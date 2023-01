Ne žive svi Hrvati mizerno s nehumano malim plaćama. Iako se pretpostavlja da većina u Hrvatskoj jedva preživljava jer se u ovoj inflaciji plaće nisu uopće dizale, ostali nemaju pravo kukati jer imaju sasvim solidne plaće za pristojan život.

Tko je 'fulao' industriju, a tko nije, otkrili su Hrvati na Redditu. Jednog srednjoškolca je zanimalo kakve su inače plaće u raznim industrijama pa je na Redditu napisao: "Kolike su vaše plaće, što radite i koliko dugo? Ja sam u srednjoj, ne želim biti bezobrazan samo me zanimaju plaće i slično jer opće ne znam koliko ljudi zarađuju."

Konobari u Zagrebu rade za 950 eura

Jedan student iz Istre je napisao koliko on zarađuje: "Radim na blagajni u poznatoj riječkoj trgovini hrane uz studiranje. Plaća bude između 650 i 1000 eura, ovisno koliko dana stignem raditi u mjesecu zbog faksa."

"Radim u jednom pubu koji je i fast food i pivovara. Radim sve od pranja prozora do nošenja bačvi, nabave robe, čišćenja svega, pečenja i kuhanja. Trenutno sam tu malo više od godine dana, ali psihoteror, konstantne gluposti i tlačenje će me otjerati u prijevremeni grob ako prije ne odem. S obzirom na to da sam u klasičnom "mbpr" (minimalac, bonusi, prijevoz i ruke), dobijem 7000 kn ako je velika glava raspoložena, ali varira od 6 do 7, računaj 950 eura", napisao je drugi muškarac.

Javio se i jedan recepcionar: "Radim kao noćni recepcionar, za sada je plaća 8000 kn, koja će se nakon prvog mjeseca dignuti na 9000 plus prijevoz 450 kn. Radim mjesec dana i ne mogu se žaliti."

"Konobarim u Zagrebu, radim ovaj posao 8 godina, ali sam bila u različitim firmama. Radim 5 dana tjedno i zarađujem oko 950 eura mjesečno plus napojnice", rekla je jedna konobarica iz Zagreba.

Neki su pričali koliko se zarađuje na zimskim sezonama: "Radim zimsku sezonu na skijalištu i plaća mi je 1700 eura plus bakša. Prošli mjesec je bila oko 2200 eura, a imaš smještaj i hranu pokrivene."

Poslovi u inozemstvu

Priča o radu u tvornici čaja je mnoge zainteresirala: "Radim u Njemačkoj u tvornici čaja, u proizvodnji, već skoro 3 godine. Prosječna plaća je 2650 eura."

"Koliko ti ostane nakon što platiš stan i režije", zanimalo je jednog korisnika. "Oko 2000 eura. S obzirom na to da nisam štedljiv i nekad baš trošim na gluposti, ostane mi oko 500 eura, iako bi, da baš pazim i kupujem najjeftinije stvari, vjerojatno ostajalo više, ali ono, novac je da se troši", odgovorio mu je.

Ostale je zanimalo kako dobiti takav posao: "Kako naći takav posao, koje se predispozicije traže?" A muškarac mu je odgovorio: "Nikakve, jednostavno su trebali radnike, ja sam u to vrijeme radio za zeitarbeit firmu, ovi me poslali kod njih, nakon 9 mjeseci dobio ugovor na godinu dana, a nakon toga za stalno i to je to." Kada je to čuo, požalio mu se i jedan bolničar iz Hrvatske: "Daj mene zaposli, radim kao konj u bolnici za 2100 eura."

"Živim u Kanadi, Engineering Director, vodim department Automation and Controls za jednu veliku kompaniju koja pravi kruh. Godišnja plaća je oko 14.500 dolara mjesečno (bruto). Imam 35 godina, uzelo mi je jedno 10 godina da dođem do ovog nivoa", rekao je svoju plaću u Kanadi jedan muškarac.

Jedan Hrvat je rekao koliko zarađuje za kanadsku firmu: "Radim kao Business Development Lead za 3300 eura neto. Radim za kanadsku firmu remote, a živim u Barceloni."

Plaće u IT-u

Mnogi su ispričali koliko zarađuju u IT-u: "Magistar sam računarstva, radio sam u IT-u u poznatoj državnoj firmi za 1150 eura neto, ali sam dao otkaz i pokrenuo svoj paušalni obrt za videoprodukciju koji mi je bio hobi oko 3 godine. Sada imam čistu mjesečnu zaradu oko 2500 eura."

"Radim već 15 godina, trenutno sam tehnološki konzultant u jednoj IT firmi, radim remote iz Zagreba i plaća mi je 20.000 kn neto. Posla imam oko 3-4 sata dnevno i rasporedim si kako hoću. Ljudi s kojima radim su većinom Amerikanci ili Japanci pa me nitko ne očekuje na sastancima zbog razlike u vremenu. Većinom pišem mailove, dokumentacije, tehnološka rješenja i podržavam arhitekte ako im nešto treba", napisao je drugi muškarac.

Strojari i geodeti

Javili su se i muškarci koji rade u strojarstvu: "Inženjer sam strojarstva s licencom. Na terenu u Hrvatskoj zaradim oko 3 do 4000 eura." Kada je to drugi čuo, odmah ga je pitao: "Koliko godina je trebalo za doći do navedenog", a on mu je odgovorio: "26 godina rada po terenima Europske unije i nešto u Africi. Može se slično i s manje iskustva, ali treba barem 10 godina. Ima novca, ali treba biti na pravom mjestu, malo sreće i volja za rad na terenu. Meni se poklopilo."

"Radim u maloj firmi, vodim društvene mreže i održavam webshop. Plaća mi je oko 1000 eura, a radno vrijeme od 8 do 16 sata, vikendi su slobodni, regres je 200 eura, božićnica je 350 eura, a uskrsnica 50 eura. Godišnjeg imam 25 dana plus benefit povremenog rada od kuće. Radim u firmi 10 godina i super je ekipa", napisao je još jedan sretnik s dobrom plaćom.

Javio se i jedan geodet: "Plaća mi je 7000 kuna, geodet sam i radim 3 mjeseca. Plaća će samo rasti dalje. Jesam li zadovoljan? Pa jesam, za prvu plaću mi je dosta. Živim sa starcima pa mi ni ne treba više. Skupit će se." Druga osoba ga je pitala: "U Zagrebu ili? Također sam geodet Al i nakon 1 godine rada imam puno manju plaću." Geodet mu je odgovorio: "Radim u Rijeci. Za Zagreb sam čuo od dosta ljudi da geodeti imaju dosta loše plaće. Početna plaća inženjerima je 5000-6000 kuna, a kasnije im je 7000 maksimum. Ako si ovlaštenik onda je to drugo."

Ostala zanimanja i plaće

"Radim u školi. Puna norma s dvosmjenskim radom je oko 950 eura. Radim već tri godine. Za strani jezik je puna norma 21 sat rada u nastavi, a u praksi možeš raditi npr. prva dva sata pa pauza pa 4. i 5., pauza pa 7. Radim 40 km od prebivališta, putni su mi plaćeni samo po staroj cesti, vrijeme do posla i nazad nije. S time da trenutno nisam na punoj normi", rekao je jedan profesor.

Javio se i jedan muškarac koji je radio razne poslove: "Radim skidanje grafita, poliranje kamenih podova, podizanje industrijskih šatora za 6500 kn i imam slobodne vikende i blagdane. Iznajmljujem jedan stan na moru pa dobijem još 1700 kn da pokrijem svoj najam u Zagrebu. Radim oko 4 mjeseca. Prije toga sam bio u jednoj hrvatskoj trgovini kućanskih uređaja za 5200 kuna, prije toga u najpoznatijoj samoposluzi u Hrvatskoj za 5500, a prije tog sam u Dublinu radio na recepciji za 1800 eura. Prije Dublina sam radio u hotelu u Hrvatskoj, isto na recepciji za 6500 kn."