Toplinski valovi nastaju kad visoki pritisak iznad (od 3000 do 7600 metara) ojača i zadrži se u regiji nekoliko dana do nekoliko tjedana. To je uobičajeno ljeti (i na sjevernoj i na južnoj hemisferi) jer mlazni tok 'prati Sunce'. Na strani ekvatora mlazne struje, u gornjim slojevima atmosfere, nalazi se područje visokog tlaka.