Štimac brani Jeličića: 'Gattuso ima sreće da ja nisam bio tamo, ne bi mu nitko sastavio prst'

Utakmica Rijeke i Hajduka na Rujevici ostavila je pregršt tema za raspravu u nogometnim krugovima Lijepe naše, no najviše se priča o sukobu trenera Hajduka Gennara Gattusa s TV stručnim komentatorom Joškom Jeličićem.

Na tu temu osvrnuo se i Igor Štimac, nekadašnji igrač Hajduka, no u isto vrijeme i osoba prema kojoj mnogi ljubitelji Hajduka ne pokzauju niti malo simpatije.

"Iako sam Joškov vjenčani kum i dobri smo prijatelji, nemam razloga biti subjektivan. Ono što je Gattuso jučer napravio ne priliči njemu kao svjetskom prvaku i kao treneru Hajduka ni kao strancu u ovoj zemlji. Ne poštuje one koji komentiraju utakmice. Bez obzira na Joškov cinizam i ironiju, kojima zna začiniti besprijekorno komentiranje, u tome nema ni trunke laži. Daje komentare s kojima se 90 posto ljudi složi. I televizije to vole. Privlači publiku i pozornost, radi to gotovo perfektno. On radi svoj posao", rekao je Štimac za Podcast Inkubator pa nastavio:

'Ne bi mu dobro bilo'

"A sad Gattuso? Što je Gattuso donio Hajduku za novac koji prima? U ključnoj utakmici, protiv direktnog konkurenta ne pružiš ništa. Opucao je jednom po golu, momčad nema standardnost, nema ništa. Igrači kontinuirano igraju na krivim pozicijama. I usudiš se, nakon takvog poraza, prijetiti u studiju. On je imao sreću da ja nisam bio tamo. Ne bi mu dobro bilo. Ne bi mu nitko sastavio prst. Iskočilo bi iz okvira, ali ja to ne bi istrpio. A Jeličiću svaka čast."

