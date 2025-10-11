Stručnjak za umjetnu inteligenciju: 'Čeka nas velika nezaposlenost, opstat će pet sektora'

Tržište rada oduvijek je funkcioniralo kao natjecanje s ograničenim brojem prilika, no umjetna inteligencija mogla bi preuzeti većinu tih prilika i prije nego što igra završi – ostavljajući mnoge bez posla.

Kroz povijest su ljudi vlastitim radom osiguravali sredstva za život, no ako gospodarstvu u budućnosti više ne bude potrebna ljudska radna snaga, a njezina vrijednost drastično padne, suočit ćemo se s jednom od najvećih društvenih promjena u modernom dobu, piše LADbible.

U razgovoru za podcast Diary of a CEO, stručnjak za AI dr. Roman Yampolskiy upozorio je da bismo do 2027. mogli imati opću umjetnu inteligenciju, a u kombinaciji s razvojem funkcionalnih humanoidnih robota "nema smisla zapošljavati ljude za većinu poslova".

Ljudi će sačuvati posao u pet sektora

"Za pet godina može se automatizirati i sav fizički rad. Pred nama je svijet s razinama nezaposlenosti kakvu nikada nismo vidjeli. Ne govorim o 10 posto nezaposlenosti, što je već zastrašujuće, nego o 99 posto", rekao je dr. Yampolskiy te najavio drastične promjene na tržištu rada do 2030. godine.

Ipak, prema njegovim predviđanjima postoji pet sektora koji bi mogli opstati:

1. Ljudski dodir za one koji si to mogu priuštiti

"Jedini poslovi koji će ostati su oni u kojima, iz nekog razloga, ljudi radije žele da drugi čovjek obavi posao umjesto stroja", kaže dr. Yampolskiy. Kao primjer naveo je računovođe jer iako AI može brzo obavljati izračune, ljude vole tradicionalne načine rada koji zadržavaju ljudski pristup.

"Warren Buffett ne bi prešao na AI. On bi koristio svog računovođu", rekao je.

2. Ručno izrađeni kreativni proizvodi

Dr. Yampolskiy smatra da će postojati mala, gotovo skupina ljudi koja će preferirati ručno rađene proizvode, ali to neće biti dovoljno za veliki broj radnih mjesta.

To je slično kao kada ljudi više plaćaju za lokalno ručno izrađene proizvode nego za masovno proizvedene iz Kine, ali takvi kupci će biti samo mali dio tržišta.

3. Poslovi koji zahtijevaju razumijevanje ljudskog iskustva

Sigurni bi mogli biti i savjetnici za mentalno zdravlje, te ostali savjetnici. Iako neki koriste AI kao terapeuta, mnogi upozoravaju na opasnosti takvog pristupa. Ljudi će puno više cijeniti one koji imaju stvarno iskustvo i razumiju što znači biti čovjek, umjesto algoritama.

Dr. Yampolskiy kaže: "U svijetu superinteligencije, koja je bolja od svih ljudi u svim područjima, što ti možeš doprinijeti? Nitko bolje od tebe ne zna što znači biti ti."

4. Regulacija umjetne inteligencije

Bit će potrebno i ljudsko nadgledanje umjetne inteligencije jer nije poželjno potpuno ukloniti ljudske odluke iz AI procesa.

Dr. Yampolskiy smatra da dugoročno neće biti moguće potpuno kontrolirati AI, ali trenutačni nadzor može osigurati postupan i sigurniji razvoj AI i superinteligencije tijekom narednih 50 godina, umjesto iznenadnog skoka u narednih pet godina.

"Trenutačno pokušavamo dobiti još vremena", dodaje.

5. Poslovi u kojima ljudi objašnjavaju umjetnu inteligenciju

Također će postojati potreba za osobama koje će služiti kao posrednici između tehnologije i onih koji ne razumiju kako koristiti AI.

Na primjer, netko tko razumije kako AI radi, a pritom može objasniti tehnologiju ostalima, bit će neophodan u poslovnom okruženju.

