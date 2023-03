Jedan Srbin je odlučio pokrenuti raspravu na Redditu o dosadnim poslovima i viškom vremena jer on ne zna kako bi više iskoristio vrijeme.

Opisao im je kako on 'ubija' dosadu na poslu: "Kako ubijate dosadu na poslu? Dođu tako dani kad se nema što raditi. Npr. ima nešto malo ujutro, sat ili dva, nekad do doručka i to je to, a nekad se tako spoji tjedan-dva. Zeznem se tako pa dođem na posao umjesto da kažem da ću raditi od kuće. Listam Reddit, 'visim' ovdje kao inventar. Igram pikado s kolegama, pijem kave, čitam vijesti, listam oglase, ponude, prošetam do teretane da vidim ima li tko za stolni tenis. Smorim se sav. Puno brže mi prođe vrijeme kad se ima nešto raditi. Ne mogu baš gledati serije i filmove, vidjet će me netko. Iako mi neki naš Albanac ovdje kaže 'što te boli briga, ja sam odgledao sve sezone Prijatelja, dva puta'. Nikad mi se ovo nije događalo, uvijek je bio rad pod 'gasom', manjak vremena i probijanje rokova, a sad sve obrnuto, ne znam gdje ću sa sobom. Kako vi rješavate dosadu kad dođe takav period? Ne radim u državnoj službi i ne radim u Srbiji."

Objasnio je i koji mu je posao: "Radim kao BIM specijalist, prije toga sam radio kao BIM koordinator, to je poveznica između projektnih timova i kontrola građevinsko/arhitektonskih projekata. Također radimo 3D skeniranja postojećih objekata i izradu modela za studije izvodljivosti. Ljeti ima posla koliko ti duša poželi, zimi tako razvlačimo i presipamo iz šupljeg u prazno da kao nešto radimo. Zimi 'kradem' projekte od 'građevinara' da se zanimam nečime."

Poduzetnici su požalili što rade za sebe

Jedan poduzetnik je požalio što radi za sebe: "Eh, što nisam otišao u neku firmu, već radim za poduzetnički (da ne kažem freelancerski) kruh."

Na to mu je 'neradnik' iz opisa odgovorio: "Imao sam neku firmicu, shvatio da je to rad od jutra do sutra i digao ruke. Tražio sam uvijek firme gdje se manje radi, a daju dobru plaću. Sad sam zeznuo sam sebe s izborom firme jer se ovdje rijetko kad ima nešto za raditi. Čak sam se i ja smorio od ovoga. Kad uleti neki projekt sa strane, privatno, odradim to i tako. Ne mogu vjerovati što ću reći, ali trebalo bi malo pojačati tempo, ovo je smor teški."

I drugi bi takav posao

Neki su mu rekli da bi i oni takav posao: "Prijatelju ubaci me kod tebe kao nekog stažista, druga sam godina programiranja, a Norveška mi je savršena. Možemo lijepo raditi zajedno, zezati se, igrati pikado, stolni tenis, je li može?"

"Je... ti ovaj rad za strani startup, iako je 6000 eura neto, ali moram raditi cijelo radno vrijeme. Baš bi mi odgovaralo jedno 3 mjeseca klupe u nekom outsourcingu", komentirao je jedan muškarac.

Neki neumorno rade: "Nikako brate. Nije mi dozvoljeno korištenje telefona na radnom mjestu."

Ni drugi ne rade puno na poslu

Ova objava je potaknule mnoge na priznanja da ne rade puno na poslu: "Nedavno sam počela mjeriti vrijeme provedeno radeći i to baš pune koncentracije na zadatke, kad god krenem raditi, pokrenem štopericu i na kraju dana se ispostavi da u nekom prosječnom danu imam posla za oko četiri sata. Ostalo se svodi na neko čekanje odgovora. Ali čini mi se da su napravili studiju gdje je ustanovljeno da je oko 2-3 sata pravi fokus rada optimalan za jedan dan za nekoga tko se bavi mentalno intenzivnim poslom. Tako da se između toga može oprati rublje, spremiti ručak, prošetati, itd. ako si od kuće, a iz ureda nema pomoći."

"YouTube, knjige, Telegram, Twitter, Reddit, otprilike tim redoslijedom u odnosu na količinu vremena koje imam za ubijanje u komadu", priznao je svoje navike jedan radnik.

Drugi je dodao kako je on iskoristio vrijeme na poslu: "Pročitao sam jednu knjigu od 300 stranica u PDF formatu tako na poslu."

"Masturbacija i Reddit. Obično ne spajam to dvoje, ali napravim izuzetak kada hoću probati nešto novo", rekao je još jedan muškarac.

Neki su korisno iskoristili vrijeme: "Učim, položila jedan tečaj i spremam drugi. Počela sam učiti i matematiku."