Jedna žena se našla u problemu koji muči rijetko kojeg Hrvata danas, a to je mogućnost kupnje nekretnine.

Odlučila je na Redditu pitati korisnike koji iznajmljuju apartmane koliko je to isplativo: "Treba mi savjet o kupnji stana, koliko se po sezoni realno može zaraditi od dva apartmana? Uletjela mi je jako dobra ponuda kupiti dva stana u blizini centra (2 km) turističkog grada za manje od 200.000 eura. Stanovi su manji, uređeni i u super stanju. Mjesečna rata bi mi bila nešto manje od 900 eura, a stanove bih iznajmljivala studentima i ljeti turistima ili bih u jednom živjela, a drugi rentala. Eh sad, treba mi netko tko ima iskustva i može mi reći neke realne cifre, koliko se može zaraditi po sezoni za svaki apartman? Ne sad ono neke nadobudne cifre nego realne cijene i kad se uzme u obzir da možda neće biti uvijek popunjeni i to. Mislim da je super ponuda ovako na prvu, ali strah me stambenog kredita i isplativosti. Jasno mi je da neću praviti neki veliki profit, ali bitno mi je da barem većinu troškova pokrijem."

Dobra investicija

Jedan Zagrepčanin joj je savjetovao da joj je to super investicija: "Nemaš što razmišljati, dva stana za manje od 200.000 eura su odlična investicija u današnje vrijeme. Neka ih i uspiješ iznajmiti za nešto manje od 900 eura, opet imaš odličnu situaciju. Ako ti ikad u životu zagusti i trebaš lovu, uvijek možeš jedan stan prodati. Nemoj u ovom slučaju gledati na kredit kao nešto loše nego ga gledaj kao investicijski kapital."

Taj komentar je potaknuo burnu raspravu na Redditu: "Mi Hrvati baš volimo beton, 200.000 eura kredita dići prije nego što kreće val dizanja kamata, ne bih preporučio nikome, a kamoli rekao da je odlična investicija. Ta renta koju spominješ bi joj vraćala investiciju 19 godina bez i 22 godine s kreditom, što je manje od 5% godišnje, to je odlična investicija?" Na to mu je Zagrepčanin odgovorio: "Zašto svi gledate kroz prizmu mjesečne rente? Ako osoba ima uređeno životno pitanje pa zar je problem izdvajati recimo 2000 kuna mjesečno (kad odbijemo rentu) i danas/sutra imate dva stana u vlasništvu. Ponavljam, kad u životu zagusti uvijek možete prodati stan koji su u zadnjih ohoho godina u trendu rasta. Po meni ovu situaciju ne treba gledati kao profitabilnu već kao životnu backup opciju."

"Pretpostavka je da je renta veća od rate kredita pa ti "podstanar kupuje stan", dakle dođeš na isto, s tuđom lovom, a žena je sama to navela kao način korištenja stana. Stanovi će uskoro krenuti prema dolje (ne jako kao 2008., ali ništa ne ide samo gore), ali ok, slažem se s tobom da se može gledati kroz prizmu sigurnosti, 'ja odlučujem imati još jedan stan', što kod nas ima smisla, beton je naša verzija zlata pa tako pohranjuješ lovu. Ja to gledam kroz prizmu investicije i po svemu što mogu naći, ne bih to odabrao kao način investiranja jer postoje puno bolje opcije", dodao je drugi muškarac.

Na to se nadovezala još jedna osoba koja poznaje agenta nekretnina: "Ja poznajem lika što već godinama tvrdi da će se tržište nekretnina početi rušiti i cijene padati. On je to počeo pričati još kad je u Splitu kvadrat počeo skakati s 1600 na 1800 eura. Tvrdio je da je ta cijena neodrživa i evo još koji mjesec i tržište će se raspasti. On je imao agenciju za nekretnine i propala je, ali se i dalje smatra stručnjakom za tu temu i nitko o tome ne zna ništa, samo on zna. U određenim dijelovima Splita cijene lagano prelaze 4000 eura, a tržište nikako da se sruši, čak u prilično napuštenim dijelovima dalmatinske Zagore, odakle sam rodom, kuće se prodaju za popriličnu cifru, a do prije koju godinu, cijela imanja su se nudila za cijenu za koju nisi mogao kupiti pristojni rabljeni auto srednje klase. Nekretnine su kod nas uvijek dobro ulaganje, posebno gdje ima turizma, treba jako dugo vremena za povrat investicije, ali nećeš izgubiti."

Bolje investirati u nešto drugo

Neki misle da to nije dobra investicija: "Nekako mislim da se nekretnine za rentu ne isplati kupovati jer se povrat mjeri u desetcima godina, ovo što navodiš je dobra cijena (čak mi zvuči i predobro, oprez), ali ako imaš tu lovu na računu, ima i boljih investicija od betona."

"Računaš li da studenti baš i nemaju 900 eura mjesečno za rentu, osim ako ih nema nekoliko u stanu pa dijele troškove, u kojem slučaju je pitanje koliko ih uopće realno stane u stan? Računaš li da investicija nije samo inicijalna za platiti stan, nego to treba održavati i ulagati mimo kredita da bi stan držao vrijednost i cijenu? Računaš li svoje vrijeme i trošak potreban za rješavanje svega vezano za najmoprimce? Svakako ćeš trebati i potrošiti vrijeme, u slučaju studenata to zna biti dosta češće nego s recimo obiteljima", poručio mu je drugi muškarac.

Još neki ne bi investirali u stanove: "Eto, meni je to užasno dugo. Da imam te novce na računu, ne bih ih nikada investirao u stan, doduše, s druge strane, banka će ti za stan dati 200.000 eura kredita, a neće za pokretanje posla pa ako na to gledaš kao korištenje kreditne linije, ima smisla."

Iznajmljivači imaju dobre taktike

Javili su joj se i vlasnici nekretnina na moru: "Ljudi ne znaju iznajmljivati, tko im je kriv. Ja za svoj studio na Bookingu tražim 100 do 110 eura pa dobijem 85 eura nakon provizije. Jednosoban apartman iznajmljujem za 140-150 eura. Tko traži malo, malo će i zaraditi, a moj apartman je onako u random turističkom mjestu. Ništa posebno, niti je prvi red do mora. Ljudi teško zarađuju, a rasprodaju apartman do drugog mjeseca. Ako si rasprodan, a sezona nije ni počela, matematika ti je loša. Kad sam prazan pokupim više love od onih koji zakasne s organizacijom godišnjeg. Gosta ne čekam, imam ključeve u onim kutijicama. Iznajmljivao sam apartmane cijelu sezonu da uopće nisam bio u Hrvatskoj i sve je (da pokucam o drvo) prošlo u redu. Ove sezone sam odlučio jos nabaviti i backup internet (preko sim-a) tako da gost ima i to na raspolaganju. Treba znati zaraditi na apartmanima, nije to kupiš i imaš novaca."

"5000 eura mi je apartman s tri ležaja godišnje, minus režije, ako iznajmljuješ baušteli preko zime, možeš još toliko zaraditi", rekao joj je drugi iznajmljivač.

Neki su pravi sretnici: "Ja valjda imam sreće s tim apartmanima jer putujem cijeli život i znam što želim, znam što se nudi, znam što mi se svidjelo i nije, ali i znam koliko što vani košta. Samim time znam kako se gost želi osjećati i znam koliko to naplatiti. Što se profita tiče, naravno, uz najbolje rezultate (ako iznajmljuje oba) otplatit će ih u 20 godina. S jednim neće zaraditi ni blizu tome - eventualno 30 godina povrat onda. To gledam po svojim nekakvim rezultatima. U 20 godina ima dva stana ako ih oba iznajmljuje i to pod pretpostavkom da se klima ne promijeni drastično u tih 20-30 godina. Ja osobno ne bih ulazio u to jer mi je muka razmišljati da sam još 20 godina zakucan s nekim dugom/kreditom i da moram rintati svaki dan, ako uopće doživim to."