Nezaposleni ste i neuspješno tražite posao, ne znate u čemu griješite kod pisanja životopisa i motivacijskih pisama, ne očajavate jer je poduzetnica Martina Raškaj tu kako bi vam pomogla svojim savjetima.

Martina je stručnjakinja za pisanje kvalitetnih životopisa i motivacijskih pisama, a ujedno i savjetuje samozaposlene kako iskoristiti poslovnu mrežu LinkedIn za pronalazak klijenata. Njezina priča sa životopisima je počela prije pet godina kada je otkrila koliko se njezino pisanje životopisa razlikuje od ostalih tako što bi uvijek dobila veći broj poziva na intervju, a kada su to vidjeli i njezini prijatelji, odlučili su ju pitati za savjete. Ubrzo se pojavio veliki interes klijenata pa je odlučila dati otkaz i otvoriti svoj obrt. Martina je danas uspješna poduzetnica i najpoznatija stručnjakinja za pisanje životopisa i motivacijskih pisama u Hrvatskoj.

U intervjuu za Net.hr nam je otkrila koje su najčešće pogreške u pisanju životopisa i motivacijskih pisama, na koji način si možete osigurati intervju, kako iskoristiti LinkedIn za pronalazak posla iz snova i kako oduševiti poslodavca.

Odluka života

NET.HR: Poznata ste hrvatska stručnjakinja za pisanje kvalitetnih životopisa i motivacijskih pisama, kada ste ušli u taj svijet i zbog čega ste se odlučili hobi pretvoriti u posao otvaranjem vlastitog obrta?

RAŠKAJ: Nakon 4 godine kao komercijalistica sam se 2017. odlučila promijeniti karijeru i okušati se u marketingu kojim sam se bavila u svoje slobodno vrijeme. Te godine sam u osam mjeseci promijenila čak pet poslova dok nisam pronašla poslodavca i posao iz snova. Zbog činjenice da sam često zvana na razgovor za posao dok neki i po godinu dana ne dobiju tu priliku, prijatelji i kolege su me počeli tražiti savjete oko pisanja životopisa i motivacijskih pisama. Kad sam vidjela da i oni postižu odlične rezultate, odlučila sam svoje savjete dijeliti u Facebook grupi Moj novi CV, naziv mojeg bivšeg brenda pod kojim sam djelovala.

Broj klijenata se povećavao te je sve više mojih klijenata uspjelo s novouređenim CV-jem dobiti poziv na intervju, a kasnije i sami posao. Kako se hobi razvijao i rastao, odlučila sam ga nakon dvije godine podići na novu razinu pa sam napravila web stranicu.

Neočekivano pozitivan skok dogodio se nakon što sam nedugo nakon lansiranja weba angažirala konzultanta za cijene koji mi je pomogao oko definiranja idealnog klijenta, ciljne grupe i novih paketa koje ću nuditi. S vremenom sam počela zarađivati više nego na redovnom poslu i to mi je bio zadnji pozitivan znak da se probam okušati u poduzetništvu. Potražnja za uslugom je sve više rasla, a činjenica da ću svojih osam radnih sati zamijeniti fokusiranjem na daljnji razvoj svojeg hobija me izuzetno veselila.

Željela sam sada 100% svojeg vremena investirati u pružanje još kvalitetnije usluge i u svoje daljnje obrazovanje kako bih svojim klijentima pružila i više nego što očekuju, što većina njih i naglasi na kraju suradnje.

U travnju 2021. godine sam dala otkaz, samostalno napisala poslovni plan te od HZZ-a uspjela osigurati bespovratna sredstva za samozapošljavanje. To mi je bio dodatni poticaj i vjetar u leđa, ali i određena financijska sigurnost. Napravila sam rebrending te je moj novootvoreni obrt pod nazivom Biztique službeno počeo s poslovanjem 01.07.2021.

NET.HR: Sjećate li se broja napisanih životopisa za druge? Koliko ljudi (ne) znaju pisati životopis i motivacijska pisma?

RAŠKAJ: Uspješno sam pomogla već preko 300 klijenata i prenijela znanje na što se fokusirati kad se samostalno prilagođava životopis za oglas za posao. Te smjernice, savjeti i način razmišljanja su najvrjednija stvar koju klijenti dobiju kroz suradnju i koja im ostaje doživotno.

Ljude je važno educirati jer kad imaš potrebno znanje, sve je lakše. Upravo zato redovito dijelim savjete na svojim komunikacijskim kanalima kako bih pomogla što većem broju ljudi da brže i lakše dođu do željenog posla. Neki ljudi mi se samoinicijativno jave i zahvale na svim besplatnim savjetima koje dijelim jer su ih primijenili i uspjeli dobiti posao. Takve priče su mi posebno drage srcu!

Najčešće greške u pisanju životopisa

NET.HR: Koje su najčešće pogreške koje ljudi rade u pisanju životopisa i motivacijskih pisama?

RAŠKAJ: Najčešća pogreška kod pisanja životopisa jest što se jedna verzija šalje na više raznih prijava na oglase. CV je nužno prilagoditi svakom oglasu na koji se javljate kako bi poslodavac vidio da ste potencijalno idealan zaposlenik za tu poziciju.

Gotovo svi koji mi se jave za besplatnu analizu CV-a imaju apsolutno sve podatke o sebi u njemu. Zato životopisi onih s bogatim radnim iskustvom znaju biti i na više od 10 stranica, a preporučuje se na maksimalno dvije.

Gramatičke i pravopisne greške su gotovo neizbježne u svakom CV-u koji dospije u moje ruke. Zaista nije legenda da su neki kandidati bili odbijeni upravo zbog loše pismenosti pa je dobro i na to pripaziti.

Kad pričamo o motivacijskim pismima, najčešća pogreška je ta što se vidi da ljudi koriste jednu te istu šprancu i samo mijenjaju nazive poslodavaca. Svrha motivacijskog pisma je da primjerima dokažete da zadovoljavate većinu uvjeta iz oglasa, kako svojim znanjem, vještinama i iskustvom možete doprinijeti novom radnom okruženju te objasnite zašto smatrate da ste najbolji kandidat za tu poziciju.

NET.HR: Postoji li 'caka' u tome kada poslodavac u oglasu traži određene vještine? Koje vještine je tada najbolje napisati u životopisu i na koji način?

RAŠKAJ: Vrlo je jednostavno – one vještine iz oglasa koje imate, navedite u svojoj prijavi. Nema potrebe za izmišljanjem tople vode. Ako poslodavac traži oko za detalje, komunikacijske i liderske vještine, a vi ih imate, onda ih točno tako i napišite u svojem CV-u. Tako ćete mu crno na bijelo dokazati da zadovoljavate uvjetima i pozvat će vas na razgovor.

Važnost motivacijskog pisma

NET.HR: Je li po Vama dobro napisano motivacijsko pismo to koje više osvaja poslodavca od samog životopisa? Može li loše napisano motivacijsko pismo i nepregledan ili nejasan životopis odbiti poslodavca neovisno o bogatom iskustvu radnika?

RAŠKAJ: Imam i takvih slučajeva da motivacijsko pismo itekako može osvojiti poslodavca i biti krajnja odluka kod odabira zaposlenika. Najdraži primjer mi je kad mi se javio klijent da je dobio posao i napisao da je direktor na glas pročitao motivacijsko pismo i s oduševljenjem rekao da nije skoro vidio tako kvalitetno motivacijsko pismo i CV te da najviše voli pročitati da nekoga motivira osobni i profesionalni rast i razvoj, ali i zanimanje za učenje novih stvari izvan struke.

CV ima veću težinu nad motivacijskim pismom, a ono može biti samo dodatni plus da kandidat istakne svoje adute i dodatno ojača svoj dojam. Ako osoba nema vrlo jasno prikazano to svoje bogato iskustvo tako da prikazuje potrebne kvalifikacija nužne za tu radnu poziciju, onda su šanse da dobije poziv na intervju veoma male.

NET.HR: Javljaju li se po Vašem iskustvu ljudi na razne poslove samo da bi se javili na što više pa si povećali mogućnost poziva na intervju ili ima više onih koji se javljaju isključivo poslodavcima za koje žele raditi? Istražuju li poslodavce prije nego li se prijave na natječaj?

RAŠKAJ: Nažalost još se velika većina ljudi javlja na razne poslove u nadi da će prije dobiti poziv na intervju. Kvalitetnija strategija i ono što će brže i jednostavnije rezultirati prolaskom u idući selekcijski krug jest da se prije svega pogleda zadovoljavamo li većinu uvjeta iz oglasa. Ako da, dobro je istražiti poslodavca i donijeti finalnu odluku o prijavi na taj oglas.

Sve više vidim osviještenost ljudi koji traže posao da prije prijave istraže poslodavca. To je nužno jer ne samo da biramo posao koji ćemo svakodnevno raditi, već i okruženje u kojem ćemo boraviti, organizacijsku kulturu koja nam odgovora, ljude s kojima ćemo surađivati, plaću koju ćemo zaraditi za svoj rad i sve ostalo. I mi biramo poslodavca jednako kao što oni biraju svojeg budućeg kolegu.

Kako osigurati poziv na intervju?

NET.HR: Postoji li još neki korak koji se danas radi u prijavi na određeni posao, a koji bi mogao osigurati poziv na intervju?

RAŠKAJ: Itekako! Testirala sam više puta određene nestandardne korake i ideje koje su mi osigurale poziv na intervju, a neke sam sugerirala i klijentima koji su također ostvarili uspjehe. Jednom sam dobila direktnu ponudu za posao bez CV-a i motivacijskog pisma, već samo na temelju moje motivacije i činjenice da se radilo o mojem poslu iz snova. Na jednoj edukaciji smo imali zadatak da pronađemo oglas koji nam se sviđa i pitamo poslodavca da nam opiše prosječan radni dan kako bismo dobili što bolji uvid i realno stanje u potencijalnu svakodnevicu. Točno tako sam napisala u e-mail i stavila naslov „Moj posao iz snova“.

Drugi primjer za koji sam se isto odvažila jest što sam napravila online kampanju „Tražim poslodavca iz snova“ koja se proširila internetom i na temelju koje su se poslodavci javljali meni, a ne ja njima. Bilo je lijepo obrnuti cijeli proces zapošljavanja i staviti se u poziciju biranja gdje ću nastaviti svoju karijeru.

Važno je razmišljati na koji se posao javljamo i kakav je poslodavac te razmisliti kako se možemo izdvojiti iz mase i privući pažnju. Ako poslodavac prepozna našu proaktivnost i kreativnost, to samo govori da cijeni takve osobine i da vrlo vjerojatno pričamo istim jezikom.

NET.HR: Nezaposlene osobe se često suočavaju sa strahom od intervjua neovisno o njihovim godinama, kako smanjiti strah od intervjua za posao? Otkrijte našim čitateljima neke Vaše trikove.

RAŠKAJ: Tajna je u kvalitetnoj pripremi za razgovor za posao i načinu razmišljanja. I sama sam imala jako velike treme prije odlaska na intervju, no jednom sam si rekla da zamislim kako samo idem na upoznavanje, malo popričati i vidjeti sviđaju li se oni i meni, a ne samo ja njima. Ta činjenica da i ja biram poslodavca me u potpunosti oslobodila treme.

Važno je i kvalitetno se pripremiti, na glas vježbati odgovore te biti sažet, precizan i jasan u odgovaranju na pitanja. S vježbanjem sam postala sigurnija u sebe i svoje predstavljanje, a samim time je i strah od nastupa pred poslodavcem nestao.

Stav i kako gledamo na cijeli taj proces traženja posla su općenito jako bitni jer je i traženja posla – posao. Trudimo se za sebe, za našu budućnost i treba vrlo ozbiljno shvatiti sve to.

LinkedIn pomaže u osvajanju posla iz snova

NET.HR: Koliko je platforma LinkedIn korisna za povezivanje sa željenim poslodavcem? Prihvaćaju li voditelji ljudskih resursa hrvatskih tvrtki direktno kontaktiranje i predstavljanje putem LinkedIna?

RAŠKAJ: LinkedIn je sve više popularna društvena mreža za pronalazak posla i povezivanje sa željenim poslodavcem. Njeguje se otvorena komunikacija, direktan pristup, prijateljsko raspoloženje i međusobna pomoć. Izvrsna je prilika za pristupiti određenoj osobi i graditi odnos u svrhu svojeg određenog cilja.

Ako ste osoba koja traži posao putem LinkedIna, svakako je dobro povezati se s odgovornim osobama za zapošljavanje iz tvrtki koje razmatramo za svoj idući korak u karijeri. Te osobe vrlo često znaju i objavljivati same oglase pa ako ih pratimo, među prvima ćemo ih vidjeti. To govorim zato što neki poslodavci zapošljavaju metodom najbržeg prsta – oglas je otvoren, a zaposlit će osobu za koju prvu vide da odgovara traženim kriterijima.

NET.HR: Koji je najbolji način za predstaviti se voditelju ljudskih resursa određene tvrtke putem LinkedIna? Što bi osoba sve trebala napisati u poruci? Je li bolje odmah se što opširnije predstaviti ili što kraće?

RAŠKAJ: Ako se osoba želi zaposliti u tvrtki i poslati otvorenu molbu, najbolje je odmah tako i komunicirati osobi odgovornoj za zapošljavanje. Dovoljno je kratko se predstaviti, iskazati interes i motivaciju te pitati za daljnje korake. Vjerujem da će druga strana rado odgovoriti i uputiti zainteresiranog kandidata kome se javiti i što točno napraviti.

NET.HR: Je li otvorena molba poslana na e-mail tvrtke stvar prošlosti jer se sve više radnika javlja poslodavcima putem LinkedIna?

RAŠKAJ: Definitivno nije! Činjenica jest da je sve više poslodavaca prisutno na LinkedInu, no to znači da ne treba koristiti i opciju slanja otvorene molbe na e-mail. Dobro je stvoriti kontakt i početi graditi odnos na LinkedInu, no velika većina će zainteresiranu osobu preusmjeriti da svoju otvorenu molbu ipak pošalje na e-mail. Sve ovo ovisi i o radnoj poziciji i razini obrazovanja koju zahtjeva poslodavac.

NET.HR: Vrlo ste aktivni na LinkedInu. Pomaže li Vam više ta mreža da dođete do klijenata ili vlastita web stranica? Koliko se danas uopće gledaju web stranice s obzirom na to da se većina mladih okreće društvenim mrežama ili nekim drugim kanalima? Je li samozaposlenima danas korisnije imati LinkedIn od web stranice?

RAŠKAJ: Apsolutnu prednost do dolaska klijenata ima LinkedIn. Ta društvena mreža je poslovni alat koji mi je pomogao u izgradnji vlastitog brenda i da hobi pretvorim u posao. Najveći benefit nad web stranicom je što postoji dvosmjerna komunikacija s mojim potencijalnim klijentima.

Web stranica služi kao vizitka i može imati ulogu centralnog mjesta svih vrijednih podataka za našu ciljnu grupu. Društvene mreže su pak mjesto gdje je akcija i gdje se uživo odvija komunikacija, gradi odnos, privlači pažnja, stječe povjerenje i na kraju pretvara potencijalnog klijenta u klijenta.

Ako nam je ciljna grupa na LinkedInu, onda je za početak korisnije imati LinkedIn profil nego web stranicu. I na svojem profilu možemo pružiti dovoljno podataka koje će zainteresirati potencijalnog klijenta da nam se javi. Web stranica onda može biti samo dodatni plus.

NET.HR: Samozaposlene učite kako trebaju urediti svoj LinkedIn profil kako bi privukli klijente. Na koji način se može ta mreža iskoristiti za privlačenje klijenata i što je najbolje objavljivati, koje sadržaje?

RAŠKAJ: LinkedIn ima pregršt benefita i mogućnosti koje samozaposlenima pomažu da dođu do više klijenata. Ako prodajemo svoje usluge, važno je prije svega istraživanjem saznati da naši idealni klijenti koriste ovu društvenu mrežu. Sadržaj koji će privući našu ciljnu grupu treba davati vrijednost za njih. Vrlo jasno trebamo komunicirati kome se obraćamo (tko je naš idealni klijent), koji problem rješavamo i na koji način. Kad su te stavke zadovoljene, naša idealna publika će prepoznati da im možemo pomoći te će ih motivirati na akciju i da nam se javi bez da im sami direktno pristupamo. Ono što je najvažnije imati na umu jest da za takve rezultate treba vremena, strpljenja, dobra strategija, pozitivno razmišljanje, konzistentnost i upornost. Tako glasi i moj recept za uspjeh!