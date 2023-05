Jedan Srbin je na Redditu pokrenuo raspravu o Hrvatima, zanimalo ga je što se Srbima sviđa kod nas.

"Što vam se sviđa kod Hrvata? Zanima me ima li nekih osobina koje ste primijetili kod Hrvata da vam se sviđaju. Meni se recimo sviđa vaš humor i gostoljubivost. Volim i vaše filmove, mislim da ste daleko bolji od nas u tome", napisao je korisnicima mreže.

Vole Hrvatice

"Hrvatice i nekolicina gradova i otoka", "Dalmatinke i Dalmacija", bili su neki od komentara, a spominjala su se i imena Nives Celzijus te Severine.

"Odlični su u krevetu. Nisam bila ni s jednim Hrvatom koji se ne zna dobro je... Za pohvalu", napisala je jedna Srpkinja.

Kultura i EU

Neki su se dotakli i Europske unije: "Sviđa mi se što znate jasno gdje pripadate, zapadu, zapadnoj kulturi, u EU i NATO. Ispunjen, ostvaren narod koji zna gdje mu je mjesto. Srbija je država sa šizofreničnim cijepanjima, bez cilja i svrhe, ne zna kud bi i što bi, malo bi na istok, malo bi na zapad, ne zna gdje su joj granice, kontinuitet su joj samo mafija i lopurde koji je razaraju iznutra."

"Bolji životni standard, kulturniji promet (bar u Zagrebu u odnosu na Beograd) i prije svega more i obala. Bila sam u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Sva tri grada su mi predivna. Nigdje nisam imala neugodnosti, ali se ljudi jesu na ulici osvrtali na naglasak. I da, sviđa mi se jaka katedra za psihologiju na Filozofskom u Zagrebu. Što se ljudi tiče, nisam ih puno upoznala. Ove koje jesam, sjajni su. Iako vjerujem da nam je tu svima ista situacija, ima kakvih hoćeš, a budale su uvijek najistaknutije. Problem s predrasudama je što ti suprotna grupa uvijek djeluje homogenije i ponašanje tih istaknutih pojedinaca je onda lakše prenijeti na ponašanje cijele grupe pa mržnja uvijek djeluje veća s druge strane. Uglavnom, ljudi kao ljudi, plaće su im veće", napisala je jedna Srpkinja.

Važna im je i kultura: "Kultura u javnom prostoru, očuvali ste dostojanstvo i neki nivo u svemu tome, mi smo nažalost po tom pitanju skliznuli u težak treš masovno. Kad mi imamo nešto kul, to je stvarno jako kul, recimo Konstrakta, ali ona je kap naspram mnogog kiča, treša i užasa koji nas zapljuskuje odasvud. Vrh vaše gornje amplitude, po meni, ne dobacuje do našeg vrha, ali zato vaš default baseline je mnogo viši i gospodski za razliku od našeg."

"Sviđa mi se što nemate stida i srama", dodao je jedan muškarac.

Vole hrvatske glazbenike

Hrvatska rock scena im je srcu draga: "Goran Bare...jedna neponovljiva njuška u ex Yu i hrvatskoj glazbenoj sceni, u nekom svom svijetu. Sam je sebi dovoljan, čovjek je teška boja. Brkovi, tekstovi i glazba su nenadj... Šefu sam namjerno četiri puta puštao pjesmu 'Šef' dok nije skontao da se odnosi na njega. Hvala Brkovi, vrijedilo je otkaza za sve pare. Često sam bio u Zagrebu zbog sporta, a kasnije zbog posla i imam puno lijepih uspomena. Primijetio sam da kad me izda kontrola i odvalim nešto s beogradskim naglaskom, to obično privuče pažnju ženskog dijela društva. Purgerski naglasak kada ga žene pričaju je baš seksi, djeluje baš ženstveno. Bitange i princeze - najbolja serija ikada, Gazda rules. Željko Malnar - čovjek, ne, gromada od čovjeka i njegov humor (cinizam i sarkazam prema jednom društvu) nije za svakoga."

"Generalno, lijepi ste kao narod, fini, kulturni, imate osjećaj za eleganciju, ljepotu i smatram vas inteligentnim narodom. Dalmacija (jer lito je i sve u cviću, a malo noćnih ura), taj govor, ikavica, to je beskrajno šarmantno, pjesme Dragojevića, Magazina, Novih Fosila, Rozga je isto super, Severina (ne zbog filma), Čulina. Vaš humor je dobar, vaša furka je u tom sarkazmu, tu ste mi nekako prepoznatljivi, x puta sam se valjala od smijeha čitajući neke komentare/izjave/mišljenja koji su čisti sarkastični humor, vama svojstven", napisala je jedna Srpkinja.

Nema do nogometa

Neki su priznali da su Hrvati bolji nogometaši: "Prvo, vaša nogometna reprezentacija. Nisam mislio da ćete ponovno uspjeti do polufinala svjetskog, ali eto vas, dokazali ste da u 2018. niste bili samo sretni. Drugo, Nacionalni park Plitvička jezera."

"Što igrate bolje nogomet (možda i rukomet), imate lijepe žene, kao i lijepe otoke. Bolje ratujete i bar znate iskoristiti pomoć zapada, dok mi obožavamo istok koji nas je na glavu ispustio. To bi otprilike bilo to na daljinu jer na blizinu nije sigurno da se družimo. Možda za jedno 10 generacija u budućnosti", dodao je jedan muškarac.

Nacionalizam i riječi

Nacionalizam je bio neizostavan: "Iskreno, sviđa mi se nacionalizam koji imaju i to što su se snašli u neobranom grožđu devedesetih i pobijedili u ratu protiv Srba, i realno izašli kao pobjednici (sigurno ne gubitnici) jugoslovenskih ratova. Dobili su Krajinu, Istru, Kvarner, dalmatinske otoke, Dubrovnik pa čak i Prevlaku, sve teritorije koji nikad nisu bili dio srednjovjekovne Hrvatske. Sad je li u Jajcu, Kninu ili Daytonu, ali ovi teritoriji su postali dio moderne Hrvatske. Ali u svakom slučaju, Hrvati vuku neki nacionalizam i nacionalnu pripadnost kroz stoljeća i imaju (po meni) "dužu" povijest kao narod nego na primjer Ukrajinci, Bjelorusi, Slovaci ili Makedonci."

"Zavidim vam na vašoj sposobnosti da smišljate nove riječi kako biste zamijenili nezgrapne strane riječi. Htio bih da i mi to radimo", dodao je jedan, a s time se složila još jedna osoba: "Korištenje slovenskih, a ne stranih riječi (povijest, tisuća, nogomet...)."

"Pragmatičnost ili bar odsustvo inaćenja svima zbog nekih ideala". glasio je još jedan komentar.