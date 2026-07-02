Rođeni ste 10. srpnja? Tesla centar Karlovac poklanja vam besplatan ulaz cijeli mjesec

Povodom 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle, Nikola Tesla Experience Center Karlovac poziva sve osobe rođene 10. srpnja, na isti datum kao i Nikola Tesla, da tijekom cijelog srpnja besplatno posjete Centar.

Za ostvarivanje besplatnog ulaza potrebno je na info pultu predočiti osobni dokument. Pogodnost vrijedi do 31. srpnja 2026. godine, a dio je kampanje "Srpanj u Karlovcu u znaku Nikole Tesle".

Foto: Nikola Tesla Experience Center Karlovac

Pogodnosti tijekom srpnja

Nikola Tesla Experience centar u Karlovcu interaktivni je centar posvećen Nikoli Tesli, osmišljen za djecu, obitelji i organizirane školske posjete.

Ovo nije klasičan muzej u kojem posjetitelji samo promatraju izložene sadržaje. Kroz eksperimente, multimedijalne instalacije i interaktivne aktivnosti posjetitelji postaju aktivni sudionici te upoznaju Teslin život, način razmišljanja, školovanje i osobnost kroz spoj znanosti, igre i iskustva.

Foto: Josip Vuković

Centar se nalazi na adresi Rakovac 6 u Karlovcu, neposredno uz Gimnaziju Karlovac, nekadašnju Veliku kraljevsku realku u kojoj je Nikola Tesla završio školovanje. Njegova je priča predstavljena na suvremen, razumljiv i zanimljiv način, prilagođen današnjim generacijama.

Uz besplatan ulaz za osobe rođene 10. srpnja, svi posjetitelji rođeni tijekom srpnja ostvaruju 20 posto popusta na individualne i obiteljske ulaznice, također uz predočenje osobnog dokumenta.

Kampanjom "Srpanj u Karlovcu u znaku Nikole Tesle" Centar želi dodatno istaknuti Karlovac kao grad Teslina školovanja te pozvati građane, obitelji i turiste da upoznaju čovjeka iza velikih ideja.

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