Često se kaže da na mladima svijet ostaje, ali pitanje je koliko ih se zapravo sluša i komunicira s njima. I dok je svaka generacija drugačija i specifična po nečemu, današnji 20-godišnjaci žive nekim drugim ubrzanim životom pod "reflektorima" društvenih mreža, koje utječu na samopouzdanje mnogih.

Zanimalo nas je kako mladi razmišljaju o brojnim temama pa smo razgovarali s Anđelinom Zobec (22), Leonardom Bencek (19), Leonom Gulišem (20), Karlom Koret (21) i Tesom Katalinić (21). Mladi su nam otkrili prate li vijesti, politiku, hoće li ići glasati na parlamentarnim i europskim izborima, koliko im je važna vjera, koriste li zaštitu tijekom spolnog odnosa, jesu li se cijepili protiv HPV-a, što im je trenutno važno u životu, gledaju li televiziju, koliko vremena provode na društvenim mrežama, i brojne druge stvari.

Što je mladima trenutno važno u životu

NET.HR: Čime se bavite? Što biste htjeli raditi nakon završetka fakulteta?

Anđelina Zobec (22): Trenutno studiram Socijalni rad na Pravnom fakultetu u Zagrebu te paralelno radim preko studentskog servisa u jednoj trgovini. Općenito me zanima rad s ljudima i mislim da mi to najbolje ide. Što se tiče hobija, nemam neki specifični, već slobodno vrijeme volim kvalitetno provesti s prijateljima ili obitelji na nekom pub kvizu, u kinu, na kuglanju, u kafiću i slično. Nakon završetka fakulteta nadam se zaposlenju u struci. Trenutno mi je prioritet završiti fakultet te tijekom studiranja uštedjeti što više kako bih se nakon toga mogla osamostaliti.

Leonarda Bencek (19): Prva sam godina na studiju Socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Uz studiranje radim preko studentskog ugovora koliko stignem, a u slobodno vrijeme se bavim folklorom već osam godina. Sviram u Kulturnom umjetničkom društvu “Vrapčanci”. Kada završim fakultet, pokušat ću naći posao u struci. Htjela bih raditi s djecom i mladima. U životu mi je trenutno najvažnije uživati, iskoristiti sve prilike koje mi se pružaju, kao što je i ova na primjer. Također provodim puno vremena sa svojom obitelji i prijateljima, zabavljam se, ali pokušavam ostati usredotočena na fakultet i ostvariti svoje želje i ciljeve.

Leon Guliš (20): Trenutno se uz fakultet i posao ne bavim ni sa čime. U slobodno vrijeme najviše gledam i pratim sport, a to je ujedno i tema koja me jako zanima. Nadam se da ću nakon fakulteta pronaći posao u struci kako bi barem malo svojim doprinosom pridonio poboljšanju hrvatskog društva. U životu su mi najvažniji obitelj, prijatelji i uspomene koje stvaram. Ipak ću samo jednom imati 20 godina i najvažnije mi je da te godine provedem stvarajući uspomene koje ću pamtiti cijeli život.

Karlo Koret (21): Studiram novinarstvo i u budućnosti se vidim kao sportski novinar. Uz malo sreće nadam se da ću jednog dana imati i vlastiti sportski podcast.

Tesa Katalinić (21): Trenutno studiram novinarstvo. Nisam još sigurna gdje se vidim nakon završetka studija.

Foto: Pola Križevac Foto: Pola Križevac Anđelina Zobec i Leonarda Bencek, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb

Rad uz studij

NET.HR: Radite li uz studij? Je li vam važnija plaća od samog posla i biste li u budućnosti radije izabrali dobro plaćeni posao koji vas ne zanima ili posao koji vas zanima s manjom plaćom?

Anđelina Zobec (22): Radim preko studentskog ugovora u jednoj trgovini. Kako sam izvanredan student, stignem raditi većinu tjedna. Kod pronalaska posla gledala sam primarno satnicu, što mi je trenutno važnije od toga uživam li u poslu koji trenutno radim. Gledam na to tako da trenutno radim posao koji mi nije toliko drag, kako bih platila fakultet, koji će me na kraju krajeva, nadajmo se, dovesti do posla u struci kojega priželjkujem. Što se tiče budućnosti, ne bih izabrala posao koji je bolje plaćen, nego posao koji me više zanima. Mislim da ne bih mogla cijeli život raditi posao koji me ne zanima ili u kojemu ne uživam.

Leonarda Bencek (19): Uz studiranje uspijevam i ponešto zaraditi, ovisno o rasporedu predavanja i ispitnih rokova. Radim kao pomoćno osoblje u jednom restoranu. Kao studentu, važnija mi je plaća od samog posla, a po završetku fakulteta voljela bih raditi u struci jer je to ono što želim pa mi tada visina plaće neće biti glavni uvjet.

Leon Guliš (20): Trenutno radim studentski posao, koji mi zbog njegove fleksibilnosti omogućuje da radim i pohađam sva predavanja. Iako mi je plaća važna, naravno, kao i svakoj drugoj osobi mojih godina, također smatram da stječem dobra iskustva i radne navike. Radije bih odabrao posao koji je lošije plaćen iz čistog razloga - kako bih taj posao mogao raditi duže vrijeme. Mislim da je teško raditi nešto u čemu ne uživaš.

Karlo Koret (21): Ne radim uz studij, iako planiram uskoro. Mislim da bih u budućnosti radije izabrao posao koji me čini sretnim uz manju plaću jer mi je teško natjerati se raditi stvari koje me ne zanimaju.

Foto: Karlo Koret Foto: Karlo Koret Karlo Koret

Tesa Katalinić (21): Radim različite studentske poslove, konobarim, povremeno radim u trgovinama i sl. Važnija mi je plaća. Nisam sigurna što me zanima, tako da idem za plaćom.

Koliko vremena provode na internetu

NET.HR: Koliko vremena provodite na mobitelu? Koja je trenutno najpopularnija društvena mreža među vašim vršnjacima?

Anđelina Zobec (22): Nažalost, veliku većinu slobodnog vremena provodim na mobitelu te se općenito kroz dan puno oslanjam na njega. Danas nam je preko mobitela sve više dostupnije te lakše - od komunikacije s ostalima i interneta, do obavljanja nekih poslova - sve nam je tako omogućeno. Danas postoje aplikacije za gotovo sve, od fitnessa, trgovine, raznih aplikacija za planiranje, aplikacija za gledanje filmova/serija, aplikacija za razonodu, do aplikacija za pomoć u učenju. Rekla bih da moji vršnjaci trenutno najviše koriste TikTok.

Leonarda Bencek (19): Ovisno o dnevnim aktivnostima, prosječno na mobitelu provodim dva do tri sata dnevno. Smatram da se danas najviše koriste Instagram, Snapchat i TikTok, no ipak mislim da se najviše vremena provodi na TikToku.

Leon Guliš (20): Stvarno ovisi o danu, nekad provedem jedan sat na internetu, a nekad pet, sve ovisi koliko slobodnog vremena imam ili što se događa u mom životu. Iskreno ne znam, pretpostavljam da je Instagram najpopularniji.

Karlo Koret (21): Dnevno na mobitelu provodim između tri i pet sati, najviše scrollajući Instagram, ali mislim da većina mojih vršnjaka ipak radije lista TikTok, a Instagram je druga najkorištenija društvena mreža.

Tesa Katalinić (21): Provodim između tri do pet sati dnevno na mobitelu. Rekla bih da je Instagram najpopularniji.

NET.HR: Koliko društvene mreže utječu na samopouzdanje mladih osoba?

Anđelina Zobec (22): Odgovor na ovo pitanje dosta varira, no društvene mreže mogu itekako utjecati na samopouzdanje. Stilovi života kojeg ljudi prikazuju na društvenim mrežama, najčešće su uljepšani, a ponekad i lažni. Naravno da ljudi na društvenim mrežama objavljuju samo lijepe trenutke iz života i gledajući to svaki dan, mogli bi postati ljubomorni ili tužni, no ne bi trebali dopustiti da to utječe na nas. Kada bi manje vremena provodili na društvenim mrežama, to bi svakako bolje utjecalo na svačiju psihu.

Leonarda Bencek (19): Društvene mreže dosta utječu na samopouzdanje i ponašanje mladih. U većini slučajeva ondje pronalazimo “idole” koji svoje živote predstavljaju u najboljem svjetlu, no u stvarnome životu to nije tako. Zbog prikazivanja tako “savršenih” ljudi, gotovo svi mladi stvore određene komplekse.

Leon Guliš (20): Mislim da društvene mreže kao takve mogu dosta utjecati na nesigurnost mladih, ali u mom slučaju društvene mreže nikad nisu negativno utjecale na mene u bilo kojem smislu.

Karlo Koret (21): Mislim da društvene mreže puno više utječu na samopouzdanje mlađih generacija od moje. Mislim da im izloženost raznim influencerima i slavnim osobama nameće previsoke standarde ljepote koje se trude dostići, a realno ne mogu.

Tesa Katalinić (21): Vjerujem da društvene mreže puno utječu na samopouzdanje, upravo zbog isticanja fizičkog izgleda. Također, stalno se promiče neki "happy lifestyle" kojeg je teško dostići prosječnom čovjeku.

Što mladi prate u medijima i čitaju li knjige

NET.HR: Pratite li portale i koje rubrike? Koje teme vas najviše zanimaju?

Anđelina Zobec (22): Osobno pratim živote slavnih, trendove, zanimljive činjenice i rubrike slične tome. Uglavnom me privlače i tabu teme, neki skandali, no volim pogledati i neke činjenice, ali i vijesti ako me naslov privuče.

Leonarda Bencek (19): Ponekad popratim koji portal, a uglavnom su to aktualnosti u državi i svijetu ili zanimljivi članci vezani uz mlade u Hrvatskoj.

Leon Guliš (20): Moram priznati da jako rijetko pratim portale, ali kada stignem onda čitam sportsku rubriku ili neku aktualnu temu koja se događa.

Karlo Koret (21): Na portalima najviše pratim sport, kulturu i vijesti, ali daleko najviše sport.

Tesa Katalinić (21): Pratim dosta portala: Jutarnji, Telegram, N1, Index... Najviše pratim i najviše me zanima unutarnja politika.

NET.HR: Čitate li knjige u fizičkom formatu ili online?

Anđelina Zobec (22): Knjige nažalost pretjerano ne čitam, ali kada imam vremena, pročitam neku knjigu u fizičkom obliku, iako znam da su trenutno popularne aplikacije preko kojih se mogu čitati knjige online te tableti za čitanje knjiga, koje osobno ne preferiram.

Leonarda Bencek (19): Nažalost, u slobodno vrijeme ne čitam više toliko knjiga, no kada ipak uhvatim malo vremena, volim imati mogućnost da fizički mogu okrenuti sljedeću stranicu.

Leon Guliš (20): Ne čitam knjige ni u jednom obliku.

Karlo Koret (21): Kada u rijetkim prilikama čitam knjige, to je uglavnom u online formatu, ponajviše zato što sam zaboravljiv i mislim da bih skupio prilično velik dug u knjižnici.

Tesa Katalinić (21): Knjige čitam u fizičkom formatu.

NET.HR: Da živite sami, biste li kupili TV? Gledate li televiziju i koliko često?

Anđelina Zobec (22): Da živim sama, sigurno bih kupila televizor. Vjerujem da je stvar navike, iako više gotovo pa uopće ne gledam televizijske programe, već samo upalim Netflix, HBO i slično. Televizor upalim svaki dan, uglavnom da imam neki zvuk u pozadini, no kada baš gledam, u 90 posto slučajeva su to Netflix i HBO, a ne televizijski program.

Leonarda Bencek (19): Televizor ne gledam često, uglavnom samo na filmskim večerima s obitelji. Prilikom preseljenja kupila bih televizor, no sigurno mi to ne bi bio prioritet.

Leon Guliš (20): Vjerojatno bih kupio TV, premda ga ne gledam toliko često, najčešće pratim sportske utakmice i sličan sadržaj.

Karlo Koret (21): Živim u studentskom domu tako da sam rijetko u prilici gledati televiziju, a kad je gledam, zapravo mi više služi kao pozadinska buka dok radim druge stvari. Međutim, ako je u pitanju neki meni drag film ili neka zanimljiva utakmica, to ću s radošću pogledati.

Tesa Katalinić (21): Televiziju ne gledam toliko često jer sam u studentskom domu, ali imam Voyo preko kojeg pratim informativni program RTL-a.

Foto: Pola Križevac Foto: Pola Križevac Anđelina Zobec

Što slušaju mladi

NET.HR: Koju vrstu glazbe slušate?

Anđelina Zobec (22): Pretežito slušam folk glazbu, no stvarno mogu slušati sve. Volim i stranu pop glazbu, no kada biram glazbu za izlaske, uglavnom odabirem folk glazbu. Volim poslušati i hrvatsku trash glazbu.

Leonarda Bencek (19): Izbor glazbe mi nikad nije bio težak, otvorena sam za sve žanrove i volim sve, a to ovisi i u kojoj sam situaciji te u kojem se društvu nalazim.

Leon Guliš (20): Slušam sve - od strane do narodne glazbe, ovisno o trenutku.

Karlo Koret (21): Od glazbe najviše slušam rock, strani i domaći, ali ne postoji žanr u kojem ne bih mogao naći bar jednu pjesmu da mi se ne sviđa. Dobro, možda K-pop.

Tesa Katalinić (21): Od glazbe slušam Rock 'n' Roll, punk, blues i pop-rock.

Foto: Pola Križevac Foto: Pola Križevac Leonarda Bencek

Pomaganje drugima

NET.HR: Volite li pomagati ljudima ili gledate svoja posla?

Anđelina Zobec (22): Ako i kada mogu, uvijek pomognem ljudima jer čvrsto vjerujem da se dobro dobrim vraća.

Leonarda Bencek (19): Vrlo rado pomažem drugima, uvijek sam spremna odvojiti više vremena za druge.

Leon Guliš (20): Uvijek sam voljan pomoći ljudima kojima je potrebna pomoć.

Karlo Koret (21): Volim pomagati drugima ako sam u mogućnosti.

Tesa Katalinić (21): Volim pomagati ljudima.

Izlazak na izbore i praćenje politike

NET.HR: Gledate li vijesti? Pratite li stanje u državi?

Anđelina Zobec (22): Osobno ne gledam vijesti svaki dan, nekada poslušam kada tata gleda, no ne pratim ih svaki dan. Većina društvenih mreža poprati događanja i vijesti iz države tako da sam preko njih informirana o najvažnijim događanjima.

Leonarda Bencek (19): Vijesti pogledam povremeno u prolazu, a stanje u državi pratim preko portala ili u razgovoru s društvom.

Leon Guliš (20): Iskreno, poslušam vijesti kada prolazim pored upaljenog televizora, ali da bih ih sam upalio i pratio - teško. Ne mogu reći da pratim niti da ne pratim stanje u državi, vidim što se događa, ali moj fokus u životu nije na tome.

Karlo Koret (21): Stanje u državi pratim površno.

Tesa Katalinić (21): Gledam vijesti, pratim stanje u državi.

NET.HR: Što mislite o politici? Hoćete li ići glasati na parlamentarnim i europskim izborima?

Anđelina Zobec (22): Politiku osobno ne pratim niti se previše razumijem. Kada su izbori, izvršim građansku dužnost, no to je maksimum moga zanimanja za politiku. Izaći ću na izbore za biranje zastupnika u Europskom parlamentu.

Leonarda Bencek (19): Nisam veliki ljubitelj politike, znam i pratim ono što me zanima i što moram zbog života u Hrvatskoj. Do sada nisam mogla izaći na glasanje zato što nisam bila punoljetna, ali na sve što slijedi ću naravno izaći, to je ipak moja građanska dužnost.

Leon Guliš (20): Mislim da ću izaći na parlamentarne izbore, a na europske vjerojatno neću.

Karlo Koret (21): Nemam previše interesa za politiku, ali definitivno ću glasati na svim izborima za vrijeme svog života. Nemam neko objašnjenje zašto jer ne pratim politiku previše, ali smatram to nekom svojom građanskom dužnosti.

Tesa Katalinić (21): Mislim da je politika užasno važna jer utječe na gotovo svaki segment našeg života. Definitivno idem glasati.

Što za njih predstavlja Europska unija

NET.HR: Što za vas predstavlja Europska unija? Biste li htjeli nakon nekog vremena potražiti sreću izvan Hrvatske, u nekoj od zemalja članica Europske unije?

Anđelina Zobec (22): Od Europske unije osobno nemam trenutno neku korist osim što možemo lakše putovati u zemlje Europske unije. Svakako bih voljela iskusiti rad izvan Hrvatske, no ne mogu zamisliti da provedem cijeli život i zauvijek radim izvan Hrvatske.

Leonarda Bencek (19): Za mene EU predstavlja niz mogućnosti, kako poslovnih tako i obrazovnih. Ne bih se nikada preselila u neku drugu državu Europske unije, ali bih iskoristila ukazanu priliku kad bih kratkoročno u nekoj od država EU-a mogla unaprijediti svoje znanje i vještine.

Leon Guliš (20): Europska unija za mene predstavlja lakši način komunikacije i suradnje europskih zemalja. Za sad ne planiram odlaziti iz Hrvatske, ali ako budem, to će vjerojatno biti jedna od zemalja u kojoj se priča engleski jezik.

Karlo Koret (21): Europska unija za mene predstavlja veliku priliku za putovanja i rad izvan Hrvatske, ali tu priliku ću iskoristiti za putovanja. Mislim da se neću seliti u inozemstvo osim ako ne budem morao ili ako kojim slučajem dobijem priliku koja se ne odbija.

Tesa Katalinić (21): Nisam sigurna što Europska unija predstavlja za mene kao pojedinca, ali gledam je u pozitivnom svjetlu. Vjerojatno ne bih išla živjeti u drugu državu.

Otvorena veza i cijepljenje protiv HPV-a

NET.HR: Jeste li više za monogamnu ili otvorenu vezu? Jeste li ikad bili u otvorenoj vezi i kako vaši vršnjaci gledaju na takav tip veze?

Anđelina Zobec (22): Osobno sam za monogamnu vezu. Nikada nisam bila u otvorenoj vezi, a čak ni nisam u okruženju gdje ljudi preferiraju otvorenu vezu. Među mojim vršnjacima i s ljudima s kojima se družim, nitko ne preferira otvorene veze niti je u takvoj vrsti veze. S druge strane, ne gledam na to kao neku lošu stvar, tko voli, nek' izvoli, samo osobno ne preferiram. No kako vrijeme više odmiče, otvorene veze postaju sve veći trend među mladima.

Leonarda Bencek (19): Više sam za monogamnu vezu jer smatram da je za ljubav i dobru vezu potrebno samo dvoje iskrenih ljudi. U razgovoru sa svojim prijateljima vidjela sam da oni također imaju slične stavove po pitanju otvorenih veza, no da je i netko u otvorenoj vezi, ne bi mi smetalo, ipak je to nečija privatna stvar.

Leon Guliš (20): Više sam za monogamnu vezu. Nisam nikad bio u otvorenoj vezi i ne znam kakav je pogled mojih vršnjaka na tu temu.

Karlo Koret (21): Ja sam apsolutno za monogamne veze i neću ulaziti u vezu ako ta osoba nije stvarno jedina na koju mislim. Nadam se da i moji vršnjaci tako razmišljaju, ali mislim da je kod sve više mlađih popularan trend otvorenih veza, dok ja to nikada ne bih probao.

Tesa Katalinić (21): Ja sam za monogamnu vezu. Nisam nikada bila u otvorenoj vezi, vjerujem da to nije toliko prihvaćeno u Hrvatskoj.

NET.HR: Zaštićen ili nezaštićen spolni odnos?

Anđelina Zobec (22): Zaštićen spolni odnos svakako! Ne samo da štiti od neželjenih trudnoća, već i od spolno prenosivih bolesti. Nažalost, danas ima sve više neželjenih trudnoća kod sve mlađih djevojaka te bi se baš zbog toga trebalo više pričati o toj temi.

Leonarda Bencek (19): Zbog mogućnosti spolnih prenosivih bolesti i neželjene trudnoće preferiram zaštićeni spolni odnos.

Leon Guliš (20): Ovisi s kojom osobom i povjerenjem.

Karlo Koret (21): Mislim da sam dobro informiran o spolno prenosivim bolestima i zato preferiram zaštićen spolni odnos.

Tesa Katalinić (21): Zaštićen spolni odnos.

NET.HR: Biste li se cijepili protiv HPV-a? Smatrate li da ste dobro informirani o spolno prenosivim bolestima?

Anđelina Zobec (22): Cijepila bih se protiv HPV-a te smatram da sam dobro informirana o spolno prenosivim bolestima, no svakako bih se htjela više informirati jer to smatram vrlo važnom temom.

Leonarda Bencek (19): Smatram da sam vrlo dobro educirana po pitanju spolno prenosivih bolesti. Pohađala sam Školu za primalje Zagreb u kojoj sam mnogo naučila o samome zdravlju, no ponajviše sam naučila brinuti se o svom tijelu.

Leon Guliš (20): Cijepio bih se sigurno. Smatram da sam dobro informiran o spolno prenosivim bolestima.

Karlo Koret (21): Mislim da sam dobro informiran o spolno prenosivim bolestima. Ne bih se cijepio protiv HPV-a.

Tesa Katalinić (21): Želim se cijepiti protiv HPV-a.

Bračna i izvanbračna zajednica

NET.HR: Što mislite o bračnoj, a što o izvanbračnoj zajednici? Jeste li više za tradicionalan brak?

Anđelina Zobec (22): Sebe vidim u tradicionalnoj bračnoj zajednici, no ne osuđujem izvanbračnu zajednicu. Slažem se s time da dvoje ljudi može provesti cijeli život zajedno i da nisu u braku, tako da vjerujem da je brak stvar vjere i tradicije. To je spajanje dvoje ljudi pred Bogom, i nekom pretpostavkom, katolici će uvijek živjeti u bračnoj zajednici, no ako nekome vjera ne predstavlja bitnu stavku u životu, neće mu to biti toliko važno.

Leonarda Bencek (19): Podržavam bračne I izvanbračne zajednice jer mislim da imaju jednaku važnost i značenje. Teško je reći jesam li više za tradicionalan brak, odgajana sam tako da ga podržavam, no mislim da ću na to moći bolje odgovoriti nekad u budućnosti kada ću biti u situaciji da sa svojim partnerom donesem takvu odluku.

Leon Guliš (20): Mislim da su oba tipa zajednice potpuno valjana i u redu, premda se izvanbračna zajednica ne smatra toliko tradicionalnom. Osobno sam više za tradicionalan brak zbog svih običaja koji dolaze uz sam brak.

Karlo Koret (21): Brak mi nije previše važan, smatram ga samo nepotrebnim komadom papira. Ako moram curi staviti prsten na ruku da bi znala da je volim - znači da cijelo vrijeme u vezi radim nešto krivo. Iako, ako bi osobi s kojom sam bilo presudno da se vjenčamo onda - da, oženio bih se. Bar imam izliku za napraviti ogromnu feštu.

Tesa Katalinić (21): Nemam neko mišljenje, vjerujem da svatko zna najbolje za sebe, ali mislim da je izvanbračna veza praktičnija.

Koliko je mladima važna vjera

NET.HR: Koliko vam je važna vjera u životu?

Anđelina Zobec (22): Kao i većina ljudi, primila sam sakramente krštenja, prve pričesti i krizme dok još nisam potpuno razumjela vjeru niti je poštivala. To je također bila neka tradicionalna stvar koja se od nas očekivala i podrazumijevala. Nakon krizme nisam tijekom cijele srednje škole otišla na misu niti na ispovijed, a nisam ni živjela nekim klasičnim vjerskim životom. Krajem 2023. godine ponovno sam počela ići na misu jer vjerujem da sada kada sam starija i zrelija, više slušam svećenika u Crkvi te tek sada poštujem religiju i više vjerujem. Sada nastojim redovno otići na misu i više se posvetiti vjerskom životu. Preporučila bih svima koji su u dvadesetima da daju ponovno šansu Crkvi jer vjerujem da će sada kada su zreliji, imati više koristi od nje.

Leonarda Bencek (19): Odgajana sam u duhu kršćanske vjere, tradicionalno sam vezana za Crkvu i kršćanske običaje. Običaji mi daju više vremena i mogućnosti da provedem što više najljepših trenutaka sa svojim najmilijima.

Leon Guliš (20): Vjera je za mene bitan čimbenik s obzirom na to da dolazim iz dosta religiozne obitelji.

Karlo Koret (21): Ateist sam, ali poštujem sve kojima je vjera važna.

Tesa Katalinić (21): Nisam vjernik.

Prostor ustupila Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb

