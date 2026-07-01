Istovremeno trudno 17 medicinskih sestara u rodilištu bolnice: 'Taj broj je samo rastao'

U hodnicima rodilišta bolnice Miami Valley u Daytonu, u američkoj saveznoj državi Ohio, događa se pravi mali demografski procvat. Ipak, ovoga puta nisu u pitanju pacijentice. Čak 17 medicinskih sestara i primalja s istog odjela istovremeno očekuje prinovu, što je novi, nevjerojatan rekord za ovu ustanovu i priča koja je zbog svoje topline i jedinstvenosti privukla golemo zanimanje javnosti.

Ova nesvakidašnja situacija pretvorila je radno mjesto u zajednicu budućih majki koje zajedno proživljavaju sve radosti i izazove trudnoće. Njihove se trudnoće nalaze u različitim fazama, od 12 do 35 tjedana, a termini poroda raspoređeni su od lipnja pa sve do prosinca ove godine. Dok neke od njih s nestrpljenjem očekuju svoje prvo dijete, druge su već iskusne majke koje će proširiti svoje obitelji.

At least 17 nurses in the same unit at one Ohio hospital are all expecting babies this year, breaking a previous record set by the staff at Dayton's Miami Valley Hospital.



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Brojka je samo rasla

Vijest o kolektivnoj trudnoći nije se pojavila preko noći. Glavna medicinska sestra odjela, Amberly Saner, ispričala je kako se sve odvijalo postepeno, izazivajući oduševljenje i nevjericu među zaposlenicima.

"Jako je uzbudljivo. Tijekom nekoliko mjeseci saznavali smo koliko je kolegica trudno i taj broj je samo rastao i rastao", rekla je Saner za ABC News.

Ovaj događaj nadmašio je prethodni rekord bolnice iz 2019. godine, kada je na istom odjelu istovremeno bilo trudno 11 zaposlenica, što se tada smatralo izvanrednim. Sadašnja brojka od 17 trudnica postavlja ljestvicu znatno više i svjedoči o posebnoj atmosferi koja vlada među osobljem. Kako bi ovjekovječile ovaj trenutak, 15 od 17 trudnih sestara nedavno se okupilo za zajedničku fotografiju u svojim radnim uniformama, a slika je ubrzo postala viralni hit.

Podrška u najljepšem, ali i najtežem periodu

Za medicinske sestre koje svakodnevno brinu o drugim majkama i njihovim bebama, mogućnost da vlastitu trudnoću dijele s kolegicama od neprocjenjive je važnosti. Međusobno si pružaju podršku, razmjenjuju savjete i iskustva, stvarajući tako jedinstvenu mrežu razumijevanja koju samo one mogu u potpunosti shvatiti.

Kelby Strapp Meese, jedna od trudnih sestara, priznala je da su joj prvi mjeseci bili iznimno naporni. "Prvo tromjesečje bilo je zaista teško, pogotovo zbog jutarnjih mučnina koje su trajale cijeli dan. Ipak, sada kad sam u drugom tromjesečju, stvari su puno bolje, iako je i dalje iscrpljujuće", podijelila je svoje iskustvo.

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Upravo u takvim trenucima podrška kolegica koje prolaze kroz isto iskustvo postaje ključna. Neke od njih vežu i dublji odnosi, poput Rileigh Batten, koja je nekoć bila mentorica upravo Kelby. "Jako je fora jer sam ja zapravo obučavala Kelby. Bila je prva osoba kojoj sam bila mentorica na našem odjelu. A sada smo trudne zajedno, što je super", ispričala je Rileigh s osmijehom.

Najbolje prijateljice s posebnim planom za rađaonicu

Među budućim majkama razvila su se i čvrsta prijateljstva, a jedno od njih ističe se kao savršen primjer povjerenja i povezanosti. Sestre Maddie i Rileigh najbolje su prijateljice koje u bolnici Miami Valley rade zajedno već pet godina. Njihova veza toliko je jaka da imaju poseban plan za dan poroda.

"Maddie i ja smo najbolje prijateljice. Zato planiram da mi upravo ona bude na porodu", otkrila je Rileigh, koja je u 31. tjednu trudnoće i očekuje svoje drugo dijete. Njezino povjerenje u kolegice s odjela je bezgranično. "Ne postoji nitko drugi kome bih više vjerovala da porodi moju djecu od ljudi koji rade ovdje", dodala je.

Ova izjava sažima duh zajedništva koji vlada na odjelu. Sestre koje svakodnevno pomažu ženama da na svijet donesu novi život sada će imati priliku biti podrška jedna drugoj u najvažnijim trenucima, stvarajući uspomene koje će pamtiti cijeli život.

Organizacija posla neće trpjeti

Iako će odlazak čak 17 zaposlenica na rodiljni dopust u relativno kratkom razdoblju za svaku organizaciju predstavljati logistički izazov, uprava bolnice uvjerava da su potpuno spremni i da pacijenti neće osjetiti nikakve promjene.

Glavna sestra Amberly objasnila je kako je odjel za porode dovoljno velik i dobro organiziran da bez problema pokrije sve smjene. "Imamo gotovo 200 medicinskih sestara na odjelu. Tu je i velik broj pomoćnih sestara koje mogu preuzeti smjene, kao i puno osoblja zaposlenog na pola radnog vremena koje može uskočiti s dodatnim danom. Zbog pokrivenosti se uopće ne brinemo", naglasila je Saner.

Osim toga, dodala je kako imaju i iznimno susretljiv voditeljski tim od 13 članova koji su u svakom trenutku spremni pomoći u kliničkom radu ako se za to ukaže potreba.

"Svi smo jako uzbuđeni što možemo zajedno prolaziti kroz ovo. Nismo to planirali, ali tako se poklopilo. Prave smo sretnice što imamo priliku za ovakvo iskustvo", zaključila je Rileigh, iščekujući dan kada će njezina djeca odrastati uz djecu njezinih kolegica i najboljih prijateljica.

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