Donosimo jednostavne trikove za uredan ormar: Brzo pospremanje i ušteda prostora

Jeste li se ikada zapitali zašto vas privlače određene boje odjeće? Ili zašto se u nekim bojama osjećate moćnije, a u drugima opuštenije? Odabir boja koje nosimo nije slučajan. On je, svjesno ili nesvjesno, odraz naše osobnosti, trenutnog raspoloženja, pa čak i poruke koju želimo poslati svijetu. Psihologija boja, iako nije egzaktna znanost, nudi zanimljive uvide u to kako boje utječu na naše osjećaje, ponašanje i percepciju drugih. Boje su moćan alat komunikacije. One mogu izazvati snažne emocionalne reakcije i utjecati na to kako nas drugi doživljavaju. Iako se modni trendovi neprestano mijenjaju, temeljne asocijacije vezane uz boje ostaju relativno konstantne. Svaka boja povezana je s različitim emocijama i karakternim crtama. U galeriji doznajte što znači vaša boja.