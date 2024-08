Znate li čemu služi ugravirani ključić iza volana? Spašava stvar kad auto neće upaliti

Malo tko zna čemu zapravo služi maleni ključ ugraviran u plastiku iza volana novijeg modela automobila, a mnogi ljudi ni ne znaju da se on nalazi na plastici oko stupa upravljača, piše Auto Klub.

Umjesto klasičnih ključeva za otvaranje i pokretanje automobila prije mnogo godina pojavili su se sofisticirani ključevi koji omogućuju daljinsko otvaranje vrata i pokretanje vozila bez vađenja ključa iz džepa.

Također, postoje i još napredniji sustavi koji omogućuju to isto, ali s mobitela ili približavanjem ruke kvaki na vratima.

No, ako dođe do kvara ili ako se u pametnom ključu potrošila baterija, vozilo možete s lakoćom otvoriti i pokrenuti pomoću klasičnog ključa koji je skriven u pametnom ključu, a do njega je lako doći.

Ako se vaš automobil pali na gumb, možete ga upaliti pomoću ugraviranog ključića koji se najčešće nalazi na stupu upravljača ili na središnjoj konzoli. Približite vaš ključ tom simbolu i tada će sustav dekodirati vozilo te ćete moći preko gumba startati automobil.

Mnogi vozači ne znaju za ovaj jednostavni trik koji imaju mnogi automobili, a opisan je u priručniku s uputama koji se dobije uz svaki novi automobil.

