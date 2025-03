Zbog golih je fotografija izgubila krunu, a svima je začepila usta kada se vratila i ispisala povijest

Osim glume, Vanessa Williams bavila se i glazbom, a već s prvim albumom "The Right Stuff" (1988.) ostvarila je uspjeh. Hitovi poput "Dreamin'" i "The Right Stuff" osvojili su publiku, a njezin najveći hit došao je 1991. s baladom "Save the Best for Last" koja je tjednima bila broj jedan na američkim top ljestvicama.