Patronažna sestra o dijeljenju kreveta s bebom: 'Izbjegavajte u ovim slučajevima'

Roditelji su često rastrzani oko pitanja trebaju li s bebom dijeliti krevet. Patronažna sestra Ruth Watts na svom Tik Toku dala je stručno mišljenje vezanu za tu osjetljivu temu.

Podaci NICE-a, UNICEF-a i Lullaby Trusta navode da će devet od deset roditelja dijeliti krevet s bebom u nekom trenutku. Njih 40 posto to rade nesigurno, a zdravstveni radnici i patronažne sestre trebaju ih podučiti kako da to naprave, a da bude sigurno za bebu.

"Ako se radi na dobar način, to je jedan od najsigurnijih načina za spavanje. No, postoje trenuci u kojima ne možete zajedno s bebom spavati zbog razloga kao što su vaše pušenje ili krevet nije čvrst, ravan i vodootporan", rekla je Ruth.

"Ako postoje rizici, najbolje je to ne činiti, stoga je sigurnost uvijek ključna", upozorila je.

Ruth je dodala da "nikad nije sigurno" zaspati na kauču s bebom. To je nešto što "dramatično" povećava rizik od gušenja.

Priznala je da je spavala s oboje svoje djece i vjeruje da je to "divan" način spavanja, sve dok je to učinjeno na siguran način. Prema Ruth, to je "idealno" za razvoj dječjeg mozga, a pomaže i kod privrženosti.

Kada ne dijeliti krevet s bebom?

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) nudi posebne savjete o temi dijeljenja kreveta s bebom, naglašavajući važnost sigurnog okruženja za spavanje za bebe, posebno tijekom kritičnih prvih šest mjeseci.

Roditeljima savjetuju da, iako je prirodno željeti maziti ili hraniti svoju bebu u krevetu, optimalno mjesto za spavanje je u njihovom krevetiću, na leđima, u istoj prostoriji u kojoj su i roditelji, piše Express.

Ipak, okolnosti ponekad mogu zahtijevati od roditelja da dijele krevet sa svojom bebom. U tom slučaju, ključno je da to učinite na siguran način. Izbjegavajte dijeljenje kreveta kada ste jako umorni ili ako beba pokazuje bilo kakve znakove vrućice ili bolesti.

Bebe koje su rođene prije punog termina u 37. tjednu ili one s niskom porođajnom težinom, ispod 2,5 kilograma, također su u većem riziku. Osim toga, iz NHS-a upozoravaju na znatno povećani rizik od sindroma iznenadne smrti dojenčadi (SIDS) povezanog sa spavanjem bebe na sofi ili fotelji.

