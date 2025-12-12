Neodoljivi čokoladni raspucanci: Jednostavan recept za savršene božićne kekse

Nema tog blagdanskog pladnja s kolačima koji je potpun bez njih. Svojom prepoznatljivom, snijegom prekrivenom ispucanom površinom i bogatim, sočnim srcem, čokoladni raspucanci prava su zvijezda blagdana. Ovi božićni keksi, koji teksturom podsjećaju na savršen najmekši čokoladni kolač, ne samo da izgledaju spektakularno, već osvajaju i okusom koji priziva najljepše zimske uspomene. Otkrivamo sve tajne i trikove pomoću kojih će vaši raspucanci svaki put ispasti savršeno.

Raspucanci će vam ispasti savršeno ako slijedite ove trikove

Iako se čine jednostavnima, postoji nekoliko ključnih koraka koji osiguravaju onaj prepoznatljivi izgled i teksturu.

Hlađenje je obavezno

Ovo je najvažniji korak u cijelom procesu. Tijesto za raspucance je izrazito mekano i ljepljivo kada se tek zamijesi. Hlađenje u hladnjaku na najmanje četiri sata, a idealno preko noći, ključno je iz dva razloga. Prvo, ohlađeno tijesto postaje čvrsto i lako za oblikovanje u kuglice. Drugo, hladne kuglice tijesta se sporije šire u pećnici, što im omogućuje da se prvo dignu, a tek onda rašire, stvarajući tako dublje i ljepše pukotine.

Trik s dvostrukim šećerom

Za postizanje savršenog snježnog pokrivača koji se neće otopiti tijekom pečenja, poslužite se profesionalnim trikom: dvostrukim valjanjem. Prije nego što kuglicu tijesta obložite šećerom u prahu, prvo je uvaljajte u kristal šećer. Granule kristal šećera stvorit će blagu barijeru i teksturu na koju će se šećer u prahu puno bolje primiti. Nakon toga, budite velikodušni i kuglice obilno uvaljajte u šećer u prahu. Nemojte se bojati da ćete pretjerati – što više šećera, to će kontrast biti ljepši.

Nemojte ih prepeći

Ključ sočne unutrašnjosti je u kratkom vremenu i idealnom tajmingu pečenja. Raspucanci su gotovi čim se rubovi stvrdnu, a površina ispuca, obično nakon 10 do 12 minuta. Iako će se na dodir činiti mekanima u sredini, oni će se dodatno stvrdnuti dok se hlade na limu za pečenje. Prepečete li ih, izgubit će svoju dragocjenu mekoću i postati suhi i mrvičasti.

Raspucanci od čokolade recept

Ovaj recept kombinira i kakao i otopljenu čokoladu za najbogatiji mogući okus.

Količina: oko 40-50 keksa Vrijeme pripreme: 20 minuta Vrijeme hlađenja: najmanje 4 sata Vrijeme pečenja: 10-12 minuta

Sastojci za raspucance:

200 g glatkog brašna

60 g nezaslađenog kakaa u prahu

2 žličice praška za pecivo

¼ žličice soli

115 g tamne čokolade (minimalno 60% kakaa), nasjeckane

115 g maslaca

200 g bijelog šećera

2 velika jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

Za valjanje:

50 g kristal šećera

100 g šećera u prahu

Priprema:

Pripremite suhe sastojke: U zdjeli srednje veličine pomiješajte brašno, kakao prah, prašak za pecivo i sol. Otopite čokoladu i maslac: Na pari ili u mikrovalnoj pećnici pažljivo otopite nasjeckanu tamnu čokoladu i maslac. Miješajte dok smjesa ne postane glatka i sjajna. Ostavite sa strane da se malo ohladi. Miksajte jaja i šećer: U velikoj zdjeli električnim mikserom pjenasto umutite jaja i šećer. Miksajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane svjetlija i gušća. Dodajte ekstrakt vanilije i kratko promiješajte. Sjedinite smjese: U smjesu s jajima polako ulijevajte prohlađenu otopljenu čokoladu i maslac, neprestano miksajući na najmanjoj brzini. Dodajte suhe sastojke: Postupno dodajte mješavinu suhih sastojaka i miješajte špatulom ili mikserom na najmanjoj brzini samo dok se sve ne sjedini. Nemojte previše miješati. Tijesto će biti vrlo mekano. Ohladite tijesto: Prekrijte zdjelu prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata ili preko noći. Oblikujte i pecite: Zagrijte pećnicu na 175 °C i obložite dva lima za pečenje papirom za pečenje. U dvije plitke posude pripremite kristal šećer i šećer u prahu. Ohlađeno tijesto vadite žličicom (oko 20 g) i rukama oblikujte kuglice promjera oko 2,5 cm. Svaku kuglicu prvo uvaljajte u kristal šećer, a zatim obilno u šećer u prahu. Slažite kuglice na pripremljeni lim, ostavljajući oko 5 cm razmaka između svake. Pecite 10 do 12 minuta. Ostavite pečene kekse da se ohlade na limu nekoliko minuta prije nego što ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

Kako čuvati raspucance?

Pečene raspucance čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do tjedan dana. Ako želite, možete zamrznuti već oblikovane kuglice tijesta (bez šećera). Kada ih poželite ispeći, pustite ih da se malo opuste na sobnoj temperaturi, uvaljajte ih u šećere i pecite, uz dodatak minute ili dvije na standardno vrijeme pečenja.

Uživajte u pripremi i svakom zalogaju ovih malih čokoladnih čuda koja će zasigurno postati neizostavan dio vaše blagdanske tradicije. Sretni blagdani!

