Mladi iz 27 država članica Europske unije imaju priliku stječi međunarodna iskustva u Europskom parlamentu putem stažiranja u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta koje se stipendira stipendijom Schuman te putem stažiranja u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu. Stažisti tijekom stažiranja mogu vidjeti kako funkcionira Europski parlament kao međunarodna, višejezična i politička institucija u svakodnevnom radu.

Stažiranje u sklopu programa Robert Schuman traje pet mjeseci u Bruxellesu, Luksemburgu te ostalim gradovima Europske unije u kojima postoje uredi Europskog parlamenta, a obuhvaća široki spektar područja - od unutarnje i vanjske politike EU-a, financija, prava, višejezičnosti, administracije, infrastrukture i logistike do komunikacija ili IT-a. Za to stažiranje se svake godine prijavi više od 20.000 kandidata, a odabrano bude njih oko 900.

Stažiranje u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu obuhvaća široki raspon područja, traje od šest tjedana do pet mjeseci, a omogućava bolje razumijevanje rada zastupnika u Europskom parlamentu te se može vidjeti kako izgleda plenarna sjednica, ali i slušati odbore o raznim zanimljivim temama koje su od velike važnosti za Europsku uniju. Oba stažiranja su plaćena.

Kako mnogi mladi u Hrvatskoj nisu dovoljno informirani o brojnim mogućnostima stažiranja u europskim institucijama, poznata hrvatska TikTok influencerica Nina Skočak nam je otkrila više o tome jer je i sama bila stažist u Europskom parlamentu. Nina je po struci novinar, a do 24. godine je završila dva fakulteta i živjela u tri države. Bila je stažist medijskog direktora u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta pod stipendijom Schuman, gdje je radila medijske izvještaje i sažimala pravne dokumente iz Parlamenta. Nina je otkrila kako se možete prijaviti na stažiranje u Europskom parlamentu, pomaže li stažiranje kasnije u dobivanju posla u europskim institucijama te kako mladi mogu iskoristiti TikTok u osvajanju željenog posla i poslodavca.

Stažiranje u Europskom parlamentu

NET.HR: Kako ste se odlučili za stažiranje u Europskom parlamentu? Potiču li profesori na Fakultetu političkih znanosti studente na stažiranja u europskim institucijama?

SKOČAK: Ja sam to htjela godinama, još otkad sam krenula na fakultet. Javljala sam se i našim zastupnicima, poslala sam sigurno sedam ili osam mailova kroz ove godine, ali mi nitko nikad nije odgovorio, niti me primio. Kada sam došla u Bruxelles, saznala sam za službeni staž Europskog parlamenta, prijavila sam se i dobila ga iz prvog pokušaja. To me čini jako sretnom jer je prolaznost 5%, samo 5% prijavljenih prođe dalje. Bila sam jako sretna jer mi je to bio dokaz da netko cijeni moj trud i rad te da nije sve samo u poznanstvima i vezama. Na fakultetu mi se čini da profesori to baš i ne potiču. Nikad nisam primijetila da netko priča o tome, znala sam da to postoji zbog prijatelja koji su stažirali. Vjerujem da profesori imaju razumijevanja ako netko ode na stažiranje na nekoliko mjeseci.

NET.HR: Većina bivših stažista kaže da im je to bilo najljepše iskustvo i da nigdje nisu upoznali toliko ljudi. Kako ti se svidjelo stažiranje i koliko je važan networking u europskim institucijama?

SKOČAK: Mislim da je to najbolja stvar koja se dobije od ovog staža. Tijekom stažiranja se može upoznati jako puno ljudi, što u Bruxellesu jako puno vrijedi. Poznavanje ljudi je u ovoj struci jako važno i korisno te je definitivno jedna od boljih stvari ovog staža.

NET.HR: Pomaže li stažiranje kasnije u dobivanju posla u europskim institucijama?

SKOČAK: Ljudima u Bruxellesu uvijek kažem da je stažiranje u europskim institucijama predispozicija da ih se uopće smatra relevantnim kandidatom za bilo koju poziciju jer ovdje postoji toliko kvalitetnih ljudi iz područja međunarodnih odnosa i politike. Svi imaju međunarodne diplome, nekoliko završenih fakulteta, doktorate, pričaju pet jezika. Uz sve to navedeno osoba se mora moći istaknuti u jednoj takvoj okolini. Stažiranja u Parlamentu i Komisiji su minimalni kriterij da vas poslodavac kasnije uzme u razmatranje kao potencijalnog kandidata. Tako da, svatko tko želi ovdje izgraditi karijeru mora proći stažiranje.

Prijave za stažiranje

NET.HR: Većina mladih je upoznata sa stažiranjima kod zastupnika, Vi ste stažirali u odjelu medija u Europskom parlamentu. Gdje se mladi mogu najbolje informirati o raznim vrstama stažiranja u europskim institucijama i kako se mogu prijaviti?

SKOČAK: Sve informacije pišu na web stranicama Parlamenta. Ovaj staž se zove Schuman Traineeship o kojemu sve piše na webu. Prijave za određene pozicije se održavaju dva puta godišnje. Postoji preko 300 različitih pozicija, svatko može izabrati do tri pozicije na koje se želi prijaviti. Treba se poslati motivacijsko pismo, životopis, ispuniti neke stvari i to je to.

NET.HR: Koliko traje selekcijski proces?

SKOČAK: Cjelokupni proces traje nekoliko mjeseci. Ja sam imala intervju s direktorom i nakon toga su me izabrali. Ne šalje se samo životopis, neki su imali čak dvije ili tri ture intervjua, ovisno od odjela do odjela. Ja sam se prijavila u listopadu i primili su me u siječnju, što znači da sam čekala tri mjeseca.

TikTok u poslovnom svijetu

NET.HR: Na TikToku imate preko 100.000 pratitelja. Koliko danas društvene mreže mogu pomoći ili odmoći u poslovnom svijetu?

SKOČAK: Meni kao osobi koja se želi baviti komunikacijama definitivno pomaže, ali ako bih htjela karijeru usmjeriti u nekom drugom smjeru, mislim da bih morala puno više paziti kako, što i gdje objavljujem. Ako netko želi biti diplomat i imati TikTok, svakako mora paziti što i na koji način objavljuje, ali rekla bih da je TikTok pozitivan alat za razna zanimanja.

NET.HR: LinkedIn je postao jako popularan u traženju posla i komuniciranju sa željenim poslodavcima. Što biste savjetovali mladima, na koji način mogu iskoristiti TikTok za promoviranje svojih talenata ili poslovnog iskustva kako bi osvojili poslodavca?

SKOČAK: Vidjela sam nekoliko ljudi koji su tražili posao preko TikToka, snimili bi video u kojemu bi rekli da su završili faks te za koje pozicije su otvoreni. Mislim da je to jako kreativan način pristupa poslodavcu. Kada sam se ja prijavljivala za poslove u Bruxellesu, napravila sam TikTok video umjesto motivacijskog pisma jer mislim da to poslodavcu daje do znanja da razmišljam na kreativan način. Jako je važno istaknuti se, to je razlog zašto sam se odlučila na takav pristup i moj način se pokazao uspješnim. Definitivno smatram da je TikTok fenomenalan za one koji žele pokazati svoju kreativnu stranu u kreativnim industrijama, ali može biti koristan i u ozbiljnijim industrijama također.

Prednosti života u Bruxellesu

NET.HR: Koliko dugo živite u Bruxellesu? Koje su mu prednosti i mane?

SKOČAK: U Bruxellesu živim malo više od godinu dana. Ovdje sam završila master i sada sam počela raditi. Ono što obožavam kod Bruxellesa je to što je Bruxelles kao mali New York. Tu možete upoznati nevjerojatne ljude iz cijelog svijeta, baš je jedinstven grad u Europi po tome. Obožavam ga jer se ovdje svatko može osjećati kao doma. Postoji toliko različitih ljudi koji se ovdje ne osjećaju kao stranci jer su svi došli iz drugih zemalja te su u istoj poziciji. Ono što mi se ne sviđa je to što je jako kompetitivan grad, ovdje se za sve morate sto puta više potruditi od nekog drugog i puno više nego u Hrvatskoj. U Bruxellesu se puno teže istaknuti i probiti.

NET.HR: Koja plaća je potrebna da bi se moglo preživjeti s visokim belgijskim troškovima?

SKOČAK: Mislim da se može preživjeti s 1500 eura ako bi živjeli s cimerom, ali ako biste htjeli živjeti sami, rekla bih da je dovoljno 2500 eura. To je ovdje prosječna plaća, a za visokoobrazovane je dosta veća.

NET.HR: Nastavljate li svoju karijeru ovdje?

SKOČAK: Zasad da, iako sam otvorena za dobre prilike bilo gdje. Uvijek znam reći da ako dobijem dobru priliku i na Madagaskaru, otišla bih na Madagaskar. Trenutno me ništa ne drži na jednom mjestu i otvorena sam za sve destinacije, ali sada se godinu-dvije vidim u Bruxellesu.