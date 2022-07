Nikola Zec ima samo 21 godinu i već se može pohvaliti nagradom ''Inspire 2030'' za najutjecajnijeg mladog poduzetnika u dobi do 30 godina.

Ovaj student dva fakulteta, ekonomije u Valenciji u Španjolskoj i MBA na Swiss School of Management, svoj prvi poduzetnički pothvat imao je već sa 17 godina pokretanjem World Food Box-a, tvrtke koja se bavi uvozom hrane iz raznih dijelova svijeta, a zatim je osnovao Gooder News, prvi portal s pozitivnim vijestima te agenciju za poduzetničko savjetovanje Nikola Zec Business, gdje surađuje s klijentima iz čitavog svijeta. Nikola Zec Business nudi stručno mentorstvo kako bi mladima pomogao stvoriti kvalitetne startupove.

Nikola se jako uspješno bavi i video produkcijom te je kroz godinu dana intenzivnog i kvalitetnog rada svrstan u top 1% najboljih freelancera na Upworku. Kako sam kaže, jedan dan editira seriju za američku televiziju, drugi dan TVC reklamu, a treći dan sadržaj za društvene mreže.

Nikolu smo pitali o UpWorku, američkoj platformi za posao, kako pronaći dodatni posao online, kako dobiti prvog klijenta te kako izgleda sklapanje ugovora sa stranim poslodavcima.

Dodatni poslovi i korisne stranice

NET.HR: Koje internetske stranice su dobre za pronalazak dodatnog posla?

ZEC: Osobno imam iskustva samo s radom preko stranice UpWork na kojoj radim već zadnje 2 godine i mogu reći da mi je UpWork u dobrom smislu promijenio život. Obožavam putovanja i oduvijek mi je bio san putovati i raditi, a to mi freelance način rada omogućava. Što se tiče ostalih stranica, među vodećima su Fiverr, Freelancer.com i TopTal, Touring, ali s njima baš i nemam nekog osobnog iskustva.

Freelancer.com je platforma na kojoj se je dosta teško probiti jer se fokusiraju na kvantitetu, a ne na kvalitetu (apsolutno svaka osoba bez iskustva se može prijaviti na platformu). Fiverr je opet stranica na kojoj prednjače indijski freelanceri koji sve odrade za ‘’very good price my friend’’ pa dugoročno gledano nije baš neko rješenje jer često ne možete konkurirati indijskim cijenama. TopTal i Touring bi jedini spadali u rang UpWorka po pitanju kvalitete, ali se prvenstveno fokusiraju na programere pa za nas video editore baš i nema puno posla na toj platformi.

UpWork je stranica koja ima popriličnu dobru selekciju novih freelancera jer ne dopušta svima da se priključe. Selekcijski postupak počinje izradom profila u kojem navodite vaše podatke, portfolio, radove i kratak opis. Ako po radovima koje ste naveli u profilu procjene da ste dovoljno stručna osoba, odobrit će vam profil i prelazite na sljedeći korak selekcije, video call s njihovim agentom.

NET.HR: Koje su prednosti tih stranica?

ZEC: Glavne prednosti freelance načina rada je prvenstveno fleksibilnost u vremenu rada, odabiru klijenta i odabiru mjesta rada. Zadnje dvije godine proputovao sam cijelu Europu. Doduše, to moram zahvaliti i Ryanairu koji nudi avionske karte za 4.99 eura pa mogu svaka dva tjedna otići raditi iz neke druge države. Ove godine posjetio sam Švedsku (Gothenburg), Englesku (London), Island (Reykjavik), Maltu, Grčku (Solun) i SAD (St. Louis, NYC i Chicago). U SAD-u sam proveo mjesec dana tijekom kojih sam naravno i radio. Svaki dan bi sjeo u Starbuck i odradio jedno 3-4 sata posla što mi je bilo dovoljno za ‘’izfinancirati’’ put.

Upravo ta fleksibilnost stvara ovaj posao toliko lijepim. Radite gdje god želite, kada god želite i koliko god sati želite. Mislim da će ta fleksibilnost s vremenom postati ‘’must’’. Kada radite kreativne poslove poput video editinga shvatite koliko je bitno imati fleksibilnost oko vremena rada. Jednostavno nekada dođete u trenutak kreativnog zamora pa je bitno malo se odmaknuti od posla.

Još jedna dosta velika prednost UpWorka je spajanje manjih, ali kvalitetnih freelancera s velikim korporacijama iz cijelog svijeta. UpWork mi je omogućio suradnju s velikim korporacijama do kojih samostalno vrlo vjerojatno ne bih mogao doći. Radio sam za veće kompanije poput Sales Forcea, NASDAQa, HPa, PZAZ TV i brojne druge. Kad sam tek počeo raditi na platformi, klijenti su mi prvenstveno bile manje hrvatske firme za koje nikad nitko nije čuo. Uglavnom, platforma vam dosta pomogne u izradi kvalitetnog portfolija.

Ispunjavanje profila

NET.HR: Kako bi se trebao ispuniti profil i kako doći do prvog poslodavca? Na čemu se poslodavci najviše baziraju gledajući profile radnika?

ZEC: Dobiti prvih par klijenata je najteže. Na početku trebate raditi za manje novaca kako bi dobili ocjene, a nakon što skupite ocjene, satnicu u skladu s iskustvom (ocjenama) povećavate. Na svom prvom projektu sam za 2 sata rada zaradio $4, a sada mi je satnica između $40 - $45. Kod regularnog zapošljavanje isto tako na početku radite preko student servisa za 30 kn, a nakon nekog vremena i skupljenog iskustva od poslodavca tražite veću plaću. Jedina razlika je u tome što se na UpWorku ne gleda toliko iskustvo i portfolio, nego su bitnije ocjene, odnosno iskustva ostalih naručitelja s vama. Jako puno freelancera će naručitelju radije vratiti novce ako nisu zadovoljni s uslugom jer reputacija na UpWorku generira sve. Meni je trebalo godinu dana da dobijem takozvani TOP RATED PLUS badge koji me svrstava u top 1% najboljih freelancera na UpWorku.

Moj savjet za sve koji planiraju početi bi bio da klijentima na UpWorku u početku ponude manju cijenu za odraditi određen posao. Također, klijenti cijene kreativnost i iskrenost u pisanju motivacijskog pisma kojeg šaljete kao dio ponude. Znači, napiši u motivacijsko pismo ‘’Novi sam freelancer na UpWorku i bitno mi je skupiti ocjene. Iako imam jako puno iskustva, spreman sam raditi za manju cijenu samo kako bi skupio ocjene’’. Klijenti to cijene.

Na svim freelancer platformama je jako bitno da imate dobre ocjene i veliki broj obavljenih projekata jer klijenti procjenjuju vaše sposobnosti najviše po broju odrađenih projekata i ocjenama na platformi. Za nove freelancere je UpWork najbolja opcija jer omogućava dosta lakši ulazak novih freelancera na platformu. Ono po čemu se UpWork razlikuje je to da freelanceri za prijavu na određen posao troše takozvane ‘’connecties-e’’ koje također moraju platiti pa se time smanjuje broj prijava na određen posao. Ne znam kako bi najbolje to pojasnio, no recimo da ćete se oko prijave na određeni posao više potruditi kada znate da se svaka prijava plaća. Vrlo vjerojatno nećete poslati 100 istih copy paste ponuda. Također, vrlo vjerojatno se nećete prijavljivati na poslove u kojima niste potpuni ekspert.

Kod stranice freelancer.com se možete prijaviti na određen posao ili projekt besplatno, što stvara platformu dosta neefikasnom jer freelanceri šalju ‘’copy paste’’ ponude na tisuću različitih poslova u kojima možda čak i nisu najbolji. Na freelancer.com je bitna kvantiteta, na UpWorku je bitna kvaliteta što i dosta naručitelja cijeni.

Online poslovi i sklapanje ugovora

NET.HR: Koji su to poslovi koji se najčešće nude za posao od kuće?

ZEC: UpWork ima dosta kategorija poslova, nije limitiran u tom pogledu. Najviše bolje plaćenih poslova bih rekao da ima u sektoru video montaže (postprodukciji) i programiranju. Od manje plaćenih poslova ima dosta potražnje za VA-jevima (Virtual Assistentima),stručnjacima za digitalni marketing (vođenje društvenih mreža) i grafičkim dizajnerima.

NET.HR: Kako funkcionira sklapanje autorskog ugovora sa stranim poslodavcem?

ZEC: Ovisi o klijentu. Obično se ugovor sklapa direktno putem platforme. Klijent unaprijed plaća uslugu i novci ostaju kod UpWorka dok klijent ne odobri takozvani ‘’milestone’’. U slučaju da je nezadovoljan s pružanom uslugom, UpWork u cijeli proces ulazi kao medijator. Iako sam iz krugova kolega koji rade putem UpWorka jako puno puta čuo da UpWork voli više stati na stranu klijenta.

Neki klijenti znaju tražiti NDA (ugovor o povjerljivosti) ili ugovor o prijenosu prava kako bi se zaštitili pa se to potpisuje još dodatno prema potrebama naručitelja.

NET.HR: Nude li strani poslodavci dobre uvjete za remote job? Na koliko mjeseci se najčešće sklapaju ugovori? Koliko se može zaraditi mjesečno?

ZEC: Klijenti putem UpWorka nude bolje uvjete nego većina hrvatskih firmi. Ja sam se preporodio od kad radim s klijentima iz inozemstva (najčešće Kanade, UK i US). Odnosi su puno bolji i stvarno imaš osjećaj da te cijene, nikada nema problema oko neplaćanja (kako što je to često u HR), upute su jasne i nadređeni se najčešće ponašaju kao da su počašćeni što radite s njima.

Trajanje ugovora dosta varira. Meni više odgovara raditi projektno pa najčešće ne sklapam ugovore po trajanju, nego po projektu. O svojoj mjesečnoj zaradi u ovom trenutku ne bi govorio, ali vam mogu reći ono što je vidljivo iz mog profila, a to je da su cijene koje nudim klijentima poprilično u američkom cjenovnom rangu ($40/h).

NET.HR: Traže li poslodavci putem tih internetskih stranica većinom nekoga za rad od 8 sati dnevno ili je češći slučaj da traže nekoga za par sati dnevno?

ZEC: Opet ovisi, ima svega. Ja osobno više volim kada radim na projektnoj bazi jer mi kreativci vrlo brzo dođemo do ‘’zasićenja’’ kad radimo samo za jednog klijenta. Volim mijenjati projekte i raditi na različitim stvarima. Jedan dan editiram seriju za američku televiziju, drugi dan TVC reklamu, a treći dan sadržaj za društvene mreže. Ono što smatram izuzetno dobrim je činjenica da s otprilike 70% klijenata ostajem u dobrim odnosima pa ubrzo dobijem neki novi projekt od njih.

Hrvatski poslodavci

NET.HR: Imate li iskustva s dodatnim poslovima od kuće čiji poslodavci su iz Hrvatske? Zapošljavaju li više strani poslodavci radnike za rad od kuće od hrvatskih poslodavaca?

ZEC: Rekao bih da nam je ova korona kroz zadnje dvije godine pokazala prednost rada od kuće tako da sam uvjeren da i dosta hrvatskih firmi zapošljava radnike koji rade od kuće. Iskreno, ja bježim od hrvatskih klijenata jer mi strani klijenti nude puno bolje uvjete za rad i nemam problema kakve bih imao s većinom hrvatskih klijenata. Radio sam u početku za jednu državnu firmu i čekao po 6 mjeseci na plaćanje fakture od 500.00 kn. U takvu situaciju se više neću dovesti, posebno ne sada kad mogu raditi na puno boljim projektima.