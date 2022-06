Bol je najstarije mjesto na obali Brača, koje je u kasnim 90-tima bilo jedno od najprestižnijih ljetnih odmorišta za tzv. jet-set.

Svjetski prepoznatljiv simbol Bola je plaža Zlatni rat, čija se ljepota najbolje vidi iz zraka i koja zbog vremenskih uvjeta, često mijenja svoj oblik, ali prepoznatljiv je i po bračkom kamenu koji je korišten za gradnju mnogih znamenitih građevina u svijetu kao što je Dioklecijanova palača u Splitu i predvorje zgrade Ujedinjenih Naroda. S vremenom su nastale i urbane legende da je brački kamen korišten za izgradnju Bijele kuće u Washingtonu, iako o tome ne postoje nikakvi povijesni podaci.

Osim prekrasnih plaža i krajolika, Bol obiluje i raznim znamenitostima koje vrijedi posjetiti kao što su najviši vrh jadranskih otoka Vidova gora, Pustinja Blaca koja je nekad bila samostan, a danas je muzej te Zmajeva špilja.

Bol je sa svojom bogatom ponudom sportskih aktivnosti postalo jedno od najpopularnijih surferskih odredišta u Hrvatskoj. U Bolu se održavaju i ženski teniski turniri zbog čega je Bol je zauzeo prepoznatljivo mjesto među vrhunskim sportskim destinacijama. U bolskom teniskom centru trenirali su i igrali neki najpoznatiji svjetski tenisači poput Gorana Ivaniševića, Ive Majoli, Ane Kurnjikove i mnogih drugih.

Ove godine će se u klubu 585 Club u Bolu 11. srpnja ponovno održati najveći festival Ultra Europe i ugostiti neke od najpoznatijih DJ-eva u svijetu elektroničke glazbe, dok će se omiljeni art festival Graffiti na Gradele ove godine održati od 29. do 30. srpnja. Graffiti na Gradele su u deset godina održavanja postali nezaobilazna postaja najboljim svjetskim graffiti umjetnicima i muralistima.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog mjesta kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u blizini plaže u iznosu od 629 kuna do 865 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja.

Po cijeni od 629 kuna po noći možete dobiti studio apartman u centru Bola za dvije osobe od 20 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu i Wi-Fi te se nalazi na 6 minuta hoda od najbliže plaže i 250 metara do centra Bola, dok za cijenu od 865 kuna po noći možete dobiti apartman od 56 m², koji se nalazi na 400 metara od plaže i 250 m do centra Bola, a uključuje spavaću sobu, kupaonicu, kuhinju, balkon s pogledom na more, terasu i besplatni Wi-Fi. Ove cijene se odnose za vikend u srpnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti u hotelu koji se nalazi 300 metara od plaže i 700 metara od centra, u Lifestyle Hotelu Vitar s 4 zvjezdice možete rezervirati dvokrevetnu sobu s pogledom na more za dvije osobe s uključenim doručkom za 2110 kuna. Ove cijene se odnose za vikend u srpnju.

Gdje početi s obilaskom mjesta?

Direktor Turističke zajednice Bol Markito Marinković nam je predložio lokacije u Bolu koje svatko treba posjetiti, kao i restorane i obroke u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu.

NET.HR: Koja lokacija u Bolu je idealna za početak obilaska mjesta?

MARINKOVIĆ: Idealna lokacija za početak obilaska mjesta je plaža Zlatni rat, jedna od najljepših plaža Jadrana i prepoznatljiv simbol Bola, otoka Brača i Hrvatske. Plaža Zlatni rat je jedinstvena plaža na svijetu koja se pruža poput jezika oko 430 metara okomito u more. Jedna strana plaže je uvijek u zavjetrini, a zanimljivost je da je plaža svake godine sve duža. Vrh plaže mijenja svoj položaj ovisno o smjeru i jačini vjetra.

Od tržnice u centru mjesta do plaže Zlatni rat treba 20 minuta pješke. Opcija prijevoza vlakićem ili taxi brodom iz centra mjesta do plaže Zlatni rat košta 20 kuna po osobi u jednom smjeru.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Gdje se može pojesti nešto za doručak i po kojim cijenama u jeftinijoj i skupljoj varijanti?

MARINKOVIĆ: Doručak se može konzumirati u restoranima Pumparela i Topolino. Komad pizze u pekari košta 15 kuna, a jaja sa šunkom u restoranu za doručak koštaju 52 kuna.

NET.HR: Koje restorane biste izdvojili s najboljom ponudom hrane za ručak i večeru te što preporučujete da se svakako treba probati?

MARINKOVIĆ: Za ručak se mogu pojesti špageti s plodovima mora za 90 kuna, dok bi vas pečeni tuna steak s blitvom na dalmatinski koštao 150 kuna.

Za večeru preporučujem u jeftinijoj opciji toplo-hladnu salatu od piletine za 75 kuna ili ako vam se jedu pečene lignje s pečenim povrćem ili pečeni teleći ražnjići s pomfritom, to jelo ćete platiti 135 kuna.

NET.HR: Gdje posjetitelji u Bolu mogu probati najfini sladoled?

MARINKOVIĆ: Najbolji sladoled u Bolu možete probati u Varaderu, gdje kugla košta 15 kuna. Ondje ćete pronaći zaista raznolike okuse.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja Bola za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti te koje aktivnosti bi svatko tko posjeti Bol trebao isprobati?

MARINKOVIĆ: Vidova Gora je najviši vrh jadranskih otoka visoka 778 metara s kojeg se pruža nezaboravna panorama na plažu Zlatni rat, otoke Hvar i Vis te planinu Biokovo. Dolazak na sam vrh Vidove Gore moguć je pješačkom stazom, ali i automobilom. Vožnja do Vidove Gore traje 30 minuta.

Također preporučujem da se posjeti Zmajeva špilja, koja je spomenik pećinskog samostanskog života popova glagoljaša iz 15. stoljeća. Nalazi se 200 metara iznad sela Murvice u srcu Vidove gore. U ovoj špilji žive davni slavenski mitovi o vukodlacima, vilama, morama i vješticama s bosanskim kraljevima i prizorima iz apokalipse.

Posjetiti trebate i Pustinju Blaca koju su u 16. stoljeću osnovali svećenici glagoljaši koji su bježeći pred Turcima stigli na Brač. Do Pustinje Blaca se može stići iz više smjerova, ali uvijek pješice. Pustinja je pravi prirodni i kulturološki fenomen te čudesna oaza mira.

Kada ste u Bolu, možete se odlučiti i na jednodnevni izlet do Hvara koji košta 180 kuna po osobi, čiji polazak je u 9 sati, a povratak u 18 sati. Vožnja do Hvara traje 2 sata.

Iznajmljenim automobilom ili mopedom možete obići cijeli otok Brač, a brodićem i prekrasne male uvale s lijepim plažama u okolici Bola i Murvice.

Također možete otići katamaranom i do Splita. Postoji 5 katamaranskih linija koje voze na relaciji Bol-Split-Bol, a vožnja traje 1 sat.

Noćni život

NET.HR: Ako bi se posjetitelji odlučili noć završiti uz koktel, koliko bi platili jedan koktel te gdje mogu probati najfinije koktele u Bolu? Kakav noćni program nudi Bol?

MARINKOVIĆ: Koktele možete probati u koktel barovima Varadero i Bolero. U Varaderu bi vas „Classic“ koštao od 77 do 85 kuna, a „Signature cocktails“ od 90 do 110 kuna.

Svaku srijedu u centru Bola na rivi se održava Bolska ljetna noć gdje posjetitelji mogu kušati lokalne domaće proizvode i zaplesati uz tradicionalnu dalmatinsku glazbu.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Bolu na Braču uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo 629 kuna, komad pizze za doručak iz pekare 15 kuna, za ručak bi vas špageti s plodovima mora koštali 90 kuna, a ako biste se za večeru odlučili probati toplo-hladnu salatu od piletine, platili biste ju 75 kuna. Kuglu sladoleda biste u Varaderu platili 15 kuna. Na kraju večeri bi vas klasičan koktel u Varaderu koštao 85 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 909 kuna ili 594,50 kuna ako dijelite troškove noćenja.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 2110 kuna. Jaja sa šunkom za doručak biste u restoranu platili oko 52 kune. Ako biste se odlučili za ručak pojesti pečeni tuna steak s blitvom na dalmatinski, platili biste ga 150 kuna, a ako biste za večeru jeli pečene lignje s pečenim povrćem, platili biste ih 135 kuna. Kuglu sladoleda biste u Varaderu platili 15 kuna, a signature cocktail biste u Varaderu platili oko 110 kuna. Izlet do Hvara biste platili 180 kuna po osobi. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio oko 2752 kuna.