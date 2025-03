Dalić ima ozbiljnu dilemu, a jedno bi bilo pogubno: Deschamps spremio najjače oružje za koje imamo rješenje

Bradley Barcola je zamjena za Rabiota. On bi isto mogao početi u prvih 11 na Poljudu.

Didier Deschamps, izbornik Francuske, objavio je odlazak s izborničkom mjesta nakon Svjetskog prvenstva 2026., njegovo je uvjerenje da se to neće odraziti na nacionalnu momčad.

FRANCUSKA JE MOĆNA: Što se tiče Francuza, najveća vijest u taboru Tricolora je povratak Kyliana Mbappea. On će biti i kapetan. Očekuje se njegova ponovna borba s Gvardiolom na terenu. Sjetimo se samo kako su vodili duele u dvomeču Reala iz Madrida i Man Cityja nedavno u Ligi prvaka.

Tko prođe na Final Four igrat će u polufinalu protiv boljeg iz dvoboja Nizozemska - Španjolska. Domaćin završnog turnira četvorice bit će Italija ili Njemačka, dakle onaj tko iz toga para izbori Final Four.

Martin Baturina kandidat je za lijevo krilo. On je Dalićev joker na toj poziciji. Izbornik ga voli vidjeti na lijevom krilu, što je drugačija uloga od one koju ima u Dinamu.

Ivan Perišić briljira za PSV Eindhoven i on je siguran u prvih 11, osim ako se ne dogodi neko iznenađenja, nešto na što nismo računali. Perija je u ovoj sezoni skupio 32 nastupa i zabio 9 golova uz 9 asistencija. Prije tri dana bio je strijelac za PSV u pobjedu protiv RKC Waalwijk 0-3. Samo pet puta je u PSV-u zaigrao na lijevom krilu, ali Dalić ga više voli vidjeti u Hrvatskoj na lijevoj strani. Nije isključeno niti da zaigra na desnoj.

Isto tako, nemojte se iznenaditi ako na desnom beku utakmicu počne Josip Juranović, iako je Stanišić izglednija opcija. Juranović je ove sezone za Union Berlin skupio 12 nastupa, odnosno 810. minuta. U prošlom srazu protiv Bayern Munchena igrao je do 90 minute na lijevom beku. U posljednjih 5 ligaških srazova Josip je igrao svih 90 minuta, a protiv Bayerna u 58. zaradio je žuti karton. Unon Berlin i Bayern Munchen su u Berlinu odigrali 1-1.

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dvomeč je s moćnom Francuskom u četvrtfinalu Lige nacija. U četvrtak Hrvatska i Francuska u Splitu igraju prvi četvrtfinalni susret Lige nacija, a uzvrat je na Stade de Franceu već u nedjelju. Obje utakmice na rasporedu su u 20.45. Očekujemo da će izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na Francusku ići u formaciji 4-3-3 ili 4-2-3-1. Pogubno bi za Hrvatsku bilo ići na Francusku s trojicom iza niti će to Dalić napraviti.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Izbornik Vatrenih je od objave popisa ostao bez Luke Sučića, koji ima problema s koljenom, a od ranije nije računao na Lovru Majera i Brunu Petkovića koji se tek vraća u Dinamu. Dakako, niti na Marka Livaju, koji mu je javio da se ipak nije spreman odazvati njegovom pozivu i tako po drugi put odbio igrati za Hrvatsku, iako je bilo naznaka da su Dalić i Livaja riješili sve što su imali između sebe. Prvih 11 Hrvatske protiv Francuske u formaciji 4-3-3 bi mogli biti: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongrančić, Gvardiol; Modrić, Kovačić, Pašalić; Perišić, Kramarić, Budimir. Za spomenuti kako je Perišić ranije znao igrati lijevog beka s trojicom iza, a u PSV-u je sad najćešće desni bek, međutim nismo sad pribjegavali eksperimentima u reprezentaciji. Reprezentacija Francuske mogla bi izgledati ovako: Maignan - Kounde, Konate, Saliba, T. Hernandez (Digne) - Guendouzi (Camavinga), Tchouameni, Rabiot - Barcola, Dembele, Mbappe. Aduti za napad Tricolora su - Olise, Doue, Kolo Muani i Thuram,

Izbornik Zlatko Dalić održao je u ponedjeljak prvu press konferenciju uoči četvrtfinala Lige nacija u Splitu protiv Francuske. Ono što je sve zanimalo je Ivan Perišić i njegova pozicija, jer svi očekujemo, da će igrati čak od prve minute. Dalić je ovime možda i potpuno otkrio hoće li igrati u fomaciji s tri ili sa četiri iza.

"U ovoj situaciji imamo i Juranovića i Stanišića, tu je i Jakić koji je bio alternativa. Imamo dovoljno rješenja da ne moramo trošiti Ivana na toj poziciji. Stanišić je jako dobro čuvao Mbappea u zadnje dvije utakmice, tako da imamo prirodna rješenja na toj poziciji", rekao je pa nastavio o Perišiću:

"Nikad nisam sumnjao u Ivana Perišića, to sam dokazao kad smo ga pozvali prije četiri mjeseca kad je bilo puno polemike oko toga treba li ga pozvati. Mislim da mu je i reprezentacija dala snagu. Jedan od najboljih igrača reprezentacije u moje vjere. Zaslužio je svaku podršku i pohvalu, da s 36 godina ovako radi, trenira i vrati se na ovakav način, to mogu samo profesionalci kao Ivan Perišić. Kod nas je krpao rupu na desnom beku u zadnje vrijeme, sad to nije slučaj i bit će više prema naprijed. Nadam se da će biti od velike pomoći", zaključio je Dalić.

