Poljaci predstavili Sopića: 'Hrvatski John Travolta, ne znamo je li naš nogomet spreman za ovakvog tipa'

Željko Sopić predstavljen je kao novi trener Widzew Lodza. Doveo ga je nekadašnji sportski direktor Hajduka, Mindaugas Nikoličius koji tu dužnost sada obnaša u poljskom klubu.

Poljaci su hrvatskog stručnjaka predstavili u velikom tekstu pod naslovom 'Hrvatski John Travolta, ljubitelj noćnih treninga. Upoznajte novog trenera Widzewa'.

"Żeljko Sopić, novi trener Widzewa, nije normalan. I ne, ne mislimo da su u Lodz doveli potpunog luđaka, već lika koji je toliko neobičan da bi čak i prije prvih nekoliko tjedana na poslu mogao lako dospjeti visoko na ljestvici najživopisnijih trenera u povijesti Ekstraklase. Hrvat može jednog dana čitati djela hrvatskih pjesnika, sam slagati pjesme u dvanaestercu i pisati osjetljive romane, a sutradan može kolegu uhvatiti za vrat i zaprijetiti mu da će ga zadaviti", stoji tekstu portala Weszlo u kojem se nastavlja:

"Ne znamo je li poljski nogomet spreman za Sopića, ali sigurni smo da će biti šareno, zanimljivo, možda i senzacionalno. Jer novi trener nije samo veliko nogometno iskustvo, čak i na razini 2. Bundeslige u vidu preko 150 utakmica (plus nekoliko desetaka u Bundesligi za Borussiju Monchengladbach). Ne samo trenerske zasluge u hrvatskoj ligi, gdje se, primjerice, iz Gorice, ne tako davno na rubu ponora, pretvorio u ozbiljnog rivala za najveće brendove u tom dijelu svijeta. Također je snažan karakter, medijska ličnost koju je teško kontrolirati i zahvalan generator naslova."

'Ako pobijediš, možeš što hoćeš'

U tekstu se nastavlja:

"Daleko je od luđaka poput Petera Hyballe, koji je bio (ili još uvijek jest) lud. Šopić, kako sam priznaje, jednostavno uvijek govori i radi ono što misli, pa makar to značilo i… noćnu smjenu za igrače. Da, da, ne zezamo se. Novi trener Widzewa može koristiti noćni trening u mikrociklusu, što ga odmah čini neobičnim trenerom prema općeprihvaćenim standardima, ne samo u Poljskoj. No, Sopić je svojedobno u hrvatskim medijima objašnjavao da ako pobijediš, možeš što hoćeš. Doslovno: - Ako odlučim da ćemo trenirati u 4, onda ćemo trenirati u 4, a što će reći mediji ili bilo tko drugi… znate koliko me briga za to - odgovorio je jednom od novinara."

"Zbog svog stila dobio je holivudski nadimak. Hrvatski John Travolta. Sopić se na to samo smije. Ne može negirati da mu taj nadimak pristaje. Ako ćemo vjerovati Hrvatima, Sopić jamči dobar, moćan akcijski film i, što je najvažnije, pozitivan učinak na terenu. Sopić je jednom rekao: 'Znam da igrači misle da sam lud, ali ja znam što radim.'"

Nisu zaboravili spomenuti ni povezivanje sa Škotskom.

"Aberdeen? Škotska? Tamo stalno pada kiša. Loše je za moju kosu."

