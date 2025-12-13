Stručnjak upozorava: 'LED žarulje su javnozdravstveni problem, predstavljaju ozbiljan rizik'

Dr. Glen Jeffery, profesor neuroznanosti na University College London, stručnjak je za utjecaj različitih boja svjetlosti na cjelokupno zdravlje i tvrdi da moderna rasvjeta predstavlja ozbiljan rizik.

Njegova istraživanja pojašnjavaju kako crvena i infracrvena svjetlost – kakvu primamo tijekom izlaska ili zalaska sunca – mogu prodrijeti u tijelo i mozak te potaknuti niz tjelesnih funkcija, uključujući metabolizam, vid i raspoloženje. S druge strane, objašnjava kako svjetlost iz LED žarulja može negativno utjecati na zdravlje mitohondrija, koji su ključni za pravilno funkcioniranje naših stanica.

Kada su stanice u dobrom stanju, osjećamo se energičnije, brže se oporavljamo od bolesti, a tijelo funkcionira skladnije.

Plavi spektar: Skrivena opasnost LED rasvjete

Dr. Jeffery smatra kako je utjecaj LED svjetla "problem na istoj razini kao i azbest". Glavni razlog leži u tome što emitiraju visoke razine plave svjetlosti, što uzrokuje naprezanje očiju, glavobolje i niz drugih problema.

"Ovo je veliko javnozdravstveno pitanje", izjavio je u podcastu Andrewa Hubermana. "LED tehnologija je uvedena, a njezini izumitelji su s pravom dobili Nobelovu nagradu jer štedi mnogo energije."

"Međutim, LED žarulje imaju izražen plavi spektar, iako ga mi ne primjećujemo. To vrijedi čak i za 'tople' LED žarulje, dok crvenog spektra u njima uopće nema", dodao je.

Znanstveni dokazi i utjecaj na san

Dr. Jeffery proveo je studije u kojima je mjerio utjecaj LED svjetala na miševe. "Možemo promatrati kako mitohondriji miševa polako propadaju. Postaju manje osjetljivi, njihov membranski potencijal opada, a disanje mitohondrija slabi", objasnio je, napominjući da se radi o razinama osvjetljenja koje su uobičajene u kućanstvima i uredima.

Foto: Pexels

U jednoj studiji, miševi izloženi takvoj rasvjeti doživjeli su dramatičan porast tjelesne težine u samo tjedan dana, piše Mirror.

Osim toga, akademici sa Sveučilišta u Exeteru ranije su zabilježili dramatičan porast upotrebe LED rasvjete diljem Europe. Poznato je da takva rasvjeta suzbija proizvodnju melatonina, hormona koji regulira cikluse spavanja kod ljudi.

Povećana izloženost LED svjetlu može poremetiti navike spavanja i rezultirati nizom kroničnih zdravstvenih stanja. Procjenjuje se da je do 2020. godine oko 55% sve javne rasvjete u Ujedinjenom Kraljevstvu koristilo LED tehnologiju.

Utjecaj na okoliš i životinjski svijet

Na utjecaj svjetlosnog zagađenja na životinje upozorio je i David Smith iz konzervatorske organizacije Buglife. Istaknuo je kako svjetlosno zagađenje može dramatično utjecati na beskralježnjake, remeteći njihove životne cikluse i smanjujući populacije vrsta koje žive u staništima osvijetljenim LED svjetlima.

"S obzirom na to da beskralježnjaci već trpe dramatičan pad populacije, ključno je da ih oslobodimo svih pritisaka kako bismo im pružili najbolju šansu za oporavak", rekao je.

"Moramo promatrati svjetlost iz šire biološke perspektive, a ne samo ljudske, i usredotočiti se na kvalitetniju rasvjetu koja je u skladu s prirodom. Kvalitetnija i niža razina osvjetljenja pomogla bi u uštedi energije i smanjenju troškova, a istovremeno bi naš okoliš učinila sigurnijim za beskralježnjake."

Upozorenja stručnjaka naglašavaju potrebu za preispitivanjem naše ovisnosti o modernoj rasvjeti. Smanjenje razine osvjetljenja i odabir kvalitetnijih izvora svjetlosti ne samo da bi mogli uštedjeti energiju i novac, već i zaštititi naše zdravlje te očuvati osjetljivu ravnotežu u prirodi.

