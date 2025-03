Oprali ste prozore, a i dalje izgledaju prljavo? Uz ove trikove bit će čisti kao suza

Ako sami perete prozore, često se mogu pojaviti tragovi ili prljavština, no stručnjaci savjetuju kako ih možete očistiti do savršenstva. Iako se mnogi ljudi trude, ipak nesvjesno rade greške prilikom čišćenja stakla, što dovodi do nezadovoljavajućih rezultata.

Stručnjaci iz tvrtke Glass Balustrades UK podijelili su najčešće pogreške koje ljudi prave tijekom čišćenja prozora. To mogu biti ostaci sredstava za čišćenje, nakupljena prljavština ili način na koji svjetlost pada na stakla. Zbog toga vaši prozori možda nisu tako čisti kako mislite. Srećom, postoje jednostavni načini kako ih oprati da budu savršeno čisti, piše Express.

Metode čišćenja za savršeno čiste prozore

Jedna od najvećih pogrešaka je korištenje krivih sredstava za čišćenje. Mnoge komercijalne tekućine za čišćenje prozora sadrže amonijak ili agresivne kemikalije koje ostavljaju tragove, uzrokujući mrlje i crte. Osim toga, otopine na bazi sapuna mogu privući prašinu i prljavštinu, zbog čega prozori opet izgledaju prljavo ubrzo nakon čišćenja. Umjesto toga, preporučuje se korištenje mješavine destilirane vode i bijelog octa ili specijaliziranih sredstva za čišćenje stakala bez tragova, koje preporučuju profesionalci.

Ljudi često koriste papirnate ubruse ili obične krpe koje mogu ostaviti crte i mrlje. Stručnjaci savjetuju da umjesto toga koristite visokokvalitetnu mikrofibru kako biste postigli besprijekoran rezultat. Također, važno je da ne čistite prozore tijekom sunčanih dana. Iako se može činiti da je takvo vrijeme idealno za čišćenje prozora, zapravo je to nešto najgore jer sunčeva svjetlost uzrokuje da se sredstvo za čišćenje isuši prebrzo, ostavljajući crte na staklu prije nego li ga imate priliku pravilno obrisati. Oblačan, ali suh dan je najbolji za čišćenje prozora.

Foto: Freepik

Nakon brisanja prozora, konačno poliranje može napraviti veliku razliku. Koristite suhu mikrofibru ili čak zgužvani papirnati filter za kavu kako biste ispolirali staklo i uklonili preostale crte.

Primjenom ovih jednostavnih metoda, vaši će prozori izgledati kao novi, a nećete provesti sate čisteći ih.

