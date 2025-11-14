Majke često sebe stavljaju na posljednje mjesto: Evo gdje mogu napuniti baterije

Poput mnogih majki, Julie Voultepsis duboko je voljela svoju djecu, no istovremeno je tiho čeznula za prostorom u kojem može predahnuti. Kada ju je život napokon sustigao, shvatila je da su joj baterije potpuno prazne.

Julie je, kao i nebrojene druge žene, provela godine žonglirajući s brojnim obvezama: poslom, odgojem djece, brigom o kućanstvu, a sve to usred emocionalno iscrpljujućeg razvoda. "U danima kada bih se osjećala umorno i iscrpljeno, često sam se pitala tko brine o svim tim divnim majkama", prisjeća se. "Mi sebe stavljamo na zadnje mjesto, i to samo ako imamo vremena. Ali mi odgajamo sljedeću generaciju i ključno je da napunimo i vlastite baterije."

Potreba za predahom

Juliejina spoznaja došla je u jednom od onih trenutaka preopterećenosti, beskrajnih popisa obaveza i emocionalnog tereta samohranog roditeljstva, uz stalno očekivanje da mora ostati snažna. Iako je neizmjerno voljela svoju djecu, osjećala je sve jaču potrebu za trenutkom mira. "Sve počinje od tebe", kaže ona. "A to znači da se moraš pobrinuti i za sebe."

Ono što je započelo kao osobni čin preživljavanja ubrzo je preraslo u pokret. Julie je 2024. godine odlučila stvoriti upravo ono što nije mogla pronaći: utočište osmišljeno za žene poput nje, koje su žudjele za odmorom ne samo za tijelo, već i za um, piše HELLO.

"Moderne majke zaposlenije su nego ikad", objašnjava. "Istraživanja pokazuju da gotovo trećina majki milenijalki ima manje od 30 minuta za sebe svakoga dana. Postoji mnogo wellness retreata, ali rijetki uistinu razumiju jedinstvene pritiske s kojima se majke suočavaju."

Odmorište za iscrpljene mame

Ta klica ideje izrasla je u "Mumcation", iskustvo koje ženama omogućuje da pritisnu pauzu na buku svakodnevnog života. Julie je zamislila prostor gdje majke mogu jednostavno doći i prepustiti brigu drugima, gdje ih nitko neće pitati što je za večeru ili gdje je spakirana krema za sunčanje.

"Kada majke rezerviraju obiteljski odmor, odgovornost je i dalje na njima da sve bude savršeno", kaže ona. "Željela sam stvoriti nešto gdje ne moraju brinuti. Sve bi bilo organizirano za njih, jedino što trebaju je pojaviti se."

"Mumcation" je složenica nastala od engleskih riječi "mum" (mama) i "vacation" (odmor), a odnosi se na odmor koji majka uzima bez svoje djece i obitelji. Glavna svrha Mumcationa je pružiti majkama prijeko potreban predah od svakodnevnih zahtjeva majčinstva i obiteljskih obaveza kako bi se mogle opustiti, napuniti baterije i ponovno povezati sa sobom.

Julie je svoju ideju oživjela u suradnji s Club Medom, suradnjom koja je konceptu dala i strukturu i spokoj. Iskustvo spaja jogu, meditaciju i tiho promišljanje sa smijehom, povezivanjem i dobrom hranom. Cilj nije pobjeći zauvijek, već se prisjetiti tko ste kada se odmaknete od svakodnevice.

"All-inclusive odmarališta Club Meda daju ženama dopuštenje da se uistinu isključe", objašnjava Julie. "Ne moraju razmišljati o logistici ili planiranju. Mogu se usredotočiti na sebe, nešto što većina majki rijetko čini."

Ponovno otkrivanje sebe

U svojoj srži, Mumcation je više od pukog odmora. Riječ je o ponovnom otkrivanju vlastitog identiteta. "Kada postanete majka, velik dio vašeg osjećaja sebe veže se za druge", kaže Julie. "Vi ste majka, partnerica, zaposlenica, prijateljica, ali rijetko samo svoja. Mumcation služi ponovnom povezivanju s tom ženom."

Kako bi vodila tu transformaciju, Julie je angažirala životnu trenericu Tammi Kirkness, čija stručnost u području emocionalnog blagostanja i svrhe daje dubinu ovom utočištu. "Tammi pomaže gošćama da se ponovno povežu sa svojim vrijednostima i pronađu praktične alate za upravljanje stresom", kaže Julie. "Željeli smo da žene odu ne samo pomlađene, već i samopouzdane i inspirirane da sebe stave na prvo mjesto te da kući ponesu strategije za dugoročnu dobrobit."

Snaga zajedništva

Ono što Mumcation čini toliko moćnim nije samo mirno okruženje, već osjećaj solidarnosti. "Možete doći same ili s prijateljicama", kaže Julie. "Mnoge žene stižu iscrpljene i preopterećene, ali pronalaze utjehu u spoznaji da nisu same. Postoji nešto iscjeljujuće u dijeljenju priča sa ženama koje vas u potpunosti razumiju."

Smijeh, podijeljene suze i trenuci tišine postaju dio iskustva. "Gotovo trenutno se stvara osjećaj sestrinstva", dodaje Julie. "Ne radi se o luksuzu radi luksuza. Radi se o tome da se ženama omogući da se osjećaju viđeno, cijenjeno i zbrinuto."

Dok se Julie prisjeća putovanja koje ju je dovelo do ovoga, još uvijek je dirnuta ženama koje na retreat dolaze noseći istu iscrpljenost koju je i sama nekoć predobro poznavala. "Vidim sebe u njima", kaže. "Onu verziju mene koja je samo pokušavala držati sve konce u rukama. I želim da znaju da je u redu odmaknuti se, ne zato što ne volite svoju obitelj, već upravo zato što je volite."

