Posebnost Samoborskog fašnika leži u aktivnom sudjelovanju cijele lokalne zajednice. Više od tri tisuće maskirane djece iz vrtića i škola prodefilirat će pozornicom, a vrhunac događanja očekuje se u nedjelju, 15. veljače, kada će se održati velika povorka čak trinaest mjesnih odbora. Njihova alegorijska kola, prožeta oštrom satirom na račun lokalnih i državnih prilika, predstavljaju srž samoborske tradicije. Sve će završiti na Pokladni utorak, 17. veljače, kada će se nakon suđenja i osude, Princ Fašnik spaliti kako bi se osiguralo da naredna godina bude slobodna od svih negativnih utjecaja. Kako kažu Samoborci: "Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na Fašnik!".

Riječki karneval, europski spektakl na Kvarneru

Dok Samobor njeguje satiričnu tradiciju, Riječki karneval ponosno nosi titulu jednog od najvažnijih europskih karnevala, događaja koji svojim razmjerima i energijom stoji uz bok onima u Veneciji i Brazilu. Pod motom "Krepat, ma ne molat!", Rijeka se na više od mjesec dana pretvara u pozornicu na otvorenom, a sve kulminira velikom Međunarodnom karnevalskom povorkom.

Središnji događaj zakazan je za nedjelju, 15. veljače, točno u podne. Tisuće sudionika u stotinama maškaranih skupina i desetcima alegorijskih kola iz Hrvatske i inozemstva proći će Korzom, prikazujući nevjerojatnu kreativnost i mjesece truda uložene u izradu kostima. Povorku tradicionalno predvodi Morčić, simbol grada Rijeke i samog karnevala, a uz njega su nezaobilazni Meštar Toni, koji od gradonačelnika preuzima ključeve grada, i Kraljica karnevala. Posebnu atrakciju predstavljaju zvončari, čija je tradicija uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Odjeveni u ovčje kože, s velikim zvonima oko pojasa, svojom bukom i pojavom tjeraju zle duhove zime i prizivaju proljeće.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Povorka traje do kasnih večernjih sati, a posljednji koji prolaze Korzom uvijek su impresivni Halubajski zvončari. Fešta time ne prestaje, jer se slavlje nastavlja paljenjem Pusta. Riječ je o lutki koja svake godine nosi satirično ime, najčešće povezano s nekom javnom ili političkom figurom, a koja se na brodici odvozi na more i spaljuje, simbolično odnoseći sa sobom sve loše iz protekle godine. Detaljan program pogledajte ovdje.

Maškare preuzimaju i ostatak Hrvatske

Iako su Samobor i Rijeka u središtu pozornosti, fašnički duh živi u brojnim drugim hrvatskim gradovima i mjestima.

Slavonija se ponosi 32. Đakovačkim bušarima, najvećom pokladnom manifestacijom na istoku Hrvatske koja će se održati 7. i 8. veljače 2026. U subotu, 7. veljače, prijepodne je rezervirano za "Bušarenje", sajam tradicijskih proizvoda i uličnih zabavljača, dok poslijepodne slijedi središnji događaj – velika pokladna povorka bušara. Nedjelja je posvećena tradicijskom Pokladnom jahanju, običaju koji oživljava povijest i kulturu Slavonije.

U Velikoj Gorici održava se 117. Turopoljski fašnik, koji traje od 30. siječnja do 8. veljače, a tematski je posvećen "Gorici u zemlji čudesa". Nakon službene predaje ključeva grada Princu Fašniku 30. siječnja, vrhunac slavlja je velika fašnička povorka u subotu, 7. veljače, koja kreće u 13 sati. Zabava se nastavlja uz koncert Lidije Bačić.

U Međimurju, 62. Međimurski fašnik u Čakovcu slavi se tijekom cijelog vikenda, od 13. do 15. veljače. Događanja započinju Dječjim fašnikom u petak i subotu, a vrhunac je u nedjelju, 15. veljače, kada u 15 sati kreće velika povorka tradicijskih maski koje predvode čuveni pikači i lafre.

Jedan od najautentičnijih običaja je Lastovski poklad, tradicija pod zaštitom UNESCO-a. Vrhunac se događa na Pokladni utorak, 17. veljače, kada se lutak "poklad" spušta 300 metara dugim užetom s brda u središte mjesta uz pucnjeve petardi, nakon čega ga se na magarcu vodi kroz selo i na kraju spaljuje, simbolizirajući pobjedu nad zlom.

U Baranji, pak, zimu tjeraju strašne Baranjske buše. Središnja proslava održava se u Dražu i okolnim selima u subotu, 14. veljače. Buše, maskirane u ovčje runo s drvenim maskama i velikim zvonima, svojom bučnom povorkom i plesom simbolično tjeraju zle duhove i prizivaju proljeće, a sve završava velikim krijesom i narodnim veseljem.

Bilo da se odlučite za satirični humor Samobora, spektakl Rijeke ili tradiciju Slavonije, jedno je sigurno: Hrvatska u veljači nudi jedinstvenu priliku da se prepustite veselju, postanete netko drugi barem na jedan dan i, naravno, uživate u nezaobilaznim krafnama.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima