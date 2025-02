Koji su prvi znakovi da se mačka tjera? Obratite pažnju na ove signale

Ako imate mačku koja nije sterilizirana, velika je vjerojatnost da ćete primjetiti promjene u ponašanju koje nastaju pod utjecajem promjene hormona. Tjeranje mačaka je prirodni instinkt koji može biti prilično intenzivan, a jasno prepoznavanje znakova pomoći će vam da bolje razumijete ljubimca i adekvatno reagirate. Evo glavnih signala koji govore da je mačka ušla u fazu tjeranja i kratki vodič kako to ublažiti.

Koliko traje tjeranje mačke?

Tjeranje mačaka, poznato i kao estrus, prirodan je dio reproduktivnog ciklusa kod nesteriliziranih mačaka. To je razdoblje kada vaša mačka postaje spolno zrela i spremna za parenje. Kod većine mačaka prvo tjeranje javlja se između četvrtog i šestog mjeseca života, iako to može varirati ovisno o pasmini i uvjetima u kojima živi.

Tijekom tjeranja, hormonske promjene u organizmu pripremaju mačku za moguću oplodnju. Za razliku od pasa, mačke ne krvare, ali pokazuju izražene promjene u ponašanju. Tjeranje mačaka obično traje između 7 i 10 dana, no to vrijeme može varirati. Kod nekih mačaka ciklus može biti kraći, dok kod drugih, osobito ako se ne pari, može potrajati i do 14 dana.

Ciklus tjeranja može se ponavljati svakih 2-3 tjedna, pogotovo tijekom toplijih mjeseci. Ova česta ponavljanja mogu dodatno povećati stres i kod vlasnika i kod ljubimca.

Kako prepoznati tjeranje mačaka?

Jedan od prvih pokazatelja da se mačka tjera je promjena u njezinom ponašanju. Postaje nemirna, traži više pažnje i često se mazi uz predmete, podove ili vlasnike.

Nervozno glasanje

Mačke u tjeranju znatno su glasnije. Njihovo glasanje može biti dugotrajno, prodorno i nalik zavijanju, osobito noću. Na taj način pokušavaju privući potencijalne partnere, što može biti poprilično iscrpljujuće za vlasnike.

Držanje tijela i poza

Jedan od najprepoznatljivijih znakova tjeranja je specifična poza koju mačke zauzimaju. Kada ih pomazite po leđima ili blizu repa, često će spustiti prednji dio tijela, podići stražnjicu i lagano mahati repom u stranu. Ovo je prirodni položaj koji ukazuje na spremnost za parenje.

Smanjen apetit

Tijekom tjeranja, neke mačke mogu izgubiti interes za hranu. Hormonalne promjene utječu na njihov apetit, pa nije neuobičajeno da mačka jede manje nego inače. Ako ovo traje duže, uvijek je dobro konzultirati se s veterinarom kako biste bili sigurni da nema drugih zdravstvenih problema.

Kako smiriti macu u teranju?

Kada mačka prolazi kroz tjeranje, njeno ponašanje se mijenja. Postaje glasnija, traži više pažnje, može se pretjerano maziti i često pokazivati znakove nervoze. U tom razdoblju važno je stvoriti mirno okruženje kako bi se smanjila njezina anksioznost. Osigurajte joj tiho i sigurno mjesto gdje se može povući i odmoriti, a zatvorite prozore i vrata kako biste spriječili njezino izlazak, što dodatno smanjuje stres.

Pomoći će i malo više pažnje i igre. Interaktivne igračke i redovita igra pomoći će mački da potroši višak energije i preusmjeri fokus, a kratke i česte sesije igre imaju umirujući učinak. Također, feromonski difuzori mogu pomoći u smirivanju mačke, jer im pružaju osjećaj sigurnosti i smanjuju nervozu.

Ako mačka i dalje ima poteškoća s nervozom, u nekim slučajevima veterinar može preporučiti prirodne sedative ili CBD ulje. Ipak, prije nego što isprobate bilo koji od ovih preparata, konzultirajte se s veterinarom. Na kraju, sterilizacija je dugoročno rješenje koje uklanja ponavljanje ciklusa teranja, smanjuje stres i rizik od brojnih zdravstvenih problema.

Zašto je kastracija važna?

Osim što sprječava neplanirane okote i smanjuje populaciju napuštenih mačaka, kastracija ima i brojne zdravstvene benefite. Kod ženki smanjuje rizik od tumora i infekcija maternice, dok kod mužjaka značajno smanjuje agresivnost i teritorijalno ponašanje. Također, kastrirane mačke su mirnije, manje sklone lutanjima i imaju manju šansu za obolijevanje od raznih zaraznih bolesti.

