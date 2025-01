Završio pothvat na koji bi malo tko krenuo, dočekan poput junaka: 'To je moj život'

Nakon gotovo sedam mjeseci 34-godišnji Japanac u nedjelju je stigao u Cape Town gdje je završio više od 6000 kilometara dugo putovanje, vukući rikšu od Kenije do Južnoafričke Republike.

Yuji "Gump" Suzuki bio je emotivan dok se zahvaljivao svojim pristašama za potporu tijekom posljednjeg pothvata koji je započeo u kenijskoj metropoli u srpnju, a odveo ga je u Tanzaniju, Zambiju, Bocvanu i Namibiju.

"Ne bih uspio bez vas", rekao je Suzuki. "Trčim iz zabave. Putujem već devet godina i dobivam od vas snagu, tako da i ja vama također dajem snagu. To je moj život."

Suzuki je već vukao svoju dvokolicu iz Kine do Indije od 2016. do 2017. godine, prešao je s njom 2500 kilometara u Europi 2017. godine te 5100 kilometara u Sjedinjenim Državama od 2022. do 2023. godine, prema njegovoj internetskoj stranici.

Njegova rikša teška je više od stotinu kilograma.

