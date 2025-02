E ovo je prava ljubav: Mačak pronašao najudobnije mjesto na cijelome svijetu

Korisnik Reddita LittleBitHasto na aplikaciji je objavio fotografiju koja je reznježila i najtvrđa srca. Naime, posjetio je svojeg djeda i baku te pronašao mačka u djedovu naručju.

Prizor djeda koji, čini se, tipka na tabletu dok mu u naručju leži presladak debeljuškasti narančasti mačak rastopio je srca ostalih korisnika Reddita.

"Došli smo u posjet djedu i baki na nekoliko dana. Naša mačka pronašla je najudobnije mjesto u kući", napisao je u naslovu objave.

Korisnici su svoje oduševljenje fotografijom izrazili u komentarima, ali i podijelili svoje priče.

Foto: Reddit

"Je li djed ovako gostoljubiv prema svima ili samo prema debelim narančastim mačkama?", "Baš mi je super što vodiš mačku sa sobom kad posjećuješ roditelje! I ja sam to uvijek radila. Obožavali su mog crnog mačka, a i on je volio svoje bake i djede. Kad bismo stigli pred kuću, rekla bih: 'Evo nas!' i on bi stavio šape na kontrolnu ploču auta", "Ova mačka sigurno nije na dijeti", "Obožavam kako se mačke uvijek ugnijezde na najudobnije mjesto za sebe, a nama totalno nezgodno, i onda još imaju obraza izgledati živčano zbog toga", pisali su.

