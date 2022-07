Grad u kojem je najviše vrednovana sloboda, što se i danas vidi po natpisu Libertas na zastavi grada Dubrovnika, danas je jedan od najljepših i najpopularnijih gradova Sredozemlja.

Najpoznatijom ulicom u Hrvatskoj, Stradunom i gradskim zidinama u sezoni prošeta nekoliko desetaka tisuća turista kako bi vidjeli gdje se snimala serija ˝Game of Thrones˝.

Dubrovnik je po mnogočemu bio prvi. Prvi u Europi je donio uredbu o ukidanju ropstva i zabrani prijevoza robova, prvi je imao karantenu i to 1377. godine, sirotište u sklopu ženskog samostana te je Dubrovačka Republika bila prva država u svijetu koja je priznala Sjedinjene Američke Države 1783. godine.

Dubrovačka ljekarna Mala braća, koja se nalazi u sklopu Franjevačkog samostana, treća je po starosti u Europi koja radi neprekidno sve do današnjih dana zbog čega je jedinstvena u svijetu.

Dubrovačke gradske zidine nastale između 12. i 17. stoljeća, koje niti jedna neprijateljska vojska nije probila, TripAdvisor je 2013. godine stavio na popis spomenika koje treba posjetiti prije smrti. Gradske zidine dugačke 1940 metara nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a u njihov obilazak tijekom ljetnih vrućina koji može nekad potrajati i do tri ili četiri sata, preporučuje se ići ili rano ujutro ili poslijepodne.

Dubrovnik je i jedan od rijetkih gradova na Jadranu gdje ćete kao Hrvat dobiti popuste od 20% do 30% u određenim restoranima, slastičarnama, pekarama i kafićima te nećete plaćati kao na cijelom Jadranu po preskupim cijenama namijenjenim turistima.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite se, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog grada kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje. Cijene privatnog smještaja u Dubrovniku su početkom lipnja bile gotovo dvostruko jeftinije, dok su se sada razumljivo u sred sezone dosta povećale. Izdvojili smo primjere cijena privatnog smještaja koji se nalazi u blizini plaže pa s navedenim cijenama plaćate najbolje lokacije, ali Dubrovnik ne čine samo te bliže lokacije. Trenutno se cijene privatnog smještaja na udaljenijim lokacijama od plaže i Starog grada kreću oko 600 kuna po noći za dvije osobe. Ako ste dobro organizirani i redovito pratite cijene, možete rezervirati smještaj u Dubrovniku i po pristupačnim cijenama u predsezoni i posezoni.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u blizini plaže u iznosu od 840 kuna do 942 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja.

Po cijeni od 840 kuna po noći možete dobiti apartman za dvije osobe od 22 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu, terasu i Wi-Fi te se nalazi na 650 metara od najbliže plaže, dok za cijenu od 942 kune po noći možete dobiti apartman od 33 m², koji se nalazi na Pločama, na 2 minute hoda od plaže i 10 minuta od poznate plaže Banje, a uključuje spavaću sobu, kupaonicu, kuhinju, pogled na more, terasu i besplatni Wi-Fi. Ove cijene se odnose za vikend u srpnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti u hotelu na Lapadu koji se nalazi uz plažu, u Hotelu Kompas s 4 zvjezdice možete rezervirati dvokrevetnu sobu s uključenim doručkom za 2603 kune, a ako se želite počastiti i rezervirati luksuzni hotel od 5 zvjezdica koji se nalazi na posebnoj lokaciji s pogledom na zidine, 3 minute hoda od plaže Banje i 5 minuta hoda od povijesne jezgre Dubrovnika, u Hotelu Excelsior Dubrovnik s 5 zvjezdice možete rezervirati dvokrevetnu sobu s uključenim doručkom za 4638 kuna. Ove cijene se odnose za vikend u srpnju.

Gdje početi s obilaskom grada?

Turistički vodič iz Dubrovnika Ivan Vuković predložio nam je lokacije u Dubrovniku koje svatko treba posjetiti, kao i restorane i obroke u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu. Ivan nam je otkrio i u kojim restoranima, slastičarnama i kafićima možete ostvariti popuste za "lokalce".

NET.HR: Koja lokacija u Dubrovniku je idealna za početak obilaska grada?

VUKOVIĆ: Početna točka obilaska grada je uvijek stanica Pile i vrata od Pila jer većina gostiju spava u privatnom smještaju i hotelima izvan gradskih zidina pa do Pila dolazi taksijem ili autobusom. Cijena Ubera od najudaljenijeg gradskog hotela do Grada je otprilike 70 kuna, a cijena autobusne karte javnog prijevoza je 15 kuna po osobi pa je uvijek isplativije dolaziti u Grad Uberom. Lokalni taksiji su malo skuplji, jedno 20% u odnosu na Uber.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Gdje se može pojesti nešto za doručak i po kojim cijenama u jeftinijoj i skupljoj varijanti?

VUKOVIĆ: Kad ste se već došli do Grada, dan treba početi s doručkom. Dubravka i Gradska kavana Arsenal nude doručak cca od 70 kuna i na to imaju popust od 20%. U Gradskoj kavani Arsenal možete za doručak pojesti Benedict jaja za 64 kune i popiti espresso za 25 kuna. Sesame ima doručak u fantastičnom ambijentu po cijeni od cca 85 kuna, ali ondje nema popusta.

Doručak čak jeftinije košta nego u pekarama unutar Grada jer ovi lokali nude peciva i ostalo ako ne želite kajgane, jaja i nešto konkretnije za doručak. I naravno da na tim lokacijama koje su de facto prime lokacije Dubrovnika imate i fantastičan pogled. Ako ste pekara tip imate pekare Mlinar, Babić i Bobis, gdje ćete pojesti croissant po cijeni od 15 kuna.

NET.HR: Koje restorane biste izdvojili s najboljom ponudom hrane za ručak i večeru te što preporučujete da se svakako treba probati?

VUKOVIĆ: Ručak s pogledom je u restoranu Panorama na brdu Srđ. Glavno jelo je ondje oko 150 kn. Ako se odlučite za beef steak, cijena je 224 kune, a piletina 138 kuna. Pogled je neprocjenjiv i naravno, dobit ćete popust 20%.

Ako se odlučite za restoran Nautika na Pilama, sjedit ćete uz prekrasan pogled na tvrđavu Lovrjenac, a cijene hrane će biti iste kao i u restoranu Panorama i Dubravka.

Ima dosta light lunch opcija po Dubrovniku te burger opcija. Burger Tiger je tik do Straduna, sve vrste burgera su po 70-80 kuna i na to imate 20% popusta te raznorazne opcije street fooda.

Ručak izvan zidina se isplati pojesti u luci Gruž u Bistro 49, gdje je većina jela oko 70 kuna te nude dnevne marende u cijeni do 50 kuna.

Što se tiče večere u centru Grada, popularan je buffet Kamenice gdje je većina jela ispod 100 kuna i to su uglavnom seafood od kamenica do srdela, lignji. Ondje je domaća atmosfera, a lokacija je na Gundulićevoj poljani. Ne primaju rezervacije pa ćete sigurno čekati u redu, što svakako znači da je hrana super.

U slučaju da ste vegetarijanac, imate 2 fantastične opcije: restoran Nishta i Urban&Veggie. Skuplja varijanta večere je Above 5, restoran koji ima rooftop terasu boutique hotela Stari grad i nudi 3 course za 750 kuna i 5 course menu od 1100 kuna. To je fine dining experience.

NET.HR: Gdje posjetitelji u Dubrovniku mogu probati najfiniji sladoled i palačinke?

VUKOVIĆ: A nakon svih tih ručkova i večera treba pojesti nešto slatko, a gdje drugdje nego u Dolce Vita u Nalješkovićevoj ulici. Ondje možete probati sladolede, palačinke, voćne kupove. Sladoledi su po cijeni od 12 kuna, a porcija palačinki po 26 kn. Možete probati raznovrsne palačinke pa i s čokoladom i bananom ili u kombinaciji sa sladoledom. Cijene u cjeniku su prikazane bez popusta za domaće, a koji je 30%.

Za one koji žele najbolje iskustvo gelata, trk u Peppino's i tu ćete dobiti to iskustvo za nekih dvadesetak kuna po kugli.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja Dubrovnika za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti?

VUKOVIĆ: Stari dio grada je jako mali, obrubljen zidinama u radijusu od 2 km i većina ljudi se drži Straduna. Ohrabrite se i otiđite u sporedne uličice, penjite se dubrovačkim skalinima, tako ćete najlakše izbjeći gužvu i vidjeti pravo lice Dubrovnika, a ne ono turističko.

Ako želite obići sve povijesne znamenitosti Dubrovnik Card je best buy. Cijena jednodnevnog Du Card je 250 kuna, a uključuje zidine i tvrđavu Lovrjenac, neograničen broj vožnji gradskim autobusom 1 dan te ulaz u 6 muzeja i galerija. Do 1. srpnja su Hrvati mogli ući na zidine i Lovrjenac za 100 kuna, a od 1.07. Hrvati više nisu povlašteni jer turizam i greedy instinkt počinje prevladavati pa negdje do 1. listopada nema povlaštenih karata, nažalost. Bio sam u 125 zemalja svijeta i nigdje nisam vidio takav odnos prema vlastitoj naciji. Svugdje je bilo nešto simbolično, ali eto, turizam je sezonska pojava. Svakako Dubrovnik Card nudi i neke određene popuste koji se mogu iščitati na njihovom websiteu.

Svi za Dubrovnik misle da je to stari dio Grada, ali Dubrovnik je puno više. Ljeti je fantastično provesti popodne na plaži Sv. Jakov ili plaži napuštenog hotela Belvedere uz pogled na dubrovačke zidine. Treba otići u Red history museum.

Dubrovnik se riješio stigme rata, sad zapadnjaci dolaze ovdje jer je Dubrovnik pravi movie set od Game of Thronesa do Star Warsa. Većina fanova je na lokaciji u Pilama ili na Lovrjencu zbog fantastičnog pogleda. A GOT sigurno zna gdje su najbolje lokacije.

Željezni tron je na otoku Lokrum, ali zadovoljstvo odlaska na Lokrum će vas koštati 200 kn po osobi kao i dubrovačka žičara. Lokrum nosi tu legendu o ukletosti otoka, svoj botanički vrt, mrtvo more i divna mjesta za kupanje. Neka posjetitelj procjeni je li 200 kuna puno za povratnu kartu i ulazak na otok.

Nekad su besplatne stvari najbolje kao šetnja po Gradu, istraživanje, odlazak do Porporele gdje je svjetionik, može se tamo i okupati.

Zatim se možete zaputiti u šetnju novom lapadskom šetnicom uzduž cijelog poluotoka Babin kuk, šetnja na brdo Petka ili šetnja skroz na brdo Srđ do Napoleonove tvrđave u rano jutro.

Biti na Stradunu oko 6 ujutro i samo zastati jer ćete imati osjećaj da vas je netko vratio 500 godina unatrag, a tada imate Grad samo za sebe. Dođite ove godine, ima triput manje kruzera.

Povijest ne treba biti dosadna. Dubrovnik je ipak bio Republika, bio je pod Venecijom, napravljen je da traje, ima tu energiju da se povijest osjeća na svakom katedralu čim stupite na Stradun, uđete u katedralu, posjetite franjevačku ljekarnu, zastanete ispred Kneževog dvora.

NET.HR:Koje aktivnosti bi svatko tko posjeti Dubrovnik trebao isprobati?

VUKOVIĆ: Ako ste aktivni, ne propustite kayaking oko otoka Lokrum. Plaža Banje je starting point za takvu aktivnost. Vidjet ćete zidine iz totalno druge perspektive. Zipline je na brdu Srđ kao i buggy safari. Za svakoga ima ponešto.

Ako želite ići po otocima i želite turu gliserom, lokalci poput Rewind Dubrovnik vas mogu odvesti po Elafitima ili do Mljeta po cijeni od cca 3000 kuna. Šampanjac i soft drinks su uključeni.

Noćni život

VUKOVIĆ: Kokteli su najbolji u Fratello's. To je novootvoreno mjesto, super lokacija, izvan gužve i ima ugodnu atmosferu. U Love baru možete gledati zalazak sunca uz Aperol Spritz od 25 kuna. U slučaju da želite biti više fancy, otiđite u Buža bar gdje se skače sa stijena u more i gleda zalazak sunca. Ondje ćete Aperol platiti stotinjak kuna.

Ako ste kavoljubac Glam cafe je nezaobilazno mjesto za jutarnju kavu u hladu. Ako ste pivoljubac Dubrovnik beer company je mjesto za vas.

Ako ste željni klupskog izlaska možete otići u poznati dubrovački noćni klub Revelin i dočekati zoru uz glazbu i ples. U Revelinu je ulaz za domaće i strance 150 kuna.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Dubrovniku uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo 840 kuna, kroasan iz pekare za doručak po cijeni od 15 kuna, za ručak bi vas burger u Burger Tigeru koštao oko 80 kuna, ali biste ondje još dobili popust od 20%, a ako biste se za večeru odlučili probati morske delicije u buffet Kamenice, platili biste večeru oko 100 kuna. Palačinke u Dolce Viti biste platili 26 kuna. Posjet Lokrumu biste platili 200 kuna. Aperol Spritz biste u Love baru platili oko 25 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 1286 kuna ili 866 kuna ako dijelite troškove noćenja. Za skromniju varijantu još računajte da na dosta lokacija u gradu možete ostvariti popuste te da uvijek postoje i jeftinije opcije i smještaja, hrane, ali i pića, a umjesto izleta možete prošetati po cijelom gradu od Starog grada, Gruža do Babinog kuka te se autom popeti na Srđ i vidjeti spektakularan pogled, sve to vas neće koštati ništa, a vidjet ćete onoliko koliko vam vrijeme dozvoljava.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 4638 kuna. Benedict jaja i espresso bi vas u Gradskoj kavani Arsenal koštali kuna 89 kuna, ali računajte da biste dobili još i popust. Ako biste se odlučili za ručak pojesti beef steak u restoranu Panorama s pogledom na Srđ, platili biste ga 224 kune, ali biste ondje također dobili popust, a ako biste za večeru otišli u skupocjen restoran Above 5 na tri slijeda, platili biste to 750 kuna. Palačinke u Dolce Viti biste platili 26 kuna, a sladoled u Peppino's 20-tak kuna. Du card biste platili 250 kuna s kojom biste obišli zidine, muzeje te biste se mogli voziti gradskim prijevozom. Posjet Lokrumu biste platili 200 kuna. Koktel u Buža baru s pogledom na more bi vas koštao oko 100 kuna. Ulaz u noćni klub Revelin biste platili 150 kuna. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio oko 6447 kuna.