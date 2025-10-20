Rođendanskom željom izazvala lavinu komentara: 'Imate puno pravo reći što želite'

Jedna korisnica Reddita pokrenula je raspravu nakon što je podijelila kako ima želju za rođendanskom proslavom bez djece, što je izazvalo lavinu komentara.

U svojoj objavi, koja je privukla veliku pažnju, objasnila je kako se dugogodišnja obiteljska tradicija s godinama pretvorila u iskustvo koje joj više ne pruža zadovoljstvo, piše Yahoo.

Foto: Shutterstock

Od ugodnih razgovora do dječje buke

Autorica objave objašnjava kako njezina obitelj ima tradiciju proslavljanja rođendana zajedničkim večerama u restoranu. Budući da u užoj obitelji ima osam odraslih članova, takva se okupljanja organiziraju otprilike svakih mjesec ili dva. Međutim, s godinama su se obiteljske večere znatno povećale. Njezina braća, sestre i rođaci dobili su djecu, koja su sada u dobi od nekoliko mjeseci do osam godina. Istaknula je kako je ona jedina u obitelji bez djece te da to ne planira mijenjati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Oduvijek sam cijenila te rođendanske večere kao sjajan način da se svi vidimo i ponovno povežemo. Otkako je u obitelji sve više djece dinamika tih večera drastično se promijenila. Ono što je nekad bilo prisjećanje na uspomene, sada se pretvorilo u stalne prekide, lovljenje djece koja trčkaraju po restoranu, nošenje s povremenim ispadima bijesa ili djecu koja cijelo vrijeme sjede s iPadima dok svi ostali pričaju o – djeci", napisala je.

Zatim je dodala kako razumije da roditeljstvo mijenja život, ali da se ona osjeća izolirano: "Razumijem da djeca zauvijek promijene život roditelja i poštujem taj stil života, ali smatram da je pomalo otuđujuće kada je razgovor o djeci jedina tema. Uz to, ja sam i najmlađa u obitelji sa znatnom razlikom u godinama pa sam se uvijek osjećala kao autsajder, a ovo sada samo dodatno produbljuje taj osjećaj."

Foto: Shutterstock

Proslava samo za odrasle

S obzirom na to da se njezin rođendan približava, autorica je odlučila predložiti nešto drukčije. Budući da joj velika okupljanja s djecom postaju previše stresna, došla je na ideju – zatražiti da njezina rođendanska večera, samo jednom godišnje, bude bez djece.

Objasnila je kako bi joj puno više značilo da može voditi odrasle razgovore i istinski se ponovno povezati s obitelji.

"Također sam pomislila da bi to mogao biti lijep odmor i za roditelje, da provedu vrijeme s obitelji bez stalne brige o djeci. Razumijem da bi neki od njih željeli da i njihova djeca budu prisutna, ali ako će cijelu večeru samo gledati u iPad, iskreno, ne vidim smisao", nastavila je.

Kako bi izbjegla nesporazume, naglasila je: "Nisam netko tko ima problem s djecom u javnosti ili misli da ona ne bi trebala biti ondje. Volim djecu – samo mi je ponekad teško povezati se s odraslima kada su djeca u blizini."

Objava privukla pažnju

Njezina objava privukla je stotine komentara, a većina korisnika pružila joj je podršku i ponudila korisne savjete.

Jedan korisnik predložio je da obitelji jasno i na vrijeme objasni svoju želju kako bi imali dovoljno vremena za organizaciju čuvanja djece ili da jave ako ne mogu doći: "Imate puno pravo reći 'bez djece', a oni imaju puno pravo reći 'hvala, ali ne hvala'".

Druga osoba ponudila je drugačije rješenje temeljeno na vlastitom iskustvu: "Moja je obitelj, nakon što su stigli klinci, počela organizirati rođendanske večere kod kuće umjesto u restoranu. Imamo više vremena za opuštanje, djeca imaju sigurno mjesto za igru, a naručivanje hrane može biti zabavno. Pokušajte predložiti proslavu kod kuće ako netko ima prostora i volje za organizaciju."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Školski kuhar otkrio u kojoj hrani učenici najviše uživaju: 'Evo kako ih malo zavaramo'