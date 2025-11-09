Autorica bestselera za zaposlene mame ima pet moćnih savjeta: 'Zaboravite pojedinosti'

Autorica bestselera Sunday Timesa, Francesca Amber, iz prve ruke zna koliko je teško pronaći vrijeme za sebe dok odgajate djecu, a kamoli izgraditi redovitu praksu manifestiranja. Ipak, ona je živi dokaz da je to moguće.

Nakon razvoda i poslovnog neuspjeha, Francesca – danas samohrana majka triju djevojčica i voditeljica popularnog podcasta Law of Attraction Changed My Life – uspjela je izgraditi život o kojem je nekad samo sanjala. Ključnu ulogu u toj transformaciji, ističe, imalo je upravo manifestiranje.

Kako manifestirati život iz snova?

U intervjuu za HELLO!, nakon što je upravo završila svoju britansku turneju, podijelila je svoje najbolje savjete o tome kako i druge majke mogu slijediti njezin primjer. Ovo je njezinih pet najmoćnijih savjeta.

1. Pretvorite kućanske poslove u meditaciju

Zaboravite na ideju da vam za meditaciju trebaju potpuna tišina i sat vremena samo za vas. Francesca objašnjava da čak i kućanski poslovi mogu poslužiti kao oblik svjesne prisutnosti.

"Prije, kad bi ljudi spominjali brigu o sebi ili meditaciju, osjećala bih se ljutito. Mislila sam da doslovno nemam vremena za brigu o sebi. Uopće nemam vremena za sebe. Često sam imala osjećaj da mi je mozak toliko pretrpan da jednostavno ne mogu razmišljati, bila sam na granici svojih kapaciteta. Zato, kada sam otkrila da se, ako radite nešto rukama što zahtijeva više fizičkog nego mentalnog napora, i to radite svjesno, to smatra meditacijom, pomislila sam: 'Oh moj Bože pa ja mogu meditirati dok slažem posuđe. Mogu meditirati dok slažem rublje. Mogu meditirati dok punim perilicu suđa, sve te stvari", rekla je.

Pretvaranjem kućanskih poslova u svjesni oblik mentalnog odmora otvaraju se nove prilike za kreativnost. Ključno je isključiti sve smetnje – ostaviti mobitel sa strane, ne slušati glazbu niti podcast i potpuno se posvetiti zadatku. Upravo tada često nastaju najbolje ideje i neočekivana rješenja. "Tako dolazite do brojnih kreativnih rješenja", poručila je.

2. Očistite nered kako biste pročistili energiju

Nered ne opterećuje samo prostor oko vas, već i vašu energiju i fokus. "Prije turneje s knjigom, temeljito sam očistila cijelu kuću, no nije mi bio cilj samo uredan prostor. Razmišljala sam: 'Ovog ljeta postajem autorica bestselera Sunday Timesa i bit ću iznimno zauzeta, stoga mi je važno da sve bude čisto i spremno", naglasila je Francesca.

Dodaje kako nered povećava razinu kortizola, hormona stresa, što negativno utječe na vašu energiju i raspoloženje. S druge strane, uredan i organiziran prostor odmah stvara osjećaj kontrole i smirenosti, pružajući vam mentalni prostor za jasnije razmišljanje o svojim ciljevima i planovima za dan. Tako se lakše zapitate: "Što želim danas ostvariti? Kako se mogu približiti svojim dugoročnim ciljevima?"

"S druge strane, ako se ujutro probudim i zatekne me nered, prljavo rublje i opća neurednost, teško mi je usredotočiti se na svoje ciljeve i snove jer mi je um zatrpan mislima o tome kako prvo moram pospremiti prostor", napomenula je.

3. Brinite se za svoje 'buduće ja'

Francesca smatra da je jedan od najmoćnijih načina manifestiranja briga o sebi u budućnosti.

"Zamislite osobu kakva želite postati i djelujte u sadašnjosti kao da ste već ta osoba. Svake nedjelje navečer planiram svoj tjedan kako bih budućoj sebi olakšala život. Volim sebe i želim imati što bolji tjedan", pojasnila je.

Bilo da se radi o malim svakodnevnim gestama poput pripreme vode i lijekova prije izlaska ili o većim ulaganjima poput aparatića za zube koji je postavila kako bi se što bolje pripremila za televizijske nastupe tijekom promotivne turneje knjige, Francesca kaže: "To je dar mojoj budućoj verziji."

"Ponekad o sebi razmišljam kao o svojoj četvrtoj kćeri i kažem si: 'Sve što radim, radim za još jednu od svojih kćeri' jer ne bih oklijevala učiniti sve da njima olakšam život. Što više takvih stvari činim, to sam svjesnija svoje vrijednosti i sposobnija manifestirati željeno. To je zaista nevjerojatno iskustvo", navela je.

Foto: Shutterstock

4. Odjenite se za život koji želite

Odjeća koju birate nosi snažnu poruku – ne samo prema van, već i prema vama samima – o životu koji želite stvoriti. "Kada se odijevam za život kakav želim, nastojim se predstaviti svijetu onako kako želim biti viđena, utjelovljujući već sada osobu koju želim postati u budućnosti", objasnila je.

To ne znači da svaki dan morate nositi šminku ili biti dotjerani. "Vikendom se opuštam, ne koristim šminku, vežem kosu i biram udobnu odjeću za kuću. To ne umanjuje moju sposobnost manifestiranja. Ne odijevam se za život koji želim svakodnevno, no problem koji primjećujem kod sebe i mnogih drugih majki jest što često dopustimo da takav pristup postane pravilo i za važne prilike. Čak i kada idemo na događaje, često ne biramo odjeću koja odražava osobu kakva želimo postati. No kada se zaista pojavite kao vaša buduća verzija, to ima snažnu moć – šaljete svemiru poruku da vaš san nije daleka želja, već stvarnost koja se odvija upravo sada", dodala je.

5. Usredotočite se na osjećaj, ne na detalje

Kada vas preplave detalji o tome kako ćete ostvariti svoje ciljeve, Francesca preporučuje da se usredotočite na osjećaje koje želite doživjeti, a ne na sam put do cilja.

"Ako ne znate točne odgovore, nemojte forsirati vizualizaciju specifičnih detalja. Umjesto toga, zamislite scenu – primjerice rođendan vašeg djeteta u vrtu ili božićno jutro s obitelji. Važno je usredotočiti se na emociju koju želite osjetiti, a ne na pojedinosti", savjetuje.

Povezujući se s željenim osjećajem, otvarate prostor da se svemir pobrine za sve konkretne detalje. Francesca naglašava kako za početak stvaranja nije potreban veliki prostor, već je ključno prepoznati i svjesno iskoristiti male, ali značajne trenutke, čak i u užurbanom svakodnevnom životu majke.

