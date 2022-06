Kako je splitska glazbena legenda Dino Dvornik pjevao: "Ma neću da čujen ništa, ništa kontra Splita", nećemo ni mi reći ništa loše o tom gradu, već ćemo vas povesti na ugodno putovanje po Splitu i otkriti vam čari tog dalmatinskog grada te zašto ga morate posjetiti ako već niste ili zašto ga trebate ponovno posjetiti.

Split je od tranzitno-turističkog centra postao meka turista iz svijeta. Grad bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa, grad umjetnosti i raskošne arhitekture, sporta i pjesme, ponosno drži titulu grada s najvećim brojem olimpijskih medalja po stanovniku.

Ovaj dalmatinski grad bio je inspiracija i utočište za brojne umjetnike, među kojima se najviše isticao Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, koji je bio toliko popularan da su neka od njegovih djela tiskana i u dalekom Japanu.

Za famoznu Splitsku rivu su svi čuli, jedna je najprepoznatljivijih dijelova Splita, koja svoj današnji izgled duguje francuskoj vladavini još iz 19. stoljeća, a danas je glavno gradsko šetalište koje turisti obožavaju i vrlo rado posjećuju, dok je najpoznatija splitska znamenitost Dioklecijanova palača, koja privlači ogroman broj turista svake godine, jedan od najočuvanijih rimskih građevina na svijetu.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog grada kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u blizini plaže u iznosu od 550 kuna do 714 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja.

Po cijeni od 550 kuna po noći možete dobiti studio apartman u centru Splita za dvije osobe od 22 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu i Wi-Fi te se nalazi 1 km od najbliže plaže, dok za cijenu od 714 kn po noći možete dobiti apartman od 35 m², koji se nalazi na 5 minute hoda od plaže Bačvice i 7 min do centra Splita, a uključuje spavaću sobu, kupaonicu, kuhinju i besplatni Wi-Fi. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti resortu koji se nalazi 200 metara od poznate plaže Žnjan, u Radisson Blu Resort & Spa s 5 zvjezdica možete rezervirati Superior sobu s pogledom na grad za dvije osobe s uključenim doručkom za 2879 kuna. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Gdje početi s obilaskom grada?

Splićanka Ornela Gović nam je predložila lokacije u Splitu koje svatko treba posjetiti, kao i restorane i obroke u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu.

NET.HR: Koja lokacija u gradu je idealna za početak obilaska grada?

GOVIĆ: Na početku Rive, na samome ulazu carskih podruma Dioklecijanove palače, nalazi se maketa grada odakle kreću obilasci. Podrumi Dioklecijanove palače su jedan od najatraktivnijih dijelova palače, gore su se nalazile careve odaje. Cijena ulaznice za odrasle je 40 kuna, dok je za djecu 20 kuna.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Gdje se može pojesti nešto za doručak i po kojim cijenama u jeftinijoj i skupljoj varijanti?

GOVIĆ: U Feel Green & yumyumparadise se za doručak može pojesti avokado i tost za 68 kuna ili kajgana za 47 kuna.

MakaMaka nudi voćne sokove po cijeni od 24 kune i antioksidans sokove po 22 kune. Ondje možete prigristi spicy mariniranu tunu po cijeni od 87 kuna ili veganski slanutak s brokulom i ostalim povrćem za 65 kuna.

Ako želite pojesti nešto fino, ali po povoljnijoj cijeni za doručak, u poznatoj pekarsko-slastičarskoj kući Bobis, koja je postala sinonim za tradiciju i kvalitetu, možete pojesti veliku tortilju s povrćem i tunom ili s piletinom za 20-tak kuna ili pirošku sa sirom za 8 kuna.

NET.HR: Koje restorane biste izdvojili s najboljom ponudom hrane za ručak i večeru te što preporučujete da se svakako treba probati?

GOVIĆ: Corto Maltese Freestyle food je kreativna urbana kuhinja, koja se nalazi tik do splitske Peškarije, na odličnoj lokaciji blizu Dioklecijanove palače. Oni nude jela od svježe ribe i mesa, ovisno o sezoni, a u ponudi je i Hamma, autohtona jadranska bijela riba s povrćem. Ono što svakako trebate probati je rižot pod nazivom Pič…dim jer se sastoji od dimljenih dagnji, kozica, šalše i kreme od parmezana, a cijena mu je 110 kuna.

Prekoputa Corto Maltese se nalazi i vegetarijanski restoran Pandora Greenbox, koji je dobio ime po Pandori, koja je Cortova ljubav iz stripa. Ono što je zanimljivo je to da su u restoranu posađene 4 vinove loze i 2 smokve zbog čega je cijeli restoran u zelenilu. U restoranu možete pronaći veganske burgere po cijenama od 50 do 200 kuna, ovisno o prilozima.

Ako želite isprobati neke drugačije okuse pizza, u Bokamorra Pizzaurant & Cocktails možete probati pizze čak i sa smokvama. Pizza s kozicama, mozzarellom, šalšom, češnjakom, peršinom i baby špinatom košta 95 kuna, dok po cijeni od 85 kuna možete pojesti pizzu s rukolom, bosiljkom, bademom, pistacijom, mozzarellom i mortadellom. Bokamorra ima u ponudi i dvije slatke pizze, Smokvizzu po cijeni od 60 kuna, a koja se sastoji od tijesta s rogačevim brašnom, maslinovim uljem, pistacijom, kozjim sirom i suhim smokvama. Druga slatka pizza je Slatkizza po cijeni od 55 kuna koja je napravljena od bijele čokolade i malina. Ako ste alergični, izlaze vam u susret.

NET.HR: Gdje posjetitelji u Splitu mogu pojesti ukusne kolače? Koje slastičarne preporučujete?

GOVIĆ: Oš Kolač je popularna slastičarna gdje se nude kolači od 26 do 35 kuna, dok je torta 29 kuna. Vlasnica je završila u Americi prestižnu školu te su njezini kolači lijepi izgledom, ali i jako ukusni. Slastičarna se nalazi u samome centru grada.

U Luka Ice Cream & Cakes možete pojesti poznati sladoled po cijenama od 12 do 15 kuna, kao i krafne s raznim punjenjima od 8 kuna. Ondje je uistinu najbolji sladoled u Splitu te se uvijek čeka u redu.

Ako se nalazite na plaži Bačvice, posjetite Cookie Lab, koji također nudi po sličnim cijenama kolače kao i Oš Kolač. Ondje možete pojesti super sladolede, kolače i popiti ukusan cappuccino.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja grada za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti?

GOVIĆ: Staro carsko predvorje Vestibul izgrađeno do početka 4. stoljeća i danas djeluje monumentalno. To je prvi dio carskog hodnika koji je vodio od Peristila do Dioklecijanovog rezidencijalnog dijela Palače. U ovoj kružnoj dvorani, nekoć nadsvođenoj kupolom, kralj Dioklecijan je imao audijencije, dok u novije vrijeme ondje tijekom ljeta pjevaju klape jer je akustika jako dobra. Posjet Vestibulu je 5 kuna.

Poseban je doživljaj vidjeti u 12 sati izlazak na Peristilu cara Dioklecijana sa svojom ženom Priskom i s rimskom stražom kako pozdravlja na latinskom jeziku.

Jupiterov Hram je pretvoren u krstionicu, a ispred njega se nalazi egipatska sfinga. Sve sfinge u gradu osim jedne na Peristilu, su dekapitirane (obezglavljene).

Za povijesni dio grada bih također preporučila penjanje na zvonik svetoga Duje jer ima prekrasan pogled, a dok prolazite pored kipa Grgura Ninskog koji se nalazi uz park, dotaknite njegov zlatni nožni prst i zaželite želju.

Poluotok Marjan je zelena oaza tik do samog središta Splita i prostor gdje bez problema možete provesti cijeli dan. Omiljeno je splitsko šetalište, a vrlo je popularan i među rekreativcima. Uz park šumu Marjan se nalazi i galerija Meštrović, koja je zanimljiva zbog arhitekture i unutrašnjosti koja krije brojna djela jednog od najuspješnijeg umjetnika.

Plaža Bačvice smještena je nedaleko od gradske luke prema istoku te je znamenita po pješčanoj plićini koja seže više desetaka metara od plaže, kao i po lokalnoj igri, piciginu. Od gradske luke je 10 minuta hoda. Šetnicom imate niz šljunkovitih plaža te možete doći do popularne plaže Žnjan s jako čistim morem i mnoštvom kafića gdje možete popiti kavu i pojesti sladoled. Kave se kreću od 10 do 15 kuna.

Također bih savjetovala da se posjeti Muzej grada Splita.

Noćni život

NET.HR: Ako bi se posjetitelji odlučili noć završiti uz koktele, gin tonic ili dobro pivo, koliko bi platili jedno piće te gdje bi se trebali uputiti?

GOVIĆ: Popularni klubovi nalaze se u centru grada, Central the Club i Disco Club 305 A.D. Neki od barova koji bi vam se mogli svidjeti su Fabrique Pub, koji nudi velik izbor piva, čak više od 50 vrsta piva, a isto tako ima dobru glazbu. Ondje su uvijek neki događaji.

Ostali kafići su Antique, Harat's Pub Split i Charlie's Bar, dok u ShotGun Shooters Bar možete isprobati neke lude kombinacije shootera. Jedan miksani shooter košta 26 kuna. U kafićima na Rivi se cijene za gin tonic kreću od 75 do 90 kuna, ovisno o kvaliteti gina.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Splitu uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo 550 kuna, doručak u pekari Bobis, velika tortilja s povrćem i tunom ili s piletinom 20-tak kuna, za ručak bi vas pizza koštala oko 70 kuna, a ako biste se za večeru odlučili probati po Ornelinoj preporuci rižoto Pič...dim iz Corto Maltese Freestyle food, platili biste ga 110 kuna. Kolač u Oš Kolač bi vas koštao 29 kuna, dok biste sladoled u Luka Ice Cream & Cakes platili 15 kuna. Shooter u ShotGun Shooters Baru bi vas koštao 26 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 820 kuna ili 545 kuna ako dijelite troškove noćenja.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 2879 kuna. Doručak avokado i tost bi vas u Feel Green & yumyumparadise koštao 68 kuna. Ako biste se odlučili za ručak pojesti pizzu u Bokamorri, neku neobičnu biste platili 95 kuna, a ako biste za večeru otišli u Corto Maltese Freestyle food pojesti neko riblje jelo, ne bi vas koštalo više od 188 kuna. Kolač u Oš Kolač biste platili 29 kuna, sladoled u Luka Ice Cream & Cakes, 15 kuna. Ulaznica za podrume Dioklecijanove palače bi vas koštala 40 kuna, posjet Vestibulu 5 kuna, kava na plaži 15 kuna, a gin tonic u jednom od kafića na Rivi bi vas koštao oko 90 kuna. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio oko 3424 kuna.