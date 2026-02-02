Rizici koji nisu zanemarivi: Simulacija pokazuje što se događa tijekom posta od 36 sati

Kada je riječ o mršavljenju, sve se više ljudi okreće ekstremnim metodama, bilo da se radi o lijekovima poput Ozempica i Mounjara ili opasnim dijetama s interneta.

Iako mnogi od tih ljudi vjerojatno već imaju zdravu tjelesnu težinu, post se nameće kao jedno od rješenja. Nekada prvenstveno povezan s vjerskim običajima, danas je post putem društvenih mreža postao tehnika kojom se tijelu pruža produženi odmor od hrane. Neki prakticiraju jedan obrok dnevno, drugi konzumiraju samo vodu, no mnogi teže postu od 36 sati prije nego što konačno prekinu gladovanje.

Ključni procesi u tijelu: Ketoza i autofagija

Znanstvene studije imaju podijeljena mišljenja o potencijalnim koristima posta koji traje dan i pol. Međutim, dva su procesa ključna za postizanje "potpunog tjelesnog resetiranja" i sagorijevanja masti: ketoza i autofagija. Do ketoze dolazi kada tijelo, umjesto ugljikohidrata, kao izvor energije počne koristiti pohranjene masne zalihe.

Drugi važan proces je autofagija, prirodni mehanizam regeneracije koji se odvija na staničnoj razini. Jednostavno rečeno, naše stanice s vremenom nakupljaju "otpad" sastavljen od starih i oštećenih dijelova. Ako se nakupi previše tog staničnog otpada, stanice ne mogu funkcionirati optimalno. Autofagija pomaže popraviti i obnoviti stanice, a potiče se upravo u stanjima kada je tijelo lišeno hranjivih tvari, zbog čega post može biti učinkovit način za njezino pokretanje.

Vremenska crta promjena tijekom posta

YouTube kanal 'The Limitless Emperor' podijelio je video koji objašnjava promjene u tijelu nakon 36 sati bez hrane, uz napomenu da se prije bilo kakvih radikalnih promjena u prehrani uvijek treba posavjetovati s liječnikom.

Prema simulaciji, već nakon četiri sata tijelo počinje sagorijevati pohranjenu glukozu za energiju, dok nakon osam sati razina šećera u krvi počinje padati. Nakon 12 sati, tijelo ulazi u fazu sagorijevanja masti jer su razine inzulina posebno niske. U 16. satu tijelo je u načinu detoksikacije i započinje proces autofagije.

Navodi se da se stanični popravak ubrzava nakon puna 24 sata posta, dok razina hormona rasta naglo skače, što pomaže u oporavku mišića. Ako uspijete izdržati punih 36 sati, vaše bi tijelo moglo dosegnuti vrhunac autofagije, čime se postiže potpuno tjelesno resetiranje.

Upozorenja i potencijalni rizici nisu zanemarivi

Naravno, post sa sobom nosi i brojne zdravstvene rizike, osobito ako ga prakticiraju osobe bez prethodnog iskustva ili s malim zalihama tjelesne masti. Iako može smanjiti upale i poboljšati zdravlje srca, stručnjaci upozoravaju na rizike, posebno za one koji već imaju narušen odnos s hranom.

Osobe s dijabetesom tipa jedan ili niskim krvnim tlakom trebale bi izbjegavati post, kao i trudnice te osobe koje uzimaju protuupalne lijekove. S obzirom na to da se doručak dugo smatrao najvažnijim obrokom u danu, ako ste uvjereni da želite započeti s postom, ključno je prvo razgovarati s nutricionistom ili liječnikom kako biste to učinili na siguran način. Produženi post uvijek bi trebao biti pod liječničkim nadzorom, piše LADbible.

Povrh svega, istraživači iz Kine su 2024. godine objavili studiju koja sugerira da ograničavanje vremenskih okvira za jelo može udvostručiti rizik od smrti uzrokovane bolestima srca i krvožilnog sustava, što dovodi u pitanje dugoročnu isplativost takve prakse. Ako se osjećate gladno i umorno, vjerojatno nije vrijedno truda i trebali biste jednostavno pojesti ono za čime žudite.

