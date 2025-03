Dalić otkrio sve karte? Evo što je rekao o Perišiću i formaciji s kojom napada Francuze

Izbornik Zlatko Dalić održao je prvu press konferenciju uoči četvrtfinala Lige nacija u Splitu protiv Francuske. Ono što je sve zanimalo je Ivan Perišić i njegova pozicija, jer svi očekujemo, da će igrati čak od prve minute. Dalić je ovime možda i potpuno otkrio hoće li igrati u fomaciji s tri ili sa četiri iza. Evo što je rekao.

"U ovoj situaciji imamo i Juranovića i Stanišića, tu je i Jakić koji je bio alternativa. Imamo dovoljno rješenja da ne moramo trošiti Ivana na toj poziciji. Stanišić je jako dobro čuvao Mbappea u zadnje dvije utakmice, tako da imamo prirodna rješenja na toj poziciji", rekao je pa nastavio o Perišiću.

"Nikad nisam sumnjao u Ivana Perišića, to sam dokazao kad smo ga pozvali prije četiri mjeseca kad je bilo puno polemike oko toga treba li ga pozvati. Mislim da mu je i reprezentacija dala snagu. Jedan od najboljih igrača reprezentacije u moje vjere. Zaslužio je svaku podršku i pohvalu, da s 36 godina ovako radi, trenira i vrati se na ovakav način, to mogu samo profesionalci kao Ivan Perišić. Kod nas je krpao rupu na desnom beku u zadnje vrijeme, sad to nije slučaj i bit će više prema naprijed. Nadam se da će biti od velike pomoći", zaključio je Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se dogodilo između Dalića i Livaje?

