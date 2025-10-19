Terapeutkinja otkriva: Ovo je pravi razlog zašto djeca odbijaju isprobati novu hranu

Za mnoge obitelji, vrijeme obroka može biti izvor stresa – i za djecu i za njihove roditelje ili skrbnike. Dok neka djeca jednostavno teže prihvaćaju nove okuse i teksture, druga odbijaju uopće izaći iz svoje zone komfora.

Prema podacima britanskog NHS-a, sasvim je normalno da djeca, osobito mala, odbijaju jesti ili čak probati novu hranu. Iako to kod roditelja često izaziva zabrinutost, stručnjaci poručuju da – ako je dijete aktivno, napreduje u težini i izgleda zdravo – onda vjerojatno jede dovoljno, piše Express.

@unpicky.kids I was the “picky eater.” My parents made me try new foods— but if I didn’t like it after a couple bites, they figured that was that. I thought not liking something after 2 tries meant I never would. And once I pushed it away a few times, it disappeared from my plate for good. But when I became a pediatric OTA, I learned: 🧠 Tastes change. But only if the food sticks around. 👉 It can take 20+ exposures for a child to feel safe enough to even try a new food. So when your kid pushes it away—or ignores it completely? Sometimes it’s just unfamiliarity. 🍇 Let the food live on the plate. 🍇 No pressure. No drama. Because the goal isn’t “get them to like it.” It’s: help them feel safe with it first. ⸻ If meals feel really hard and you think something deeper might be going on—like ARFID, sensory needs, or trauma around food—comment SUPPORT and I’ll send you some next steps. If you’re just feeling stuck and want mealtimes to feel easier and calmer… Comment EASY and I’ll DM you the 5 things I stopped doing that helped most. ♬ Figure It Out - Blu DeTiger

Metoda hranjenja za izbirljivu djecu

Najvažnije je osigurati da dijete jede barem po jednu namirnicu iz svake osnovne skupine hrane: voće i povrće, škrobne ugljikohidrate, mliječne proizvode (ili njihove zamjene) te izvor proteina.

Kako bi dodatno pomogla roditeljima i skrbnicima, asistentica radne terapije s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, objavila je video na TikToku s ključnim savjetom: tijekom svakog obroka na tanjuru treba biti i neka nova namirnica, ali bez pritiska.

"Ovo je pravi razlog zašto vaše dijete odbija novu hranu", napisala je uz video, u kojem pokazuje korake koje koristi za postepeno uvođenje novih namirnica djeci koja su jako izbirljiva.

U opisu videa podijelila je vlastito iskustvo: "I ja sam bila izbirljiva. Roditelji su me tjerali da probam novu hranu, ali ako mi se nije svidjela nakon par zalogaja – više je nikad nisu nudili."

"Mislila sam da ako mi nešto ne paše nakon dvije šanse, to znači da to nikad neću voljeti. I čim bih nešto nekoliko puta odbacila s tanjura – zauvijek bi nestalo s mog jelovnika", dodala je.

Učinkovit pristup djeci i hrani koju nisu jeli

No, tek kad je počela raditi kao asistentica radne terapije s djecom, shvatila je da to nije najbolji pristup.

"Okusi se s vremenom mijenjaju, ali samo ako određena hrana ostane dostupna", objasnila je i otkrila da je nekim mališanima potrebno i više od 20 puta da se uopće počnu osjećati dovoljno sigurno da probaju novu hranu. Zbog toga je, naglašava, važno da roditelji imaju strpljenja pri uvođenju novih namirnica i da znaju kako odbijanje ne znači automatski da dijete nešto ne voli. "Dakle, kad vaše dijete nešto gurne sa strane – ili se pravi da to ne vidi – ponekad je to samo zato što mu je nepoznato", pojasnila je.

U videu je pokazala primjer s grožđem, koje je svom djetetu stavljala na tanjur 11 dana zaredom. Trebalo je nekoliko dana da ga dijete uopće primijeti, a kad ga je prvi put probalo – ispljunulo ga je. No, nakon nekoliko dana pojelo ga je i zavoljelo.

Savjetuje da nova hrana bude prisutna na tanjuru, ali bez posebne pažnje i dramatiziranja kako se ne bi stvarao pritisak. "Cilj nije da im se to odmah svidi. Cilj je da se uz tu hranu osjećaju sigurno", poručila je.

Ako, međutim, imate osjećaj da vaše dijete ima veći problem s hranom – na primjer, da odbija gotovo sve, neovisno o izloženosti – to može biti znak dubljeg problema, poput ARFID-a (izbjegavajući poremećaj unosa hrane), osjetilnih poteškoća ili trauma povezanih s hranom. U takvim slučajevima, preporučuje se konzultacija s pedijatrom ili drugim stručnjacima za dječji razvoj i prehranu.

