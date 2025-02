Doznajte što je kastracija i sterilizacija mačaka i zašto je dobra za vašeg ljubimca

Veljača je često poznata kao mjesec ljubavi, ali za vlasnike mačaka, to je i vrijeme kada njihovi ljubimci ulaze u sezonu parenja. Ovo je pravo vrijeme da se prisjetimo koliko je važno biti odgovoran vlasnik, a jedan od ključnih koraka u tome je kastracija i sterilizacija. To nije samo metoda kontrole populacije mačaka, već i postupak koji ima brojne zdravstvene i bihevioralne prednosti za vašeg četveronožnog prijatelja.

Istražili smo što je kastracija i sterilizacije mačaka, koje su prednosti i mane kastracije i sterilizacije i kad se može izvesti.

Što je sterilizacija mačaka?

Sterilizacija mačaka je kirurški postupak kojim se sprječava mogućnost razmnožavanja. Zahvat uključuje uklanjanje jajnika (a po potrebi i maternice) kod ženki, čime se zaustavlja proizvodnja spolnih hormona i eliminira tjeranje. Sterilizacija se obavlja pod općom anestezijom, a najvažniji rizik tijekom zahvata upravo je narkoza. Kako bi se smanjile moguće komplikacije, mačka mora biti na tašte 12 sati prije operacije – hranu ne smije jesti, ali smije piti vodu.

Sam zahvat uključuje otvaranje trbušne šupljine i podvezivanje jajnika, nakon čega se oni uklanjaju. U nekim slučajevima, ako je maternica patološki promijenjena ili je mačka gravidna, veterinar može odlučiti ukloniti i maternicu. Rez na koži je mali, a obično se postavlja samo dva šava koji se uklanjaju nakon 8 do 11 dana. Ako je riječ o mački koja živi vani, veterinar može koristiti intrakutani (unutarnji) šav koji nije potrebno vaditi.

Mačka se obično budi već nekoliko sati nakon operacije i može ići kući isti dan. Ako se pitate koliko košta sterilizacija mačke, ovisi od ambulante do ambulante, a najčešće naplaćaju između 20 i 80 eura, ovisno o spolu mačke i klinici.

Prednosti sterilizacije

Zdravstveno, sterilizirane mačke imaju znatno manji rizik od razvoja tumora mliječnih žlijezda, jajnika i maternice, a ujedno se sprječava i opasna infekcija maternice, poznata kao piometra. Također, uklanja se mogućnost lažnih trudnoća i hormonalnih poremećaja koji mogu utjecati na zdravlje mačke. Budući da se mačke nakon sterilizacije više ne tjeraju, smanjuje se stres koji dolazi s hormonskim promjenama, a time i potencijalni zdravstveni problemi povezani s dugotrajnim iscrpljujućim tjeranjem.

Osim zdravstvenih prednosti, sterilizacija značajno utječe na ponašanje mačke, čineći ju mirnijom i stabilnijom. Nesterilizirane mačke često se glasno oglašavaju, pokušavaju pobjeći iz kuće u potrazi za partnerom i mogu postati agresivne ili teritorijalne. Također, smanjuje se broj neželjenih mačića, čime se doprinosi smanjenju broja napuštenih životinja na ulicama i u skloništima.

Foto: Pexels

Što je kastracija mačaka?

Kastracija mačaka je postupak kojim se uklanjaju testisi muškim mačkama, čime se potpuno eliminira njihov spolni nagon. Postupak kastracije obuhvaća eliptični rez na skrotumu kroz koji se odstranjuju testisi. Funikulusi se podvezuju, a testisi se uklanjaju. Kastracija je relativno jednostavan i brz zahvat koji ne zahtijeva šivanje, već rana samo zacijeli sama.

Cijeli postupak se izvodi u općoj anesteziji, što znači da mačak spava i ne osjeća nikakvu bol. Nakon operacije, oporavak mužjaka je sličan oporavku ženki, a sam zahvat ne ostavlja ozbiljne posljedice. Ako se pitate koliko košta kastracija mačke, to ovisi od ambulante do ambulante, ali se kreće u rangu od 20 do 80 eura.

Kastracija mačke prednosti

Kastracija je najbolji način da spriječite neželjena legla i pomognete smanjiti broj napuštenih mačaka. Svake godine tisuće mačića završi na ulici ili u skloništima, a mnogi od njih nikad ne pronađu dom.

Kastracija može značajno poboljšati njihovu kvalitetu života, jer se smanjuje njihova potreba za obilježavanjem teritorija, sukobima s drugim mačorima i potragom za ženkom. Također, kastracija sprječava moguće bolesti koje se prenose spolnim putem, poput FIV (mačji AIDS) i FeLV (mačja leukemija), te smanjuje rizik od ozljeda i iscrpljenosti uzrokovanih borbama. Važno je napomenuti da kastracija ne odmah uklanja spolni nagon jer će biti potrebno i do tri mjeseca da se hormoni potpuno izbace iz organizma.

Ponašanje mačka također se može poboljšati. Kastrirani mužjaci manje lutaju i rjeđe se upuštaju u sukobe s drugim mačkama, što smanjuje rizik od ozljeda i nesreća. Također su manje skloni obilježavanju teritorija urinom, koji može imati neugodan miris, a posebno je nezgodno ako je riječ o kućnom mačku.

Uz manje hormona koji ih tjeraju na neprestano traženje partnera, mačke postaju mirnije i opuštenije. Kastrirane mačke u prosjeku žive dulje i zdravije jer su zaštićene od mnogih bolesti i opasnosti povezanih s razmnožavanjem i teritorijalnim ponašanjem.

Dob za sterilizaciju i kastraciju

Veterinari preporučuju da se sterilizacija obavi prije nego što mačka dostigne spolnu zrelost, što je obično između petog i šestog mjeseca života. U nekim slučajevima, postupak se može izvesti već u ranijoj dobi, osobito ako je riječ o mačkama iz skloništa. Rani zahvat pomaže i u prevenciji neželjenih ponašanja koja se javljaju tijekom estrusa.

Isto vrijedi i za kastraciju. Preporučena dob za kastraciju mačaka je prije nego što postignu spolnu zrelost. To je obično oko pet do šest mjeseci starosti, iako se mačke mogu sigurno kastrirati i ranije, već od osam tjedana starosti, u nekim skloništima i veterinarskim klinikama. Međutim, kastracija je moguća i korisna u bilo kojoj životnoj dobi.

Briga nakon sterilizacije i kastracije

Prvih 12 do 24 sata nakon operacije važno je osigurati mački miran i topao prostor za oporavak. Dok se budi iz anestezije, može se tresti, prevrtati, plaziti jezik ili imati nekoordinirane pokrete – to je normalno i prolazi u roku od nekoliko sati. Najbolje ju je ostaviti u transporteru kako bi bila sigurna i ne pokušavati ju hraniti dok potpuno ne dođe k sebi.

Pratite ranu pažljivo kako biste uočili eventualne znakove infekcije, poput crvenila, oticanja ili iscjetka. Redovito dajte propisane lijekove, osobito analgetike ako ste ih dobili, kako biste ublažili bol i osigurali ugodan oporavak. Također, ograničite fizičku aktivnost nekoliko dana i spriječite lizanje rane, koristeći zaštitni ovratnik ako je potrebno.

Nakon kastracije, mačke mogu postati mirnije, ali se može primijetiti povećana potreba za hranom zbog smanjenog spolnog nagona. To, međutim, ne znači da će mačka nužno postati debela ili troma – važno je pridržavati se pravilnog režima hranjenja kako bi se održala optimalna tjelesna težina. Preporuča se hraniti kastrirane mačke specijaliziranom hranom koja pomaže u održavanju njihove aktivnosti i ravnoteže u težini.

