U Bruxellesu sam boravila gotovo dva mjeseca radi stažiranja u Europskom parlamentu, a kako sam u prvom prilogu navela, glavni cilj mi je bio posjetiti europske institucije i vidjeti kako one funkcioniraju.

Iako se radilo o kratkom vremenskom periodu, zadovoljna sam jer sam uspjela uz Europski parlament obići i Europsku komisiju i Europsko vijeće u Bruxellesu te Sud Europske unije u Luksemburgu.

Stažiranja u Europskom parlamentu

Mladi iz 27 država članica Europske unije imaju priliku stječi međunarodna iskustva u Europskom parlamentu putem stažiranja u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta koje se stipendira stipendijom Schuman te putem stažiranja u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu. Stažisti tijekom stažiranja mogu vidjeti kako funkcionira Europski parlament kao međunarodna, višejezična i politička institucija u svakodnevnom radu.

Stažiranje u sklopu programa Robert Schuman traje pet mjeseci u Bruxellesu, Luksemburgu te ostalim gradovima Europske unije u kojima postoje uredi Europskog parlamenta, a obuhvaća široki spektar područja - od unutarnje i vanjske politike EU-a, financija, prava, višejezičnosti, administracije, infrastrukture i logistike do komunikacija ili IT-a. Za to stažiranje se svake godine prijavi više od 20.000 kandidata, a odabrano bude njih oko 900. Stažiranje u Uredu zastupnika u Europskom parlamentu obuhvaća široki raspon područja, traje od šest tjedana do pet mjeseci, a omogućava bolje razumijevanje rada zastupnika u Europskom parlamentu te se može vidjeti kako izgleda plenarna sjednica, ali i slušati odbore o raznim zanimljivim temama koje su od velike važnosti za Europsku uniju. Oba stažiranja su plaćena.

Dok sam stažirala u Europskom parlamentu, upoznala sam i novinarku Ninu Skočak, koja je bila stažist medijskog direktora u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta pod stipendijom Schuman. Nina nam je u intervjuu za Net.hr otkrila kako se možete prijaviti na stažiranje u Europskom parlamentu i pomaže li stažiranje kasnije u dobivanju posla u europskim institucijama.

Kako sam se našla u jedinstvenoj prilici, a došla sam u Bruxelles na kratak period, htjela sam vidjeti postoji li mogućnost da se posjeti odjel medija i pressa u Parlamentu. Svaki stažist koji se želi više informirati o određenim odjelima i posjetiti ih, ima mogućnost kontaktirati nadređene osobe koje će im vrlo rado pokazati i pružiti im potrebne informacije. Hrvati koji ondje rade su me proveli po Parlamentu, objasnili mi kako funkcioniraju njihovi odjeli medija i pressa te sam imala priliku vidjeti radijske i multimedijske studije.

Intelektualno okruženje

Dok sam u Europskom parlamentu bila okružena našim ljudima, u slobodno vrijeme sam se družila s ljudima koji rade u Europskoj komisiji. Ti ljudi su me oduševili jer su prizemljeni, dragi, opušteni i vole davati savjete. Jedan dan su me uveli kao posjetitelja u glavnu zgradu Europske komisije te smo nakon obilaska išli na ručak u kantinu. Pokazali su mi uz glavnu zgradu Komisije i drugu zgradu u kojoj oni rade gdje se s 12. kata pruža pogled na Europski parlament. Objasnili su mi kako funkcionira Europska komisija i natječaji za poslove u europskim institucijama, koji sve postoje ugovori, rangovi pozicija i plaća. U međuvremenu je EPSO objavio promjene pa će se procedure s natječajima sada malo drugačije odvijati, a više o tome se može pročitati na stranici EPSO-a. U svakom slučaju se radi o jako složenim procedurama u kojima prođu samo najbolji kandidati iz 27 država članica. Iako stažiranje u nekoj od europskih institucija može imati blagu prednost pri zapošljavanju ondje, posao dobivaju kandidati koji su najuspješnije položili testove i intervjue koje organizira EPSO. Mnogi se pripremaju godinu dana ili i više za ta testiranja, a bilo je i situacija kada su neki kandidati bili pozvani na testiranje i dobili posao u jednoj od institucija tek tri godine nakon što su se prijavili. Najuporniji uspijevaju s obzirom na dug proces selekcije.

To je sasvim drugačiji svijet pun ambicioznih intelektualaca iz svih država članica s kojima je pravi gušt pričati i slušati što su sve dosad radili, kako su se usavršavali te na kojim poljima još planiraju raditi. Razgovori s njima svakako motiviraju sve da budu uporni i nikad ne odustaju, iako postoji jako velika konkurencija i možete izgubiti nadu čim čujete više o cijelom procesu. Na kraju krajeva, čovjek koji nikad nije pokušao, ne može ništa ni dobiti, a imamo cijeli život za poslovno usavršavanje.

Osiguranje europskih dužnosnika

Na kraju svog stažiranja sam išla posjetiti i Europsko vijeće, gdje su mi također pokazali zgradu, a među ostalim sam mogla vidjeti i šarenu dvoranu u kojoj se glavni dužnosnici država članica sastaju i donose odluke. Zgrada ima zaštićena stakla upravo zbog opasnosti kada dolaze visoki dužnosnici, a svaki put kada dolaze, zaustavi se promet oko zgrada Europskog vijeća i Europske komisije pa cijeli prostor bude zaštićen odgovarajućim osiguranjem. Obično bude zatvorena stanica na Schumanu i bude zatvoren sigurnosni perimetar oko Europskog vijeća. Samo osobe s akreditacijom mogu proći u tom sigurnosnom perimetru pa tako npr. zaposlenici Komisije mogu proći ondje jesti u kantine. Zaposlenici europskih institucija su tada obaviješteni da će zbog osiguranja biti zaustavljen i otežan promet.

Kako sam u Bruxellesu boravila u listopadu i studenom, vidjela sam dva prosvjeda kada je također bio zaustavljen i otežan promet. Belgijanci se kao i Francuzi ne libe izaći na ulice u velikom broju i prosvjedovati za ljudska i klimatska prava. Prvi prosvjed koji sam vidjela je bio zbog klimatskih promjena u Parc du Cinquantenaire, a drugi se odvijao na dan kad se u Parlamentu na plenarnoj sjednici održavala rasprava o ulasku Hrvatske u Schengen. To sam zapamtila jer taj dan nije vozio javni prijevoz, a kako sam živjela dosta daleko od Parlamenta, nisam mogla ni s kojim prijevozom doći pa sam radila od kuće. Kako sam sjednice pratila online, kada su završile one koje sam morala popratiti i kada sam htjela još pogledati raspravu zastupnika o ulasku Hrvatske u Schengen, ostala sam bez interneta pa nisam gledala taj dio u izravnom prijenosu.

Taj dan je bio i poznati nacionalni štrajk u Bruxellesu kada su štrajkali javni prijevoznici, ali i kantine i trgovine s hranom u europskim institucijama. O tome smo bili obaviješteni unaprijed, a kolegama iz Europske komisije su rekli da taj dan svakako rade od kuće zbog velikog osiguranja oko institucija, ali i problema s javnim prijevozom. Taj nacionalni štrajk je zapravo štrajk svih poduzeća koja su u sklopu sindikata, dakle sindikati svih firmi su štrajkali, a među njima su bili i profesori. Samo je najnužnije osoblje radilo. Belgijanci su mi objasnili da bolnice ne smiju štrajkati u takvom smislu jer bi pacijenti umrli. Ako štrajka neki medicinski tehničar, po njih dolaze policajci kući. Oni moraju raditi.

Žila kucavica europske institucije

U Parlamentu smo radili od 8:30 do 18:30, tako da sam dolazila u stan tek oko 19:30-20:00h. Kolege iz Europske komisije rade od 8 do 17-18h. Naravno, neki zaposlenici znaju raditi u institucijama i do 20h ili duže te provedu gotovo cijeli dan na poslu.

U svakoj zgradi europskih institucija postoje i kantine koje nude izvrsnu i raznoliku hranu te veliki izbor za vegetarijance. Cijene obroka znaju biti od 5 do 14 eura, ovisno o tome jeste li se odlučili za jelo dana ili ste si sami kombinirali obrok. Svakako je najveći izbor hrane u glavnoj zgradi Europskog parlamenta. Stažisti imaju popust od 1 eura.

Od svih europskih institucija koje sam posjetila, najviše "živa atmosfera" je u Europskom parlamentu jer najviše ljudi prolazi na središnjem mjestu kod VoxBoxa, gdje je otvoreni studio za medije te se pored njega nalazi otvoreni kafić i prostori na kojima se izmjenjuju izložbe ili eventi o temama o kojima se raspravlja taj tjedan. Rekla bih da je ta lokacija žila kucavica Parlamenta.

Parlament često prima posjetitelje iz svih država članica pa je tako u to vrijeme posjeta grupa posebna gužva. Tijekom mog stažiranja dolazile su i grupe iz Hrvatske pa smo posjetitelje vodili u obilazak Parlamenta.

Posebno iskustvo

Iskustvo stažiranja u Europskom parlamentu će mi posebno ostati u sjećanju jer sam bila ondje u povijesnom trenutku za Hrvatsku. Uz određene teme sjednica koje je svaki stažist imao za pratiti, išla sam gledati i glasanje svih eurozastupnika za ulazak Hrvatske u Schengen. Kada su zastupnici izglasali ulazak, uslijedio je pljesak, ali i osjećaj ponosa za sve Hrvate. Atmosfera je u tom trenutku bila posebna.

Zahvalna sam na prilici koju sam dobila za stažiranje u Europskom parlamentu, iskustvo je to kojega ću se uvijek rado sjećati. Na kraju bih rekla da nakon svih informacija o različitim vrstama stažiranjima, ono kod zastupnika pruža bolji uvid u njihov rad, razumijevanje funkcioniranja same institucije, ali i mogućnost praćenja raznih sjednica na kojima svaki stažist može izraziti svoje afinitete za praćenje određenih tema i informiranje. Također, ono što je jako važno u svim insitutcijama je networking, upoznavanje što više ljudi.