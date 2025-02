Ovaj zadatak za prvi razred osnovne škole nisu uspjeli riješiti niti roditelji: Možete li vi?

Ako ste roditelj djeteta školske dobi, sigurno ste se barem jednom našli u situaciji da mu pomažete s domaćom zadaćom – što je ponekad izazovno iskustvo, čak i za one s visokim kvocijentom inteligencije.

Iako se osnovnoškolski zadaci često čine jednostavnima na prvi pogled, način na koji su osmišljeni i formulirani može zbuniti ne samo djecu, već i njihove roditelje. Upravo to se dogodilo jednoj mami koja je naišla na matematički zadatak svoje šestogodišnje kćeri i ostala potpuno zbunjena.

Iz tog razloga, zatražila je pomoć drugih roditelja na Redditu te se nadala se da će joj netko uspjeti objasniti što se zapravo traži. Podijelila je fotografiju stranice iz radne bilježnice s naslovom "Matematika u stvarnom životu".

"Može li mi netko ovo objasniti?", upitala je roditelje. Njezina objava izazvala je mnoštvo reakcija i komentara, pri čemu su se mnogi pokušali dosjetiti pravog rješenja.

Zadatak glasi:

"Koristite komadiće tjestenine, gumbe ili druge male predmete koje imate kod kuće. Prikažite svaki broj iznad kvadrata na drugačiji način. Kako ste ih prebrojali? Pitajte odraslu osobu koliko ih ima. Kako ih je ta osoba prebrojala?"

'Nejasna formulacija'

U komentarima su se brzo počeli javljati brojni roditelji, a reakcije su bile podijeljene. Dok su neki s lakoćom shvatili logiku zadatka i odmah ponudili objašnjenje, drugima je problem zadao pravu glavobolju.

Mnogi su priznali da su i sami zbunjeni formulacijom pitanja, dok su neki istaknuli kako današnji način poučavanja matematike bitno odudara od onoga na koji su oni sami učili kao djeca.

Bilo je i onih koji su se našalili na vlastiti račun, te priznalo da ih je ovaj zadatak, namijenjen šestogodišnjacima, natjerao da se osjećaju nesposobno.

"Što točno znači 'prikažite ih na drugačiji način'? Taj dio me zbunjuje", "Pitanje je jako loše formulirano. Budući da nisu dali nikakav primjer, mogu zamisliti da bi se mnogi mogli zbuniti", "Na stranici ima 20 okvira, deset lijevo i desno. Zamislite da imate sitnicu koju trebate popraviti u svakoj kutiji. Neka bude broj 11. Svih deset polja s lijeve strane je ispunjeno i jedno s desne strane. Dijete može brojati pojedinačno, jedan, dva, tri... Odrasla osoba može znati da je u grupama od deset pa idite 10 + 1 ili da je svaki red s lijeve strane pet, deser i zatim jedan s desne strane. To je to. Bez trikova", "Ova formulacija jasna je kao blato", "Gledam u ovo prazno", pisali su.

