Stručnjakinja otkrila zašto biste ove laži trebali reći na razgovoru za posao

Stručnjakinja za karijere Isobelle Panton otkrila je da na razgovoru za posao trebate izreći određene laži, ako želite dobiti radno mjesto koje želite.

Ona je u videu na svom Instagramu rekla da postoje četiri situacije kada ne biste trebali govoriti istinu kada razgovarate s potencijalnim poslodavcem. Ona je savjetovala da, ako je razlog otkaza s prethodnog posla negativan, uvijek trebate lagati o tome. "Čak i da je to najvaljaniji razlog, ako je negativan, ne žele to čuti", istaknula je.

Isobelle tvrdi da bi kandidati uvijek trebali "biti pozitivni, profesionalni i progresivni". Umjesto da budete iskreni o šefu iz noćne more ili toksičnoj atmosferi na svom prijašnjem radnom mjestu, trebali biste izbjegavati reći bilo što, što bi se moglo shvatiti kao negativno.

Što treba reći

Bez obzira koji je vaš stvarni razlog otkaza, Isobelle predlaže da bi netko tko ide na razgovor za novi posao trebao reći: "Želim napustiti svoju sadašnju tvrtku jer mislim da sam tamo iscrpio sve prilike za razvoj. Stvarno sam uživao u vremenu provedenom tamo, ali tražim tvrtku poput vaše koja je dinamična i koja mi može pomoći da dosegnem svoj puni potencijal".

Druga situacija u kojoj bi potencijalni zaposlenik trebao lagati je kada ga se pita ide li na razgovor za posao u druge firme.

"Čak i ako je istina i ako se radi o vašem 'poslu iz snova', nemojte reći da je to jedini razgovor za posao kojeg imate jer stvara dojam očaja", rekla je Isobelle.

Budite oprezni kad su vaši planovi u pitanju

Ona tvrdi da bi kandidati trebali preuveličati broj intervjua na koje odlaze kako bi ih potencijalni poslodavac doživio kao "vrhunski talent" za kojeg se tvrtke natječu. Isobelle je dodala da "biti percipiran kao vrhunski talent znači da je veća vjerojatnost da ćete dobiti ponudu koju zapravo tražite".

Treća situacija u kojoj kandidati trebaju biti oprezni s istinom je kad su njihovi planovi za budućnost u pitanju.

Naravno, ako tražitelj posla istinski želi napredovati u tvrtki u koju je poslao zamolbu za zapošljavanje, trebao bi to jasno dati do znanja na razgovoru za posao. No, ako vam je namjera zapravo raditi dovoljno dugo da zaradite novac potreban, primjerice, za putovanje, trebali biste lagati, smatra Isobelle.

Nemojte odavati vaše osobne projekte

"Ako imate neke velike planove o putovanju Tajlandom na godinu dana, ne žele čuti o njima. To mi samo govori da želite posao samo da biste ga mogli platiti", istaknula je.

Isobelle je rekla da se četvrta stvar o kojoj treba lagati odnosi na vaše osobne projekte. Većina tražitelja posla mogla bi pretpostaviti da je njihova ambicioznost i težnja ka vlastitoj firmu poželjna poslodavcima, ali istina je suprotno od toga.

Isobelle čvrsto vjeruje da bi osobe koje se nadaju da će dobiti posao trebale šutjeti o svojim osobnim poslovnim projektima. "Ako na razgovoru kažete da je vaša plaća početni kapital za vaš vlastiti posao, shvatit će da na tome radite tijekom radnog vremena te vikendom i navečer", upozorila je.

U ovoj situaciji, potencijalni poslodavac bi "motivaciju kandidata za rad" smatrao "slabom do nikakve" i mogao bi se čak zapitati zašto ste se uopće prijavili za posao, piše Daily Mail.

