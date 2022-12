Zbog zabrinutosti kako će potrošiti svoj mjesečni višak koji ima u većem iznosu, obratio se korisnicima Reddita i napisao: "Što s viškom plaće? Trenutno imam dosta velika primanja koja bi trebala ostati takva duže vrijeme. Shvatio sam da trošim na gluposti i da ne mogu funkcionirati tako da ostavljam sa strane i štedim. Mislim da je jedino rješenje da sam na neki način primoran plaćati kredit od kojeg bi novce investirao u nešto. Mjesečni višak koji sam spreman uložiti iznosi oko 15-25 tisuća kuna. Nekretnine i dnevno iznajmljivanje mi je prvi izbor zbog sina koji uz fakultet ima vremena i odgovornosti za brigu i vođenje, ali zbog jako visokih cijena i konstantnih rasprava o stabilnosti cijena, izgubio sam hrabrost za tu opciju. Koje još opcije postoje po vama, što bi vi napravili na mom mjestu i koji savjet mi možete dati? Hvala!"

Hrvati mu predložili da njima pokloni svoj višak

Javili su mu se Hrvati koji su mu predložili da njima pokloni višak: "Razmišljaš li o humanitarnim ulaganjima? Evo ja ti pošaljem svoj IBAN, da vidimo ide li ti to."

"Ja ću ti pričuvati novčeke bez da ti naplatnim vođenje računa, ne sekiraj se", poručio mu je drugi.

Dobio je i bračnu ponudu od jedne žene: "Oženi me."

"Daj meni, ja ću to dati u dobrotvorne svrhe", dodao je još jedan muškarac.

I drugi ne znaju što će s viškom novca

Bilo je još nekih koji puno zarađuju, a ne troše razmjerno: "Razmišljao sam gdje bih mogao uložiti dio novca, ali ništa pametno mi nije palo na pamet. U nekretnine mi se ne ulazi. Iz crypta sam zbrisao na vrijeme i nemam namjeru vraćati se. Štednja u banci je ku... od ovce jer je kamata kriminalno minimalna. Za sada samo gomilam novac na tekućem."

"Otkad sam postao programer jednostavno sam sav novac počeo ulagati u narkotike, konzumiram ih na dnevnoj razini", rekao je drugi.

Mnogima je to nezamislivo

Iako se primijetilo da su se javili na društvenoj mreži u većem broju ljudi koji dobro zarađuju, bilo je i onih kojima je to nezamislivo: "Neću ti ja ništa reći, svatko zna najbolje za sebe, ali hajde da vidim i tako nešto u Hrvatskoj. Vjerojatno su nekretnine u pitanju. Većini će biti nepojmljivo uopće zamisliti kako je to imati mogućnosti uštedjeti oko tri do pet plaća mjesečno. Već vidim 'imam toliko, čemu štednja, već sam bogat'. Nevjerojatna sloboda, respect i baš mi je drago da ima i toga."

"Ne možeš ostavljati sa strane i štedjeti pa najbolje lupiti kredu onda. Svatko radi što želi, bez uvrede, ali ovo mi je prvi put da čujem nekog s ovakvom izjavom. Ne znam koliko godina imaš, ali očito ti je vrijeme naučiti se samokontroli i disciplini", poručio mu je drugi.

Dali su mu savjete

Mnogi su mu savjetovali što da napravi: "Ja bih u investicijsko zlato ili nekretnine, iako bih u nekretnine manje jer u srednjem roku, bit će korekcija. Kako god, sve vrste imovine imaju fluktuaciju, no ako ti ne treba na duži period, siguran si."

"U nekretninu, što drugo. Stambeni kredit kojeg ćeš s obzirom na ovako visoka primanja moći otplatiti u roku 5 godina. Nakon toga, to je to, doživotni najam", poručio mu je jedan muškarac, a on je odgovorio: "Ovo je jedan od najboljih planova koji sigurno kroz nekoliko godina želim ostvariti, ali nikako da skupim hrabrosti zbog visoke mogućnosti korekcije cijena u Zagrebu."

Jedan kuhar mu je rekao što je on napravio: "Predlažem nekretnine, ali ne gotove stanove po većim gradovima, nego bih ti iz iskustva predložio otoke kao što su Hvar, Brač i Rab. Ljudi prodaju parcele ispod vrijednosti, uzmeš veliku parcelu, sagradiš kuću u koju možeš namjestiti bar 7-8 apartmana koje bi ljeti samo iznajmljivao i vraćaš pare kroz šest do 10 godina, ovisi o cijenama građevine koje su skočile zadnjih godinu dana. Ja sam s Hvara i točno to sam napravio. Radio sam godinama kao kuhar u inozemstvu, uštedio neke malo veće novce, digao kredit za ostalo, plus što od EU fondova možeš povući novce, izgradio hotelčić s osam apartmana i restoranom u prizemlju. Za nepunih šest godina sam isplatio kredit i sad uzimam čistih 150-200 tisuća eura godišnje, a imao sam ponudu da prodam objekt za tri milijuna eura, dok mene on nije koštao ni 700.000 eura za izgradnju."

"Ja sam ostavljao oko 30.000 kuna mjesečno i nakon par godina kupio stan u gotovini koji je sad iznajmljen i vrijedi duplo više nego prije pet godina, s obzirom na rast cijena nekretnina. Tako da to je dosta dobra opcija", rekao mu je još jedan investitor.