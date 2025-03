Veterinar objašnjava zašto psi zijevaju: Nije nužno znak pospanosti

Veterinar Andrés Santiago otkrio je da psi, suprotno popularnom vjerovanju, ne zijevaju samo zato što su umorni. Objasnio je u videu na TikToku da zijevanje može biti način na koji pas komunicira svoje osjećaje u stresnim ili neugodnim situacijama.

"Zijevanje je znak smirenosti. Mnogi psi zijevaju kada ih se jako zagrli, kada je buka ili kada im se govori ozbiljnim tonom", pojasnio je Santiago, naglašavajući da to nije nužno znak pospanosti.

Španjolski veterinar savjetuje vlasnicima pasa da obrate pažnju na to zijevaju li njihovi psi u napetim trenucima i da reagiraju na odgovarajući način. Važno je psu dati prostor, pronaći tiši prostor i spustiti ton glasa, sve to može značajno utjecati na ponašanje psa. On vjeruje da pažljivo praćenje tih malih znakova može poboljšati odnos između psa i njegovog vlasnika, piše Express.

Znakovi da je vaš pas umoran

Psi, kao i ljudi, mogu osjećati umor, a važno je da vlasnici prepoznaju znakove kako bi poduzeli odgovarajuće mjere. Ovo su neki od uobičajenih znakova da je vaš pas umoran.

Pretjerano spavanje

Ako pas spava više nego obično i čini vam se da nije voljan ustati ili kretati se, to je jedan od znakova. Čak i kad nakon dužeg odmora, i dalje izgleda umorno ili nije zainteresiran za svoje uobičajene aktivnosti, poput igre ili šetnje.

Nedostatak energije

Još jedan od znakova je kad pas izgleda manje entuzijastično tijekom igre, šetnje ili drugih aktivnosti koje obično voli. Može hodati ili trčati sporije nego inače ili često zastajati tijekom šetnje.

Teško disanje

Ako pas teško diše, čak i nakon lagane aktivnosti poput kratke šetnje ili igre, to može biti znak da je previše iscrpljen ili umoran, što može ukazivati na to da mu je potrebno pružiti više vremena za odmor ili da bi mogao imati zdravstvenih problema.

Promjene u ponašanju

Jedan od znakova može biti i kada se pas čini razdražljivim, povučenim ili manje angažiranim s vama ili drugim ljubimcima. Može tražiti osamu, preferirajući da bude ostavljen na miru više nego inače.

Smanjen apetit

Umor može ponekad uzrokovati gubitak apetita ili nezainteresiranost za hranu ili poslastice. Ako ste zabrinuti za zdravlje svog ljubimca, obavezno se posavjetujte s veterinarom.

