Jedan Hrvat je odlučio potražiti savjet ostalih korisnika Reddita zbog novonastale situacije u Hrvatskoj i teškog života u državi.

Objasnio je korisnicima u kakvoj je on situaciji i pitao ih kako oni žive: "Kako živjeti u Hrvatskoj s ovim cijenama? Znam da vam je svima pun kufer čitanja iste stvari 30 puta, ali ja ne znam ima li smisla živjeti u Hrvatskoj sad kad smo uveli euro. Plaća mi je ostala ista (1000 eura), a sve je otišlo gore. Ne mogu uštedjeti ništa, a usporedbe naše kupovne moći s drugim razvijenijim državama su strahovite i baš mi je žao ovo reći, ali mislim da ću uskoro tražiti posao vani. Imate li vi sličan plan?"

Hrvati ne mogu spavati zbog eura

Mnogi pate od anskioznosti zbog eura pa su napisali i da zbog toga razmišljaju o odlasku: "Mislim da je moguće da slijedi val iseljavanja jer plaće neće pratiti ova poskupljenja i baš mi to nabija anksioznost. Realno je da ću morati odseliti, a ne da mi se to."

"Je, i ja ću morati. Pojma nemam kako, kao rezultat toga ne spavam, a 3 ujutro je", dodao je drugi Hrvat.

Razgovor im se kasnije nastavio: "To i je najgore, što mi se sad s 32 godine više ne seli nigdje, ali činjenica je da neće nijedan poslodavac sada doći i reći: 'evo vam svima 50% veće plaće da normalno živite.' Ne znam na koju foru su nam to uopće i obećavali."

"Samo što nismo goli i prestrašeni, ali bit će i to", dodao je jedan.

Ne mogu ništa uštedjeti

Mnogi su priznali da ne mogu uštedjeti: "Nisam uštedio ni kad sam imao, a ne sad kad nemam, ali da je u ku... sve, slažem se. Ako imaš kakvu opciju, bježi odmah ujutro."

"Točno to. Kako ću štedjeti kad nemam što uštedjeti. Doslovce nemam ni za najam stana negdje u EU-u kad bih vani tražila posao. Možda je to bio plan, zeznuti nas koliko se god može da na kraju nemaš nijednu opciju", napisao je drugi.

Jedan je imao posebno emotivan komentar: "Priznao sam si da sam sirotinja i da ne mogu imati snove o boljem životu. Sad ću živjeti ovdje jer zbog raznih razloga ne mogu otići izvan države, ali ću raditi na tome da moja djeca čim odrastu, odu iz ove tzv. domovine."

Stiže val iseljavanja

Neki su rekli koliko je bolje u Švedskoj: "Kad mi je kolega rekao da mu je frend odselio u Švedsku, gdje se zaposlio kao medicinski tehničar i dobio plaću od 3000 eura i stan te da mu je agencija preko koje je išao, organizirala cijelu selidbu i da su mu djeca odmah dobila vrtić, bilo mi je jasno da ova država nema nikakvog smisla. I onda nas pitaju zašto nemamo obitelj?"

"Prosvjed i bojkotiranje, ali ne, izlazi se samo kad je... Vatreni dolaze", poručio je jedan.

Mnogi stari savjetuju iseljavanje: "Mislim da mi je u zadnjih godinu i nešto valjda 40-50 ljudi koji su u godinama i s obitelji, reklo da da su mojih godina, da ne bi uopće razmišljali nego odmah sutra otišli izvan zemlje. Meni je u planu otići, već sam proveo dvije godine vani, ovo ovdje fakat nema smisla za mladu osobu."

"Idite van, tko može. Ovo nema smisla", poručila je jedna osoba.

Mjere za skroman život

Jedan muškarac mu je rekao koje on metode koristi za uštedu: "Dakle, kako su cijene počele divljati, nastojim si ukidati neke "luksuze". Otepao sam teretanu, vježbam doma, trčim vani. Kave i pićenca sam dosta smanjio jer realno, nije mi neophodno. Alkohol sam skoro izbacio i to sam svakako htio, tako da je dobro došao poticaj. Robu kupujem na akciji i isključivo po potrebi, nisam uzeo ni nove zimske čizme, ni jaknu već koju godinu. Znam ljude koji svaku godinu obnove garderobu, ja to smatram luksuzom. Ne hodam u dronjcima, ali nemam imperativ da moram nešto novo stalno imati. Mobitel nemam namjeru mijenjati dok ovaj ne rikne. Spotify ništa, samo ako nude neke free triale. Što se tiče hrane i osnovnih potrepština, nastojim kupiti artikle na akciji, sezonske artikle i što manje naručivati, uglavnom si kuham ručak za posao. Super je što sam naučio kuhati, jedino što imam manje vremena. Također, neke artikle kupim u Lidlu, neke u Kauflandu, Sparu, itd. Ukratko, uspijem nešto uštedjeti, zdravije živim, ali komocija je definitivno smanjena. Dokad će moći tako, ne znam, ali ako dođe do toga da doslovno moram paziti na svaki cent uz sasvim pristojnu plaću, prelomit ću i pokušati naći vani nešto. Ova poskupljenja su velikim dijelom bezobrazluk i na nama je da biramo hoćemo li trpjeti ili ne. Sretno nam svima!"

"Još se sićan onih riči što mi uvik priča čača, nemoj sine nikud ići, tvoj je kamen, maslina i drača. Nek' te 'rani kora kruva, kapja vina, zrno soli, nek' ti kušin bude stina, al' Hrvatsku sine voli", našalio se jedan muškarac s citatom iz dalmatinske pjesme koja je prigodna za današnju situaciju u državi. Na taj citat mu je jedan Splićanin odgovorio: "Mi u Splitu odgovorimo na ovu pismu: 'Nek' tebi kušin bude stina."

Još jedna osoba je dala svoj savjet: "Nema od kukanja ništa, ili odite van raditi ili ovdje nađite bolji posao ili zadržite stari i vidite ima li nekih dodatnih poslova pa radite dva posla, na Zapadu je to sasvim normalno. Moja plaća je oko 800 eura i radim još jedan posao i sada sam na 1400 eura. Da, znam, žalosno je da ni s dva posla ovdje nemam kao netko s jednim u Sloveniji, ali što se može, zadovoljniji sam i s dva posla i 1400 eura nego da sažalijevam samog sebe. Pazim malo više na potrošnju, ne kupujem gluposti, srećom, otplatio sam sve kredite koje sam imao i sada ne mogu reći da sam u nekoj teškoj banani, iako sam svjestan da su nam država i društvo u cjelini u banani."