Šesto čulo ili bujna mašta? Djeca nas jezivim izjavama ponekad ostave bez teksta

Tri su sata ujutro. Oči vam se naglo otvore dok vas iz sna trgne četverogodišnjak koji stoji pored vašeg kreveta, tih poput duha u pidžami, s pozadinskim osvjetljenjem hodnika.

"Stari čovjek u mom ormaru pita može li se doći igrati", prošapće. Sjajno. Potpuno normalno. Nema razloga za paniku, zar ne?

Ako je neko dijete u vašoj blizini ikada izgovorilo nešto što vas je natjeralo da preispitate stvarnost, niste jedini. Djeca posjeduju nevjerojatan talent za izgovaranje rečenica na kojima bi im pozavidio i najbolji scenarist horor filmova. Imaju li djeca doista pojačanu percepciju za paranormalne pojave, frekvenciju koju su odrasli izgubili? Ili postoji puno prizemnije objašnjenje? Stručnjaci za dječji razvoj i paranormalno ponudili su svoje viđenje onoga što se zapravo događa iza ovih nadnaravnih iskustava.

Roditelji dijele svoje najjezivije priče

Donosimo iskustva ljudi koji su od svoje djece čuli stvari koje su zvučale manje kao mašta, a više kao... pa, prosudite sami!

'Tko je ona žena?'

"Moja dvogodišnja kći probudila se plačući usred noći, što je za nju rijetkost, pa sam otišla da je smirim. Kad se napokon smirila, u potpunom mraku sobe, vrlo ozbiljno je upitala: 'Mama, tko je ona žena?' Pitala sam je koja žena, a ona je odgovorila: 'Ona pojava koja je ponekad u mojoj sobi.' Nakon toga smo joj nabavili noćno svjetlo i više je nikad nije spomenula!" — Sarah M.

Ne idi u kuhinju

"Jedne noći, moj sin je doživio nešto od čega se i danas naježim. Bilo je oko 3 ujutro kad me protresao i šapnuo da mu je žena u hodniku rekla da ne ide u kuhinju. Živimo u prizemnici, pa me to duboko zabrinulo. Rekao mi je da je imala mokru kosu i haljinu s tamnim mrljama te da je neprestano upirala prstom prema vratima kuhinje. Kad sam izašla u hodnik, sve je bilo tiho i prazno, ali on me tako čvrsto stiskao za ruku da su mi ostali crveni tragovi od njegovih noktiju. Sljedećeg jutra, kad je ponovio priču, ispričao ju je s potpuno istim detaljima. Kao terapeut, razumijem da dječja percepcija često miješa maštu i stvarnost, ali ovo je bilo toliko specifično i dosljedno za njegovu dob da se činilo kao da je svjedočio nečemu stvarnom." — Kaila H.

'Baka kaže da ne moraš biti tužna'

"Kao duhovna savjetnica, čula sam mnoge priče o djeci koja govore o bakama i djedovima koji su preminuli prije njihova rođenja, kao da ih već poznaju. Takva nadnaravna iskustva zapravo su češća nego što mislite, posebno kod mališana mlađih od 6 godina. Kći jedne klijentice jednom je rekla da njezina baka sjedi na terasi i 'sluša ptice', što je njezina majka obožavala raditi. Dijete druge klijentice reklo je: 'Baka kaže da ne moraš biti tužna.' Klijentica nikome nije rekla da se bori s teškim razdobljem, ali ubrzo nakon toga stvari su se zaista popravile." — Janet R. O.

Foto: Shutterstock

'Žena u plavom mi je rekla...'

"Dok sam noćila kod prijateljice, imala sam najnemirnije snove o ženi u plavoj haljini koja me neprestano vukla kroz nešto što je izgledalo kao beskonačan tobogan. Jedva sam spavala i probudila sam se potresena. Sljedećeg jutra, prijateljičina kći me pitala kako sam spavala i dodala: 'Ona u plavom mi je rekla da je sinoć bila u tvojim snovima.' Kasnije sam saznala da je gostinjska soba u kojoj sam spavala upravo mjesto gdje djevojčica često viđa tu istu ženu." — Val B.

Paranormalna percepcija: Zašto djeca vide ono što mi ne vidimo?

Dakle, zašto se ovo događa? Iz razvojne perspektive, mozak male djece jednostavno drugačije funkcionira. "Od rođenja, bebe su programirane da svugdje uočavaju lica i uzorke — u oblicima na zavjesama, sjenama na zidu, plišanim igračkama — jer tako uče o ljudima i povezanosti", objašnjava Cam Caswell, psihologinja za adolescente. Kad vaše dijete maše praznom prostoru, ono zapravo vježba socijalne vještine sa sjenama, a ne komunicira s duhovima, piše Huff Post.

S druge strane, Amanda Lieber, medij i intuitivna duhovna savjetnica, nudi drugačije viđenje. Ona kaže da djeca puno češće borave u receptivnom ili otvorenom stanju, a to "stanje protoka" opisuje kao "carstvo duha". Budući da se djeca neprestano igraju, "praktički žive u tom receptivnom stanju, zbog čega je vjerojatnije da će doživjeti paranormalne fenomene."

Bilo da se radi o razvoju mozga ili duhovnoj otvorenosti, najjezivije izjave često se javljaju kod djece u dobi između 3 i 7 godina. "Njihov mozak još uvijek uči kako odvojiti ono što se događa u njihovim glavama od onoga što se događa u stvarnom svijetu, pa im se ono što zamisle ili sanjaju može činiti apsolutno stvarnim", kaže Caswell.

A što je s jezivim 'imaginarnim prijateljima'?

Više od polovice djece stvori imaginarne prijatelje u dobi između 3 i 8 godina. Neki od tih nevidljivih pratitelja mogu djelovati uznemirujuće stvarno. S razvojne perspektive, ti su prijatelji obično zdravi i djeluju kao besplatni terapeuti koji pomažu djeci vježbati razgovor, rješavanje problema i emocionalnu regulaciju. Mnogi stručnjaci za dječju psihologiju slažu se da su imaginarni prijatelji normalan i koristan dio odrastanja.

Foto: Shutterstock

Lieber, pak, nudi duhovnu interpretaciju, napominjući da bi takva iskustva mogla biti stvarni susreti s duhom. "Znak da je vaše dijete doživjelo legitiman duhovni susret je kada može podijeliti opipljive detalje", objašnjava ona — stvari poput imena duha, specifičnih detalja o njegovu izgledu ili "određene poruke koju vaše dijete nije moglo znati."

Kako reagirati kada vaše dijete kaže nešto jezivo?

Kada vaše dijete izgovori nešto što ledi krv u žilama, vaša reakcija je ključna. Djeca čitaju odrasle poput malih detektiva emocija. Ako pokažete strah ili odbacivanje, šaljete im signal da je tema zastrašujuća ili zabranjena.

Caswell savjetuje da ostanete smireni i znatiželjni. "Provjerite zajedno: 'Idemo vidjeti što si to vidio.' Pokažite što vi primjećujete — 'Čini se da je svjetlo napravilo tu sjenu' ili 'Taj zvuk je bio od grijanja.' Vaša smirena prisutnost pomaže im da se osjećaju sigurno i uči ih kako da razumiju stvari koje im se čine strašnima."

