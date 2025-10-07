Je li ovo poznati film? Nakon 35 godina saznale da su zamijenjene u bolnici: 'Duboko žalimo...'

Zamjena novorođenčadi u bolnici u južnoj Austriji riješena je gotovo 35 godina kasnije DNK testom.

Austrijska televizija ORF u ponedjeljak je objavila priču o dvjema ženama koje su se upoznale nedavno, a obje su rođene u listopadu 1990. u Grazu. Upoznale su i svoje biološke roditelje pošto su otkrile da su zamijenjene u rodilištu nakon rođenja.

Obje su bile nedonoščad zbog čega su nakon rođenja smještene u inkubatore, a ne u sobe sa svojim majkama, prenosi list Kronen Zeitung.

'Duboko žalimo...'

Bolnica je za dpa potvrdila informaciju o zamjeni.

"Duboko žalimo što se tada dogodila ovakva pogreška", rekla je ravnateljica bolnice.

Jedna od žena je prije više godina saznala da ne može biti biološko dijete para koji ju je odgojio pošto je donacijom krvi ustanovljeno da ima nekompatibilnu krvnu grupu sa svojim "roditeljima".

Tražili i tražili

Unatoč bolničkim istragama i javnom apelu upućenom 2016. druga obitelj nije pronađena.

Druga je žena istinu otkrila prije samo nekoliko tjedana.

Ona je za vrijeme trudnoće saznala svoju krvnu grupu te je sve povezala s neriješenim slučajem zamjene beba u bolnici u Grazu te je odlučila stupiti u kontakt s drugom ženom.

ORF je prenio da je DNK test, kojemu su se podvrgnule potvrdio njihove biološke veze.

Jedna je žena kazala kako se osjeća kao da ima sestru već 35 godina, a iskustvo je opisala pomalo jezivim, ali ipak lijepim.

Druga žena, koja je za zabunu saznala prije više godina njihov je susret opisala kao neopisivo dobar osjećaj.

POGLEDAJTE VIDEO: Noć užasa u Odesi: Rodilište i hitna pod udarom ruskih dronova, trudnice i bebe spašene u zadnji čas