Nova studija otkrila je predmete koji su najčešće ukradeni iz vozila tijekom 2023. godine, a pokazala je da je jedan jeftini predmet privukao više pažnje lopova nego mobiteli, piše Express.

Iz tvrtke One Sure Insurance upozorili su vozače da uvijek sakriju jedan predmet prije nego što ostave automobil bez nadzora, navodeći da je vjerojatnije da će to dovesti u iskušenje kriminalce nego pametni telefon.

Prema studiji koju je provela tvrtka, koristeći podatke dobivene od Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), sunčane naočale jedan su od najčešće ukradenih predmeta iz vozila, a odgovorne za osam posto svih krađa iz automobila tijekom 2023. godine.

Glasnogovornik One Sure Insurance istaknuo je važnost skrivanja malih predmeta poput sunčanih naočala kako bi se spriječilo da lopovi dođu u iskušenje.

Foto: Shutterstock

"Naočale su osobna stvar koju će vozači najvjerojatnije ostaviti u svom automobilu kada izađu iz njega. Naše istraživanje pokazuje koliko je važno ne ostavljati sunčane naočale ili naočale u vozilima jer to ne samo da ugrožava vaše stvari, već i ugrožava sigurnost samog automobila", savjetovali su stručnjaci.

Što se najčešće krade iz automobila?

Istraživanje je pokazalo da su dragocjenosti bile najčešće ukradene stvari iz vozila u 2023. godine, u 35 posto slučajeva. Međutim, vrlo značajnih 21 posto činile su krađe dijelova vanjske opreme, kao što su aluminijski naplatci koji nisu opremljeni posebnim maticama i koji se lako mogu prodati.

Registarske pločice također su često meta kriminalaca, budući da se lako mogu ukloniti i postaviti kako bi se sakrio identitet ukradenih vozila ili izbjeglo kažnjavanje za prometne prekršaje.

Iz firme One Sure Insurance preporučili su vozačima da izbjegavaju ostavljati električnu opremu izloženu kad napuštaju vozilo, navodeći da je to činilo devet posto svih krađa vozila u 2023. godini. Dok je samo dva posto provala u automobile rezultiralo krađom mobitela, veći ili skuplji predmeti poput prijenosnih računala i tableta lako mogu postati meta lopova.

Važno je da vozači svu skupu elektroniku stave u pretinac za rukavice ili prtljažnik.

Foto: Ilustracija: Shutterstock

Top 10 predmeta koji se najčešće kradu iz vozila u 2023. godini:

Dragocjenosti - 35 posto,

2. Vanjska oprema - 21 posto,

3. Ostali dijelovi vozila - 18 posto,

4. Električna oprema - devet posto,

5. Naočale/sunčane naočale - osam posto,

6. Hrana, toaletne potrepštine, cigarete - šest posto,

7. Alati - pet posto,

8. Kućanski predmeti, gadgeti - četiri posto,

9. CD/DVD - tri posto,

10. Mobilni telefoni - dva posto.

