Slastica koja je zaludila svijet: Ovo je priča o Dubai čokoladi, donosimo i dva recepta

Dubai čokolada, poznata i pod nazivom "Can't Get Knafeh of It", postala je globalni fenomen. Ova jedinstvena poslastica, originalno kreirana od strane Fix Dessert Chocolatier, spoj je bogate čokolade, hrskavog kataifija (tanko rezanog tijesta) i neodoljive kreme od pistacija i tahinija. Njezin put do slave započeo je na TikToku, a danas se o njoj priča diljem svijeta. Fix Dessert Chocolatier je osnovala britansko-egipatska iseljenica iz Dubaija Sarah Hamouda, a svaki komad čokolada koje proizvode je domaće izrade, s motivima naslikanim na površini.

Što čini Dubai čokoladu tako posebnom?

Ono što ovu čokoladu izdvaja od drugih je savršena kombinacija tekstura i okusa. Spoj tradicionalnih bliskoistočnih sastojaka s klasičnom čokoladom stvara nezaboravno iskustvo za nepce.

Okusi i Teksture

Hrskavi kataifi: Ključni element Dubai čokolade je kataifi, tanko rezano tijesto koje se koristi u mnogim bliskoistočnim desertima, poput knafeha. U ovoj čokoladi, kataifi se tostira do zlatno smeđe boje, zbog čega pruža hrskavu teksturu koja savršeno nadopunjuje kremasto punjenje.

Krema od pistacija i tahinija: Srce Dubai čokolade čini bogata krema od pistacija, obogaćena tahinijem (pastom od sezama). Ova kombinacija daje orašasti, blago slani okus koji balansira slatkoću čokolade.

Kvalitetna čokolada: Bilo da se radi o mliječnoj ili tamnoj čokoladi, važno je koristiti kvalitetne sastojke. Poznati švicarski proizvođač čokolade, čak je izbacio svoju verziju ove popularne poslastice, što dodatno potvrđuje njezin utjecaj.

Viralni fenomen

Dubai čokolada postala je viralna senzacija početkom 2024. godine, ponajviše zahvaljujući platformi TikTok. Videozapisi u kojima korisnici lome čokoladu i otkrivaju njezino kremasto punjenje prikupili su milijune pregleda, potičući znatiželju diljem svijeta. Ovaj trend doveo je do povećane potražnje za sastojcima poput kreme od pistacija, a mnogi su se okušali i u izradi vlastitih verzija kod kuće.

Gdje pronaći Dubai čokoladu i kako je napraviti kod kuće?

Originalna Dubai čokolada, "Can't Get Knafeh of It", dostupna je isključivo u Dubaiju putem aplikacije Deliveroo. Međutim, zbog velike popularnosti, mnogi su se inspirirali i kreirali vlastite verzije, a slični proizvodi pojavili su se i u drugim zemljama.

Izrada kod kuće: Dva recepta za Dubai čokoladu

Ako niste u mogućnosti nabaviti originalnu Dubai čokoladu, ne brinite! Donosimo vam dva recepta kako biste ovu poslasticu mogli pripremiti u vlastitoj kuhinji.

Recept 1: Jednostavna verzija

Ovaj recept zahtijeva manje sastojaka i jednostavniji je za pripremu.

Sastojci:

200g kataifija

1 žlica maslaca

200g kreme od pistacija (ili Biscoff namaza, kao alternativa)

2 žlice tahinija

400g mliječne ili tamne čokolade

(Opcionalno) Malo kokosovog ulja za čokoladu

Priprema:

Kataifi grubo nasjeckajte. Otopite maslac u tavi i tostirajte kataifi dok ne postane zlatno smeđi i hrskav. U zdjeli pomiješajte tostirani kataifi, kremu od pistacija i tahini. Otopite čokoladu (po želji dodajte malo kokosovog ulja za glađu teksturu). U kalup za čokoladu izlijte dio otopljene čokolade, zatim dodajte smjesu od kataifija i pistacija, te prelijte ostatkom čokolade. Stavite u zamrzivač na najmanje 20 minuta, dok se čokolada potpuno ne stvrdne.

Recept 2: Autentičnija verzija (s bijelom čokoladom i bojom)

Ovaj recept je bliži originalu, s dodatkom bijele čokolade i boje za dekoraciju.

Sastojci:

2 šalice kataifija

1 žlica maslaca

1 šalica kreme od pistacija

2 žlice tahinija

2 šalice mliječne čokolade

⅓ šalice bijele čokolade

3 kapi prehrambene boje (po želji, npr. zelena)

Priprema:

Slijedite korake 1-3 iz prethodnog recepta. U odvojenim posudama otopite mliječnu i bijelu čokoladu. U otopljenu bijelu čokoladu dodajte prehrambenu boju i dobro promiješajte. Unutar kalupa za čokoladu, prvo nakapajte obojenu bijelu čokoladu, a zatim izlijte dio otopljene mliječne čokolade. Stavite u zamrzivač na 10 minuta. Izvadite iz zamrzivača, dodajte smjesu od kataifija i pistacija, te prelijte ostatkom mliječne čokolade. Vratite u zamrzivač na još najmanje 10 minuta, dok se čokolada potpuno ne stvrdne.

Dubai čokolada nije samo prolazni trend. Ona je spoj tradicije i inovacije, Istoka i Zapada. Njezin uspjeh pokazuje kako hrana može povezivati ljude diljem svijeta i poticati kreativnost. Bilo da je kušate u Dubaiju ili je sami napravite kod kuće, ova poslastica zasigurno će vas oduševiti. I dok Fix Dessert Chocolatier planira širenje na međunarodna tržišta, ljubitelji čokolade diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju nove okuse i varijacije ove viralne senzacije.

